Gesell Lee. Una feria de libros con promociones y descuentos para recorrer cuando cae el sol

A partir de hoy y hasta el jueves, desde las 18, en la plaza Primera Junta de Villa Gesell (avenida 3 y paseo 104) vuelven los gazebos de Gesell Lee, feria del libro organizada en conjunto por la municipalidad de Villa Gesell, la Cámara de Libreros y Editores Independientes (Caledin) y la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA). En 2025, el mal tiempo afectó el evento, de modo que ahora los participantes van por la revancha y la expectativa de “vender algo”. Habrá promociones y descuentos.

A Villa Gesell llegarán con sus catálogos los editores y libreros de Milena Caserola, Pupek, Las Cuarenta, Gorla, Alfonsina Libros, La Flor Azul, Mil Botellas, Sudestada, Caravana Libros, Club Hem, Malisia, Pixel, La Cebra, Ori Librería y Salvaje Federal, entre otros.

Habrá descuentos y promociones para quienes veranean en Villa Gesell

“Las ferias ponen en contacto a los lectores con los libros -dice José Roza, de Caledin-. Es un modo de promocionar la lectura que permite que la gente, al recorrelas, descubra libros que no sabía que existían o que no estaba buscando. A diferencia de Mercado Libre, con la que no podemos competir con la rapidez de la entrega, nosotros nos adelantamos y llevamos los libros a distintas localidades, donde la gente tiene tiempo libre para leer, como pasa en las vacaciones. En lugar de que el lector encuentre el libro, la idea de la feria es que el libro encuentre al lector”.

Gesell Lee es una "feria de bajo costo"

Roza, secretario de Caledin, define Gesell Lee como una “feria de bajo costo”. La entrada es libre y gratuita.

Durante Gesell Lee habrá varias actividades. El miércoles a las 20, en el Balneario El Náutico, la psicoanalista Claudia Inés Kolaja presentará De médanos, mar y vuelos. Historia de Santiago Villanueva (Ciccus). Villanueva fue una de las víctimas de los “vuelos de la muerte”, en diciembre de 1978. La autora dará una charla sobre la investigación de este caso, a pocas semanas del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, para cuando se espera una gran cantidad de títulos vinculados con los estragos causados por la última dictadura militar en la Argentina.

El jueves 29 a las 20, en el Centro Cultural Pipach (avenida Buenos Aires y avenida Costanera), el escritor y músico Pablo Ramos dialogará sobre literatura argentina y procesos creativos con los editores Matías Reck y Pablo Franco. La visita de Ramos a Gesell Lee está auspiaciada por el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires.