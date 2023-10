escuchar

“Soy Inés Grimland Dimetman, hija de Aron Grimland y Ana Dimetman, sobrevivientes de la Shoá (Holocausto). También me siento sobreviviente. Nací en Kursk, en 1946. Llegamos a la Argentina en 1948 sin documentos, como clandestinos. Tengo 3 hijas, 6 nietos y un bisnieto nacido en Israel el 27-9. Vine a Israel a esperarlo, a recibirlo. Una criatura hermosa, un leoncito que nació dos veces en apenas 10 días. El 7-10 a las 6.30 de la mañana empezaron a sonar las alarmas en Nirim, el kibutz en el que estábamos, muy cerca de Gaza”, así empieza el relato que Grimland, escritora, narradora oral, actriz y directora teatral, publicó en su cuenta de Facebook, desde Jerusalén, con una foto de la mano de Kai, el recién nacido, sobre la de ella.

La mano de Kai, el bebé nacido días antes del ataque, y de la bisabuela, Inés Grimland

“Ese bebé nació dos veces”, dice con emoción la bisabuela, en diálogo con LA NACION. Dos de sus hijas viven en Israel y una en la Argentina. “Nací en Kursk, Ucrania, en 1946 y en 1948 llegamos con mi familia a la Argentina, sin documentos; un tío de mi mamá era boliviano y él nos consiguió documentación boliviana. Fui ciudadana boliviana hasta el año 2000, cuando me nacionalicé argentina”. Como tantos otros migrantes, Grimland es una orgullosa argentina por opción.

De vuelta en Buenos Aires, cuenta que seguirá dando testimonio sobre los crímenes del terrorismo. “Esto no es una pelea de pueblo contra pueblo, de Israel contra Palestina; a los terroristas no les importa nada si las víctimas son judías, cristianas o musulmanas. Si dejamos de dar testimonio, nos matan dos veces”, reflexiona. La autora regresó ayer al país en el segundo vuelo de repatriación de Aerolíneas Argentinas, organizado por la Cancillería argentina. “Fue terrible el esfuerzo que hicieron en las embajadas argentinas en Israel y en Roma; era aluvión de personas que queríamos volver”. De los 1500 argentinos inscriptos en los formularios habilitados para salir de Israel, 675 ya han sido evacuados.

La mañana del ataque, Grimland se hallaba en Nirim, a escasa distancia de la frontera con Gaza. “Cuando empezaron los ataques, nos refugiamos en la habitación de seguridad de la casa, hasta que llegó el ejército y nos evacuaron -dice-. La casa de mi nieto en Nirim fue incendiada”. Por fortuna, en su familia no hubo víctimas fatales.

Autora de Conversaciones con gente de palabra y Desde la butaca. Breves obras para verse, entre otros títulos, Grimland es socia y tesorera del Centro PEN Argentina. “Mi desesperación era no poder hacer nada, hasta que decidí que voy a seguir haciendo lo que hago y sé hacer -dice-. Escribir, difundir los horrores del terrorismo, testimoniar”.

Su obra Testigos se puede ver este sábado y el siguiente en el teatro El Tinglado, a las 17.30. Está protagonizada por Florencia Cubello, Oscar Scarinatta y Melanie Ratuschny, y cuenta con la dirección de Grimland. El lema de Testigos es “El pasado no está atrás sino dentro de cada uno de nosotros”.

El relato de la tragedia

“Salimos del kibutz en caravana custodiados por el ejército, apenas con lo puesto y poquito más -cuenta en su relato publicado en Facebook-. A la vera de la ruta se veían coches quemados, con las puertas abiertas, mudos testigos de lo que había sido la masacre. De a poco fui tomando conciencia de lo sucedido. No logro dimensionar aún la magnitud de esta tragedia. Muertos, heridos, familias enteras asesinadas sin piedad, bebés y niños secuestrados, jóvenes violados y torturados. Terrorismo. Maldad infinita encarnada en seres que parecen humanos pero no lo son. No hay palabras. Recuerdo algunas historias que se contaban en mi casa, historias de las penurias sufridas por mi familia durante la segunda guerra, historias de muerte y resiliencia, de heroísmo y de crueldad. Mis padres sobrevivieron a la guerra, yo puedo contarlo. Hay algo que puedo hacer en medio de esta locura desatada. Puedo contar la historia”.

"No logro dimensionar aún la magnitud de esta tragedia", admitió Grimland en su cuenta de Facebook

La publicación recibió decenas de comentarios de lectores conmovidos. Grimland asegura que escribirá un libro sobre su experiencia.

“Soy sobreviviente de muchas batallas -concluye el posteo en redes-. Y contaré las historias mientras me quede un hálito de vida. Mi mamá escribió mientras estaba en un campo de trabajos forzados: ‘Adelante adelante, mientras aliento no me falte. Siempre sabré que a través del cielo de nubes negro saldrá el sol, que es eterno’”.