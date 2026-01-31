No es cuento: la Fundación El Libro distribuye más de diez millones de pesos en premios literarios

No es un cuento que la literatura argentina importa. En el 50° aniversario de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se celebrará en el predio de La Rural a partir del 23 de abril, la Fundación El Libro (FEL) lanzó la octava edición del concurso para libros de cuentos inéditos que distribuirá, a diferencia de algunos certámenes literarios devaluados, más de diez millones de pesos. El jurado está integrado por los escritores Agustina Bazterrica, Enzo Maqueira y Ricardo Romero.

El primer premio otorga $ 7.000.000; el segundo, $ 2.000.000, y el tercer premio, $ 1.300.000, respectivamente. Las obras deberán ser inéditas, escritas en idioma español y no haber sido presentadas o premiadas en otros concursos; los autores deben ser mayores de 18 años. Hay tiempo para participar hasta el 13 de febrero.

El fallo del jurado -que puede declarar desierto alguno de los premios- se anunciará en los días previos al inicio de la Feria del Libro, y la ceremonia de premiación, durante el evento cultural más importante del país. Las bases y condiciones del concurso se pueden consultar en este enlace.

“En un país cada vez más invadido por la chatura, la superficialidad, la agresión, la violencia y la banalidad del mal, la lectura, la literatura, la escritura y los concursos como este permiten crear focos de resistencia desde donde recuperar lo que alguna vez fuimos o, por lo menos, lo que nos merecemos ser”, dice Enzo Maqueira a LA NACION.

Para el director de la Feria, Ezequiel Martínez, el concurso apunta a estimular la creación literaria, además de posibilitar que los autores puedan “tener la visibilidad que da un premio, sobre todo cuando lo avala un jurado con talento y una institución sólida que lo sostiene”. “Pero además, y esto es quizás lo más importante, es que las obras ganadoras se abren paso a puro texto, con sus atmósferas, tramas y personajes -agrega-. Porque no sabemos quién escribió esas historias; no hay una biografía, un género o una nacionalidad, sino una serie de cuentos que se ganan un lugar a fuerza de pura literatura”.

“La Feria del Libro de Buenos Aires es una de las más importantes del mundo, un espacio de intercambios valiosos, un lugar que acompaña, genera visibilidad y da refugio a tantas escritoras, escritores, a figuras relevantes de la cultura, a todos los amantes de la literatura -sostiene Bazterrica-. Celebro que, además, organicen un concurso de cuentos para seguir descubriendo nuevos talentos, para difundir obras que, no tengo dudas, van a ser extraordinarias. Es un privilegio y una alegría formar parte del jurado”.

Para Ricardo Romero, ser parte del jurado del Premio Literario de la Fundación El Libro le permitirá “acceder al imaginario de la época sin los filtros editoriales”. Del concurso literario de la FEL se puede decir, además, que no está arreglado de antemano.

En 2025, el primer premio del certamen -que en ediciones anteriores ganaron autores como Máximo Chehin y el mexicano Daniel Salinas Basave- lo obtuvo Los tripulantes del Snark, de Sebastián Menegaz. No es inocente la flor, de Noemí Solimando, se llevó el segundo puesto y el tercero fue para Enramada, de Jorgelina Palavecino.

Récord de manuscritos en el Premio Ribera del Duero

La novena edicón del Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve cerró la recepción de manuscritos con un récord de participantes: recibieron 1929 manuscritos, más del 73% respecto de 2024, en la que se habían presentado 1114 obras. El jueves 19 de marzo se dará a conocer el fallo del jurado en rueda de prensa celebrada en Madrid.

De España llegaron 782 obras, seguida de cerca por la Argentina con 412; México compite con 190 obras y Colombia con 152. La participación masculina continúa siendo mayoritaria, con 1356 obras (70% del total). No obstante, la participación femenina experimentó un crecimiento muy significativo. En la edición de 2026 se han recibido 573 manuscritos firmados por mujeres, frente a los 280 registrados en 2024, lo que duplica su presencia en solo dos años. El libro ganador es publicado por la editorial Páginas de Espuma.​

Ganaron este prestigioso certamen autores como el español Javier Sáez de Ibarra, los mexicanos Antonio Ortuño y Guadalupe Nettel, la boliviana Liliana Colanzi y, de la Argentina, Marcelo Luján, Samanta Schweblin y Magalí Etchebarne.