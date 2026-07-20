“Figura central del teatro argentino”: empieza el Congreso Internacional Carlos Gorostiza

Con la presencia de académicos e investigadores nacionales y extranjeros, comienza este lunes a la tarde el primer Congreso Internacional Carlos Gorostiza que se realiza en el décimo aniversario del fallecimiento del reconocido dramaturgo, director y narrador, autor de obras clásicas del teatro argentino, como El puente y El acompañamiento. Había nacido el 7 de junio de 1920 en la ciudad de Buenos Aires. De 1984 a 1986, durante la presidencia de Raúl Alfonsín, se desempeñó como secretario de Cultura.

A diez años de su muerte, se hace el primer Congreso Internacional Carlos Gorostiza

El encuentro -organizado por la Academia Argentina de Letras (AAL) a través de su Seminario de Historia del Teatro Argentino- se extenderá hasta el lunes 27 y cuenta con el apoyo del Instituto de Artes del Espectáculo “Dr. Raúl H. Castagnino” de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, y el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte del Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini”.

Leonardo Gorostiza y Teresa Escalante de Gorostiza, hijo y esposa del escritor, colaboraron con los organizadores y permitieron el acceso al archivo que custodia manuscritos, fotos, cartas y ediciones del autor de la novela Vuelan las palomas (Premio Planeta), del que se rescataron cuatro obras inéditas. La obra teatral de Gorostiza ha sido publicada en varios tomos por Ediciones de la Flor, que este año anunció su cierre definitivo.

Gorostiza fue autor de algunas de las obras teatrales más emblemáticas del siglo XX en la Argentina

Con entrada libre y gratuita, se realizará en tres sedes: el teatro Andamio 90 (Paraná 660/662), el Centro Cultural de la Cooperación “Floreal Gorini” (Avenida Corrientes 1543) y el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte - Teatro del Pueblo (Lavalle 3636). Las actividades virtuales, que no son pocas, se podrán seguir en el canal de YouTube del Instituto de Artes del Espectáculo “Dr. Raúl H. Castagnino”, @iaeuba.

Este lunes a las 18.30, en el Centro Floreal Gorini conversarán sobre la obra de Gorostiza los teatristas Juan Pablo Galimberti, Mariana Giovine, Pablo Gorlero, Ingrid Pelicori y Luciana Vieyra; la charla estará coordinada por el profesor y académico Jorge Dubatti. La programación completa se puede consultar en este enlace.

Este martes a las 9 se dará inicio formal al Congreso Gorostiza, con palabras del presidente de la AAL, Rafael Felipe Oteriño; la vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, Graciela Morgade; Leonardo Gorostiza y el coordinador general del evento, Jorge Dubatti. A las 9.45, el investigador español Javier Huerta Calvo brindará (por streaming) la conferencia de apertura, “La vida de la tragedia: Buero Vallejo y Gorostiza”.

Entre los expositores se destacan investigadores, catedráticos, actores y directores de teatro como la española Alba Saura Clares, el uruguayo Juan Estrades, el costarricense Luis Thenon, el colombiano Alberto Bejarano y, por la Argentina, Hilda Albano, Nuria Gómez Belart, Leonor Acuña, Clara Kriger, Ivonne Bordelois, Daniel Marcove, Ricardo Halac, Roberto Perinelli, Héctor Calmet, Leandro Arce de Piero, Miriam Corzi, Alicia Noemí Lorenzo, María Fukelman, Irene Villagra, Eugenio Schcolnicov, Ramiro Manduca y Rafael Spregelburd, que leerá un texto del investigador Miguel Ángel Giella.

Un homenaje a Carlos Gorostiza toma la forma de congreso internacional sobre su obra ricardo pristupluk / enviado esp

El congreso se centrará en la obra integral de Gorostiza que abarca dramaturgia, narración, ensayo, poesía, obras para títeres (fue autor de La clave encantada), dirección teatral, cine, televisión y gestión artística y cultural; la circulación y recepción de su obra, sus puestas en escena y transposiciones al cine, la historia de su trayectoria, la ensayística y la crítica sobre su teatro y su narrativa, su participación en la génesis y desarrollo de Teatro Abierto (1981-1982) y su labor como funcionario del gobierno radical e integrante del Fondo Nacional de las Artes.

“Mi tendencia es la preocupación por el fondo, por los contenidos, por los conceptos que hacen a un teatro social, a la reflexión sobre la realidad inmediata. Veo la realidad, el mundo a mi alrededor, y me duele”, dijo el escritor.

Habrá conferencias, mesas redondas, ponencias y presentaciones de libros (el martes a las 19, en el Teatro de Pueblo, La fuerza del agua y otros textos teatrales sobre los años 70, de Adriana Tursi); el domingo a las 17, en Andamio 90, se hará una función teatral de El patio de atrás, con puesta en escena y dirección de Natacha Delgado (las entradas se obtienen por la cartelera de Alternativa Teatral).

“Si en algo sobresale la literatura argentina es en su riquísima tradición dramática -dice Dubatti a LA NACION-. En esa historia, Carlos Gorostiza tiene un lugar central. Por un lado, por algunos textos suyos, ya clásicos: El puente, El pan de la locura, Los prójimos, El acompañamiento... Por otro, porque fue además un gran director y sabía mucho de escena, y ese saber se advierte en su escritura: cuando se lo lee, las obras se levantan de la página como un pop-up. Gorostiza escribe con los saberes del director. Por último, su capacidad de gestión, primero en Teatro Abierto, luego en la Secretaría de Cultura con Alfonsín. Celebrar su dramaturgia no implica desdeñar su narrativa, gran novelista y ensayista. Quiero destacar el último libro que publicó, De Narciso a las selfies, publicado por Eudeba en 2016, lleno de humor”.

La escritora y académica Ángela Pradelli destaca que en la última edición del Congreso Internacional Florencio Sánchez, en 2025, se renovó la mirada sobre ese gran dramaturgo. “Este Congreso será una excelente oportunidad para, entre otras cosas, reflexionar sobre las posibilidades de nuestras escuelas secundarias de abrir otra vez las aulas a las obras de Gorostiza, un autor que tuvo mucha presencia en las escuelas cuando recuperamos la democracia”, dice. Los estudiantes de antaño recordarán la edición conjunta de El puente y Nuestro fin de semana, de Roberto Cossa, lanzada por la editorial Kapelusz.

“Hace muchos años, leímos El puente en un curso de tercer año y, después de ver el interés que despertaba el libro, les propuse que hiciéramos una puesta de teatro leído -señala la escritora-. Quince adolescentes ensayando varias horas durante todos los sábados del año no es algo que se consiga con facilidad, a menos que alguien, Gorostiza en este caso, les hable al oído y directo al corazón. Hace unos meses, cuando vi que había una puesta de la obra dirigida por Pablo Gorlero, invité a aquel grupo que, cuarenta años después, acudió a la cita. El teatro, cuando tiende su lazo en la adolescencia, suele ser así, cala hondo, congrega y sostiene el sentimiento colectivo”.

“Gorostiza es una figura central del teatro argentino del siglo XX -afirma el escritor y académico Eduardo Álvarez Tuñón-. Desde ese comienzo extraordinario con El puente, de 1949, hasta sus últimas obras como Toque de queda o El alma de papá, de 2003 y 2006, no dejó de crear con una capacidad de observación de la realidad y una profundidad jamás desprovista de belleza. No fue solo un dramaturgo: fue un artista cabal en el sentido más renacentista de la palabra”.

Gorostiza fue novelista y narrador; portadas de "De Narciso a las selfies" y el libro de memorias "El Merodeador Enmascarado"

“Hay una faceta de él que suele ser desconocida: fue un gran lector de poesía y esa condición se percibe en todo lo que ha escrito -indica Álvarez Tuñón-. Hay un texto que pone en evidencia su dimensión poética y su humildad. Me refiero al ‘Curriculum’ que escribió cuando Jorge Cruz lo invitó a participar en la colección Páginas seleccionadas por el autor, de la editorial Celtia. Es una página donde no brinda dato alguno, ni menciona premios ni logros; solo setenta verbos en pasado, desde nací, lloré, grité hasta el final conmovedor, con acerté, erré, y el único verbo en presente ahora espero. Ese texto puede ser leído como un poema y allí está Gorostiza, el que extrañamos, genial y único”. En El Merodeador Enmascarado. Algunas memorias, de 2004, Gorostiza (hermano de la actriz Analía Gadé) dio a conocer algunos poemas de su autoría; en De guerras y amores se reúnen poemas de juventud.

Por vía digital, el jueves a las 11, Nora Lía Sormani, Rodrigo Ures y Dubatti anunciarán a los ganadores del III Premio Hispanoamericano de Dramaturgias para las Nuevas Infancias y de la Antología de Dramaturgias Argentinas para las Nuevas Infancias Homenaje a Carlos Gorostiza. Y el viernes a las 17 se presentarán las Actas del Congreso Internacional Florencio Sánchez, primer título de la colección Temas Teatrales, publicada por la AAL, que incluye 44 conferencias, ocho ponencias, dos textos dramáticos y dos entrevistas sobre el autor de Barranca abajo.

En el cierre del encuentro, se lanzará el Congreso Internacional David Viñas y Abelardo Castillo: la dramaturgia y sus relaciones con el cuento, la novela y el ensayo, en ocasión del centenario del nacimiento de Viñas, autor del drama inspirado en la vida del político Lisandro de la Torre (Lisandro), y de los diez años del fallecimiento de Castillo, autor de la obra teatral Israfel. Se realizará del 19 al 26 de julio de 2027.