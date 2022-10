Se lanzó con todo la novela de terror de Mariana Enriquez en el Reino Unido y no faltaron las críticas

escuchar

Este mes se lanzó con todo en el Reino Unido Nuestra parte de noche, de Mariana Enriquez, que obtuvo el Premio Herralde en 2019 y el Celsius en 2020. Publicada como Our Share of Night (Granta) y con traducción de Megan McDowell, los editores apostaron fuerte a la novela de la escritora argentina.

En las librerías de las cadenas Waterstones y Foyles (las Yenny y Cúspide británicas), se ven mesas atiborradas de ejemplares y en las vidrieras se destacan maquetas y siluetas del arte de tapa azul, con el eslogan “No One Escapes the Darkness” (Nadie escapa de la oscuridad). Una garra con uñas bien afiladas sorprende en la portada (obra del artista venezolano Pablo Gerardo Camacho), junto a la frase “from the author of The dangers of smoking in bed”. Ese volumen de cuentos, Los peligros de fumar en la cama, estuvo nominado al Premio Booker Internacional en 2021.

Librería Foyles en Charing Cross, con ejemplares de "Our Share of Night" en la mesa de novedades Gentileza Mercedes Guiraldes

Los lectores británicos -en su mayoría, jóvenes- pagan sin chistar las dieciocho libras esterlinas y chirolas que cuesta el ejemplar de tapa dura (no hay mucha diferencia con lo que cuesta la de tapa blanda en la Argentina). Para la campaña promocional, se eligieron frases de autores como la estadounidense Kelly Link -”su novela me perseguirá por el resto de mi vida”- y el británico Alan Moore, ambos recomendados por Enriquez en sus columnas periodísticas. La historia de Juan y su hijo Gaspar, ambientada en una atmósfera de horror gótico y a la vez sociopolítico, configura una alegoría de los terribles años de dictadura y postdictadura militar en la Argentina.

Garras bien afiladas en la portada de la novela de Enriquez publicada por Granta Gentileza Mercedes Guiraldes

No obstante, ayer el diario The Guardian publicó una reseña negativa de la novela de Enriquez. Firmada por el escritor Sam Byers, comienza con un elogio de los cuentos de The Dangers of Smoking in Bed -”breves, duros y perfectamente pulidos”- para criticar a continuación la “hinchazón” de la novela (que en inglés alcanzó las 736 páginas), su “falta de rumbo” y de tensión narrativa y la “poca sofisticación” del lenguaje. También desaprueba el trabajo de McDowell, la traductora. “Enriquez no es la única que intenta, a través de las convenciones del género, revivir la gran y ambiciosa novela literaria -concluye Byers-. Karl Ove Knausgård probó algo similar en The Morning Star [una novela de terror] y Hanya Yanagihara en Al paraíso. El problema es que, como ellos, parece pensar que un barniz comercial descarta la necesidad de dotar de vida al lenguaje. El resultado es lo peor de ambos mundos: ni emoción ni poesía, ni ritmo ni el placer de la prosa”. The Guardian publicó una entrevista de Anthony Cummins a la escritora argentina el 1° de este mes. “Todo lo que aprendí sobre la combinación de realidad y horror lo aprendí de Stephen King”, dijo Enriquez.

Bueno hoy me hicieron una reseña en The Guardian y odiaron Nuestra parte... 😂. Todo no se puede. — Mariana Enriquez (@LaEnriquez1973) October 27, 2022

La escritora argentina tomó con buen humor la reseña del crítico británico y compartió en su cuenta de Twitter una reflexión filosófica: “Bueno hoy me hicieron una reseña en The Guardian y odiaron Nuestra parte... Todo no se puede”.

En la Argentina y en España, Nuestra parte de noche fue alabada por la crítica. La novela se publicará en Estados Unidos en febrero de 2023, pero la campaña de preventa ya comenzó.