Polémica por la cancelación de una muestra de arte indígena en el Palacio Libertad

Tras las denuncias del periodista Gabriel Levinas, este fin de semana en su cuenta de X, en las que informaba que en el Palacio Libertad se había censurado una muestra de artistas wichi y chaqueños vinculada con la Primera Bienal de Arte Indígena en Buenos Aires, que tendrá lugar en en Pabellón de las Artes de la Universidad Católica Argentina (UCA) del 11 de febrero al 12 de abril, autoridades de la Secretaría de Cultura de la Nación tuvieron que dar respuestas a la prensa. La muestra, efectivamente, fue cancelada por el Gobierno horas antes del montaje de las obras, que debía empezar hoy.

“Para que se entienda bien, la Primera Bienal de Arte Indígena no fue suspendida, eso es en la UCA. La censura se hizo con una muestra paralela y parte del programa de la bienal que estaba programada en el Palacio Libertad”, explicó Levinas este sábado en la red social X. Están previstas otras muestras asociadas con la Bienal, uno de los eventos artísticos más importantes de la agenda porteña en 2026.

Según informaron desde la Secretaría de Cultura a LA NACION, la muestra cancelada (que forma parte del circuito de exposiciones de la Bienal de Arte Indígena), Desde el corazón del Gran Chaco. Arte y cultura de la región, con pinturas, tejidos, objetos y esculturas de artistas wichi y chaqueños, se dio de baja por “una decisión de gestión de programación”. Iba a poder visitarse en el sexto piso del Palacio Libertad.

“Sobre la muestra en cuestión, es una decisión de gestión de programación de Palacio Libertad no avanzar con la puesta -señala el comunicado que la Secretaría de Cultura hizo llegar a LA NACION-. No se vincula al contenido artístico ni a la procedencia cultural de las obras, es estrictamente de programación. La Secretaría de Cultura tiene el Mercado de Artesanías Argentinas [en la planta baja del Palacio Libertad] y a partir del 11 de febrero va a estar la muestra Sueños y visiones que contiene obras de algunos de esos artesanos”. Desde el organismo aún no comunicaron cuál será la muestra que reemplazará, en el sexto piso de Sarmiento 151, Desde el corazón del Gran Chaco.

Una de las pinturas de la muestra cancelada en el Palacio Libertad @GabyLevinas

Los artistas debieron contratar seguros (que tendrá que abonar el Palacio Libertad) y trasladar las obras, y se habían contratado montajistas para el armado. El viernes a última hora, los organizadores de la Bienal recibieron un llamado de Natalia Uccello, coordinadora de Artes Visuales en el Palacio Libertad, informándoles sobre la cancelación de la muestra.

No obstante, la muestra en el Palacio Libertad estaba prevista desde mediados de 2025. “Nos llamaron el viernes a la tarde para decirnos que, por órdenes de arriba, se daba de baja -dice a este diario Mercedes Avellaneda, coordinadora general de la Primera Bienal de Arte Indígena de Buenos Aires-. Hoy debíamos estar montando la muestra en el sexto piso del Palacio Libertad; son unas obras lindísimas, sin ningún contenido político”.

Los organizadores de la Bienal entienden que las “órdenes de arriba” para cancelar la muestra solo pudo haberlas dado el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli -que tiempo atrás dijo a LA NACION que en su gestión no se censuraba a nadie- o la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. “Ambos están muy ligados”, dijeron.

Paradójicamente, el texto de sala de la muestra cancelada estuvo a cargo de las autoridades del Palacio Libertad. “Esta exhibición tiene como objetivo principal visibilizar las producciones culturales y artísticas de los pueblos originarios del Gran Chaco Argentino, creando un espacio de diálogo intercultural entre las tradiciones ancestrales y el arte contemporáneo -se lee-. [...] Las obras del colectivo de pintores Misión Chaqueña transmiten la fuerza de un entorno poblado de árboles de algarrobas, manos que tejen y animales coloridos. Estas pinturas rescatan una narrativa visual de los hábitos y quehaceres de la vida cotidiana de la comunidad Wichí”.

“Desde el corazón del Gran Chaco: Arte y Cultura de la Región procura promover un espacio de discusión y debate, y fomentar la reflexión sobre la interculturalidad y el papel del arte como medio de comunicación y resistencia cultural”, concluye. Por motivos ideológicos, ese espacio de debate fue anulado por las autoridades del área de Cultura.

“Lo consideramos un acto de discriminación que afecta a los artistas, que no se merecen este maltrato”, concluye Avellaneda. Antes de la apertura de la Bienal de Arte Indígena se informará en qué espacio se podrá visitar Desde el corazón del Gran Chaco. Arte y cultura de la región.