Intelectuales, políticos y discípulos despidieron a Norberto Galasso en la Legislatura porteña

“Siempre le decía que él era peronista sin darse cuenta”, dijo este mediodía en el homenaje y despedida al historiador y ensayista Norberto Galasso (1936-2026) en la Legislatura porteña la educadora Ana Lorenzo, al concluir su emocionado tributo al autor de Los hombres que reescribieron la historia. Lorenzo deploró la decisión del Gobierno de retirarle el cargo de “embajador de la cultura argentina” en 2025, cuando Galasso aún no había tramitado su jubilación y ya atravesaba problemas de salud. Falleció ayer en su casa de Parque Chacabuco, a los 90 años.

Al haber sido declarado ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos Aires en 2005, y por gestión del diputado nacional Javier Andrade, Galasso pudo ser velado en la Legislatura donde estaba presente uno de sus hijos, Fabián Galasso, rodeado de discípulos y compañeros de militancia del intelectual que rescató a figuras olvidadas de la historia argentina, como Felipe Varela y Manuel Ugarte, y escribió biografías de San Martín, Yrigoyen, Perón, Yupanqui y Borges, entre otros.

Norberto Galasso fue homenajeado por compañeros de militancia, intelectuales y políticos peronistas y de izquierda Daniel Gigena

“Fue un hombre ejemplar, austero, consecuente, porque Norberto siempre fue fiel a sus ideas”, destacó en su discurso Marcos Roselli, investigador y director del Instituto Superior “Dr. Arturo Jauretche” de la localidad de Merlo. Alejandro Alonso, coautor con Héctor Cuenya de Los rengos de Perón. Crónica de un militante del Frente de Lisiados Peronistas, llegó a la Legislatura porteña para despedir a Galasso, que escribió el prólogo del libro.

Norberto Galasso publicó biografías de San Martín, Perón, Yupanqui, Discépolo y Borges, entre otras figuras de la historia y la cultura argentina Gentileza

Entre otros, despidieron al intelectual de izquierda el exministro y diputado Jorge Taiana, los exdiputados Claudio Lozano y Juliana Marino, el director editorial de Colihue Aurelio Narvaja y su hijo Fabián, el consultor y sociólogo Raúl Timerman, el exdecano de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Avellaneda, Rodolfo Hamawi; el secretario general adjunto de Ctera y de la CTA de loa Trabajadores, Roberto Baradel; el militante Osvaldo Jauretche (sobrino de Arturo Jauretche), el investigador en historia del sindicalismo argentino Daniel Parcero y los profesores e historiadores Maximiliano Molocznik y Mara Espasande, coautora con Galasso de El gringo Carlos Pellegrini (Colihue), biografía que rescata al Presidente que sacó al país de la crisis de 1890, fundó el Banco Central y promovió la industrialización. “Fue su última gran obra”, dijo Narvaja a LA NACION.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, hizo llegar sus condolencias a los hijos de Galasso.

Por decisión de Galasso, sus restos serán cremados en el Cementerio de Chacarita.