Historias que sanan y abren puertas a la generación millennial

Una docena de referentes para entender un género que acapara legiones de lectores; el contacto con los autores, una clave del fenómeno que tendrá lugar en la Rural

Ya no quedan dudas: los chicos leen. Año tras año, la Feria del Libro da cuenta del encuentro de miles de adolescentes que buscan toparse con su autor, llevarse su firma, descubrir algún libro y charlar con booktubers, bloggers y bookstagrammers, transformados en verdaderas brújulas de lecturas y de universos por descubrir. Si hay algo que caracteriza a estos lectores es que se atreven a todo: no hay temas tabú; al contrario, los enfrentan y discuten, y exigen a los autores que no teman decir las cosas. Saben que el peor enemigo es el silencio. Todos los años, entonces, esos autores integran diversas mesas de debate. Esta vez, pondrán foco en las identidades de género, el feminismo y los cuerpos en la literatura. Ya desde las redes se invita a compartir (porque compartir es para ellos clave, sobre todo la lectura) las largas filas que harán para escuchar a autores internacionales, como Alexandra Bracken, Victoria Schwab, Becky Albertalli, Mackenzi Lee, Sara Búho, María Fernanda Heredia y Benito Taibo. Y a firmas locales como Antonio Santa Ana (Los ojos del perro siberiano, un verdadero best seller) y, en un rasgo de época, mujeres que pisan fuerte: como Tiffany Calligaris, Pamela Stupia, Anna K. Franco, Victoria Bayona y Sandra Siemens. Los jóvenes lectores no parecen ser fruto de una moda pasajera. Cris Alemany, escritora y editora a cargo de las actividades juveniles de la FIL, cree que es hora de romper con los prejuicios y quitarnos esa idea de que la literatura juvenil es un género menor. Si hay algo que une a los autores es que están convencidos de que no existen libros malos, porque -ellos lo saben- todos abren puertas. El español Jordi Sierra I Fabra lo dejó bien claro ayer: "Soy hijo de la lectura, a pesar de que mi padre nunca quiso que leyera ni que escribiera. Leer me salvó la vida".

Con ese espíritu, el mexicano Benito Taibo asegura: "Todos los libros marcan nuestra vida, hasta los malos; transforman sociedades, son capa de torero, paraguas para el sol y para la lluvia, pañuelo para las lágrimas, bálsamo para las heridas".

Diez referentes para entender un género

Un fenómeno con nombre y apellido

Jordi Sierra i Fabra

Barcelona, España, 1947

Profesión: novelista, periodista

novelista, periodista Una clave: uno de los autores más destacados de literatura infantil y juvenil. Cuenta con la Fundación Jordi Sierra i Fabra, creada en pos del fomento de la lectura y de la escritura

uno de los autores más destacados de literatura infantil y juvenil. Cuenta con la Fundación Jordi Sierra i Fabra, creada en pos del fomento de la lectura y de la escritura Libros: Campos de fresas, La memoria de los seres perdidos, Mis (primeros) 400 libros: Memorias literarias

Benito Taibo

México, 1960

Profesión: novelista, poeta y periodista

novelista, poeta y periodista Clave: presenta Camino a Songnum

presenta Camino a Songnum Libros: Corazonadas, Cómplices, Persona normal

Corazonadas, Cómplices, Persona normal En la Feria: hoy, a las 18, en la sala Tulio Halperín Donghi

Héctor Lozano

Barcelona, España, 1974

Profesión: novelista, periodista

novelista, periodista Una clave: Guionista de televisión, se hizo conocido por la serie Merlí. Actualmente está inmerso en la escritura del spin-off de la serie, Merlí-Sapere Aude

Guionista de televisión, se hizo conocido por la serie Merlí. Actualmente está inmerso en la escritura del spin-off de la serie, Merlí-Sapere Aude Libros: Cuando éramos los peripatéticos

Cuando éramos los peripatéticos En la Feria: 30 de abril, a las 18.30, firma ejemplares en el stand Barcelona

Alexandra Bracken

Estados Unidos, 1987

Profesión: novelista

novelista Una clave: la novela Mentes poderosas fue llevada al cine

la novela Mentes poderosas fue llevada al cine Libros: Mentes poderosas, Pasajera, El monstruoso relato de Prosper Redding

Mentes poderosas, Pasajera, El monstruoso relato de Prosper Redding En la Feria: 1º de mayo, a las 16.30, en la sala Gorostiza. A las 18.30, firmará ejemplares en el stand de Riverside Agency

Anna K. Franco

Argentina, 1985

Profesión: novelista

novelista Una clave: presentará Serás, la continuación de la exitosa Brillarás

presentará Serás, la continuación de la exitosa Brillarás Libros: Brillarás, las sagas Rebelión y 2023

Brillarás, las sagas Rebelión y 2023 En la Feria: 4 de mayo, a las 18.30, en la sala Julio Cortázar. 8 de mayo, a las 18.30, diálogo abierto: La literatura juvenil se anima a todo junto María Fernanda Heredia, Sandra Siemens y Victoria Bayona, en la sala Tulio Halperín Donghi.

Antonio Santa Ana

Argentina, 1963

Profesión: autor, editor

autor, editor Una clave: Los ojos del perro siberiano, uno de los libros más vendidos de nuestro país. Trata el dolor de la muerte de un hermano mayor

Los ojos del perro siberiano, uno de los libros más vendidos de nuestro país. Trata el dolor de la muerte de un hermano mayor Libros: Nunca seré un superhéroe

Nunca seré un superhéroe En la Feria: 6 de abril, a las 16.30, en la sala Tulio Halperín Donghi; 27 de abril, a las 18, en la sala Julio Cortázar (Convención Bloggers)

Sara Búho

Cádiz, 1991

Profesión: novelista, periodista

novelista, periodista Libros: La ataraxia del corazón, Y yo a ti

La ataraxia del corazón, Y yo a ti Clave: referente de la nueva poesía

referente de la nueva poesía En la Feria: hoy, a las 19.30, en la sala Julio Cortázar. A las 20.30 firmará ejemplares en el Pabellón Azul

Victoria Bayona

Argentina, 1978

Profesión: autora, profesora de dibujo y actriz

autora, profesora de dibujo y actriz Una clave: referente del género fantástico local

referente del género fantástico local Libros: Los viajes de Marion, Los monos fantasmas, Las voces del fuego

Los viajes de Marion, Los monos fantasmas, Las voces del fuego En la Feria: el miércoles 1º de mayo, a las 14, diálogo con Josep Badal y Oriol Canosa, en el stand Barcelona

Tiffany Calligaris

Argentina, 1988

Profesión: autora, abogada

autora, abogada Una clave: referente del fantasy local. Presenta Lesath Ever After y un cuento que integra Esos raros relatos nuevos

referente del fantasy local. Presenta Lesath Ever After y un cuento que integra Esos raros relatos nuevos Libros: Las sagas de Lesath y Witches

Las sagas de Lesath y Witches En la Feria: 1º de mayo, a las 16.30, en la sala D. F. Sarmiento. Luego firmará ejemplares en el stand de Planeta

Becky Albertally

Estados Unidos, 1982

Profesión: autora

autora Una clave: su novela Yo Simon, Homo Sapiens llegó a los cines. Disney compró los derechos para convertirla en serie

su novela Yo Simon, Homo Sapiens llegó a los cines. Disney compró los derechos para convertirla en serie Libros: Leah a destiempo; ¿Y si fuéramos nosotros?, coescrito con Adam Silvera

Leah a destiempo; ¿Y si fuéramos nosotros?, coescrito con Adam Silvera En la Feria: 4 de mayo, a las 16, firmará ejemplares en el Stand Urano

Pamela Stupia

Argentina, 1983

Profesión: Autora, periodista.

Autora, periodista. Una clave: Su última novela, Amistades imperfectas es un éxito de ventas.

Su última novela, Amistades imperfectas es un éxito de ventas. En la feria: 4 de mayo, a las 20.30, en el Encuentro de Bookstagrammers en la sala Tulio Halperín Donghi. 5 de mayo, a las 14.30, en el firmódromo.

4 de mayo, a las 20.30, en el Encuentro de Bookstagrammers en la sala Tulio Halperín Donghi. 5 de mayo, a las 14.30, en el firmódromo. Qué hay que leer: La trilogía 14/7, Amistades imperfectas: Zoe, Amistades imperfectas: Starlie.

Mackenzie Lee

Estados Unidos, 1987

Profesión: Autora

Autora Una clave: los personajes de su novela de ficción histórica juvenil intentan romper con el molde de lo socialmente aceptado

los personajes de su novela de ficción histórica juvenil intentan romper con el molde de lo socialmente aceptado En la feria: 10 de mayo, a las 17.00, en el Encuentro de Booktubers, Sala José Hernández. 12 de mayo, a las 16, en la sala Julio Cortázar. A las 17.30, firmará ejemplares en el stand de VRYA

10 de mayo, a las 17.00, en el Encuentro de Booktubers, Sala José Hernández. 12 de mayo, a las 16, en la sala Julio Cortázar. A las 17.30, firmará ejemplares en el stand de VRYA Qué hay que leer. La guía del caballero para el vicio y la virtud, La guía de la dama para las enaguas y la piratería.

Victoria Schwab

Estados Unidos, 1987

Profesión: Autora.

Autora. Una clave: Referente del universo de la fantasía

Referente del universo de la fantasía En la feria: 11 de mayo, a las 14, firmará ejemplares en el stand de Ediciones Urano. A las 16.30, en la sala Carlos Gorostiza. 12 de mayo, a las 13.30, firmará en el stand de Cúspide.

11 de mayo, a las 14, firmará ejemplares en el stand de Ediciones Urano. A las 16.30, en la sala Carlos Gorostiza. 12 de mayo, a las 13.30, firmará en el stand de Cúspide. Qué hay que leer: Una canción salvaje, La ciudad de los fantasmas, Una obsesión perversa, Un dueto oscuro, The Near Witch y la saga El Archivo