Christian Rainone: “Ya tenemos confirmado un Premio Nobel y un Premio Cervantes”

Desde hace varios meses, el presidente de la Fundación El Libro (FEL), el editor Christian Rainone, tiene el foco puesto en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se hará en La Rural del 23 de abril al 11 de mayo. En diálogo con LA NACION, asegura que dos escritores, un Premio Nobel de Literatura y un Premio Cervantes, asistirán al evento cultural más importante del país. En 2025, la Feria convocó a más de un millón de visitantes. “Para este año, está todo alquilado”, sostiene.

En su gestión, Rainone recompuso las relaciones entre la FEL y el Gobierno, que se tensaron en 2024 por motivos ideológicos. Ahora, él y el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, mantienen un diálogo civilizado. Cabe recordar que solo las autoridades de Cultura de los gobiernos kirchneristas no fueron abucheadas en la Feria del Libro en lo que va del siglo XXI.

Se mantendrán los precios de los pases a "valores accesibles" con franjas horarias de entrada gratuita durante la semana Valeria Rotman - LA NACION

“Quiero destacar que la Feria tuvo un éxito comercial absoluto -dice Rainone con miras a la próxima edición-. Los pabellones comerciales se encuentran vendidos en un ciento por ciento y quedan algunos espacios vacantes en el área institucional, en el Pabellón Ocre, que sin duda se venderán rápidamente. Por otro lado, estamos trabajando fuertemente en el área de innovación. Hicimos un rebranding de nuestro logo, renovamos la página web y estamos trabajando para mejorar la experiencia de los visitantes”.

En conmemoración por el 40° aniversario de la muerte de Jorge Luis Borges, habrá en La Rural un sector alegórico con un laberinto, una muestra y un espacio inmersivo con producción del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. “También tendremos un espacio del hincha, donde habrá un cruce entre la pasión futbolera y la literatura, en vista de que es un año mundialista”. Y contará con un pabellón especial dedicado al 50° aniversario de la Feria, “con un recorrido histórico y sensorial de las cinco décadas que transformaron a Buenos Aires en la capital mundial del libro cada mes de abril”, anticipa.

Como se anunció en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FEL lanzó el primer programa de fellowship para editores, agentes literarios y profesionales del mundo del libro para que puedan recorrer la Feria y gestionar la venta de derechos de editores locales. Cubrirá los pasajes de seis postulantes seleccionados, cuatro noches de alojamiento, transporte, comidas y reuniones durante la Feria. La convocatoria cierra el 30 de enero.

-¿Se puede saber qué autores internacionales vendrán?

-Generalmente, los nombres los anunciamos en el desayuno de prensa previo, unos meses antes de la Feria, pero te cuento que ya tenemos confirmados un Premio Nobel y un Premio Cervantes, escritores los dos.

-¿Cuál es la relación actual de la FEL con el Gobierno nacional?

-Estamos percibiendo una voluntad política del Gobierno en apoyar la Feria y en ese sentido el secretario Cifelli nos manifestó que estarán con la Biblioteca Nacional, el programa Libro % de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip), que duplicará su presupuesto y el camión de la Secretaría de Cultura. También agregarán una muestra inmersiva para el público infantil. Seguimos trabajando para sumar presencia de la Secretaría de Cultura. Siguiendo con la voluntad política de apoyar la Feria, estamos dialogando con el Banco Nación para que vuelva a tener una participación y con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, que solicitó un espacio. Ayudaron mucho al sector en las ferias internacionales de Bolonia, Guadalajara y Fráncfort en 2025, así que venimos trabajando muy bien con ellos. También estamos teniendo reuniones muy satisfactorias con la Secretaría de Educación para aumentar el monto que la FEL presupuestó para el chequelibro escolar y para llevarlo de 300 a 700 millones de pesos para incrementar las visitas escolares. Y estamos dialogando con las autoridades de la provincia de Buenos Aires y del Banco Provincia que repetirían su participación y apoyo promocional en la costa para la próxima Feria.

-¿Se limaron las asperezas?

-Desde que asumí, estoy trabajando para que la Feria sea un espacio plural y que todas las instituciones, sectores y voces estén incluidos. Por eso, mi política es reforzar el diálogo con cada uno de ellos y que todos tengan un espacio en el evento.

-¿Cuánto cuesta alquilar un stand en la Feria?

-Tenemos un valor que depende de la ubicación, pero en promedio el metro cuadrado cuesta $ 1.100.000, aunque los asociados de las cámaras tienen descuento y también por pronto pago, así que ese número es relativo.

-¿Cobrarán entrada?

-Vamos a seguir con la misma política de mantener valores accesibles; creemos que será el valor de la entrada de 2025 ajustado por el índice de inflación, y vamos a repetir los horarios de entrada gratuita los días de semana. Estamos trabajando para reforzar la presencia del público en los primeros días de la Feria. El objetivo es mejorar la asistencia en esa primera semana.

Durante tres semanas, en 2025 la Feria del Libro convocó más de un millón de visitantes Hernán Zenteno - LA NACION

-¿Qué festejos habrá por los cincuenta años?

-Estamos tratando de definir dónde se hará la apertura; entendemos que el espacio donde ocurre habitualmente no es acorde a la magnitud del próximo evento. Estamos estudiando posibilidades; si se realiza dentro de La Rural, debemos armar un escenario especial, como la pista central, y tenemos que ver cómo lo financiamos. La otra idea era hacerlo fuera del predio, en un escenario que esté a la altura de un acto tan importante. Y estamos programando un gran festejo para la Noche de la Feria y para aumentar los espectáculos musicales, sobre todo los fines de semana, y trabajamos en un evento de cierre de la Feria. Estamos conversando con el gobierno porteño para realizar acciones fuera del predio. También hablamos con la Secretaría de Cultura para organizar un evento en el Palacio Libertad.

-¿Es verdad que le pidieron a Jorge Macri el Teatro Colón para la apertura de la Feria?

-En la Fundación consideramos que el evento cultural más importante del país que festeja su 50° aniversario, y que es un hito cultural de la Argentina, merece un acto acorde. El hecho de realizarlo en el Colón no solo jerarquizaría el evento sino que además reforzaría el carácter cultural de la Feria, y además, siendo el Colón un teatro reconocido en todo el mundo, nos ayudaría en nuestra política de internacionalización. Ante nuestro pedido, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires nos sugirió no hacer la apertura en el teatro sino que nos lo ofreció para hacer algún otro tipo de festejo o gala. Estamos en conversaciones.