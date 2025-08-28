Raúl Timerman opinó sobre las causas de supuesta corrupción del gobierno de Milei: “Tienen un impacto tremendo”

El analista político compartió en LN+ sus proyecciones sobre las próximas elecciones y el rumbo económico del Gobierno; “A la gente ya no le alcanza con que la inflación esté controlada”, aseguró
- 2 minutos de lectura'
“El caso $LIBRA y los audios de Spagnuolo tienen un impacto tremendo en la opinión pública sobre la aprobación o desaprobación de la gestión del Gobierno y la imagen de Javier Milei”. Con esa idea el analista político Raúl Timerman analizó en LN+ las posibilidades que tiene el oficialismo de cara a las próximas contiendas electorales.
A partir de datos recopilados por las consultoras Management & Fit y Trespuntozero, según Timerman “desde hace siete meses el tema que más preocupa a la sociedad es la corrupción”. Sobre los audios del escándalo, aseguró: “Pega mucho más que otros casos porque se da en una circunstancia donde a los más necesitados, que son los discapacitados y jubilados, se les quita y se les dice no hay plata, no hay ayuda, no hay medicamentos”
Desde la perspectiva de Timerman, “la angustia del Gobierno recae en que no sabe qué quiere Spagnuolo, o quizás en que tal vez sí sabe, pero el resto de la sociedad no”. “Spagnuolo no habla, y el que si habla, y trastabilla, es el Gobierno”, agregó.
El factor desilusión
“A la gente ya no le alcanza con que la inflación esté controlada: eso se da por hecho”, sentenció Timerman. “Ahora bien: la gente quiere saber qué pasa con los salarios y el empleo. Si no hay una reactivación, aparece la desilusión”, detalló.
Consultado sobre cómo influirá esto en las próximas contiendas electorales, el analista manifestó: “Toda desilusión y pérdida de confianza recae en quienes votaron a Milei. Para ellos, la actual oposición no es una alternativa: Milei pierde apoyo, pero la oposición no lo gana“.
“Votar a favor de Milei es votar a un candidato. Votar en contra de Milei es votar a siete candidatos. Como no hay una oposición disponible para capitalizar ese voto, es muy probable que ese voto no se presente”, concluyó.
Otras noticias de Javier Milei
- 1
El Gobierno fijó los valores que cobrarán las autoridades de mesa y delegados en las elecciones de octubre
- 2
Tras 16 años de trámite, la Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo
- 3
Diego Spagnuolo hoy: dice que el Gobierno le ofreció abogados, evalúa presentarse como arrepentido y afirma que teme por su vida
- 4
Jorge Rial viralizó chats de Lemoine con Martín Menem tras el cruce con Pagano y la diputada lo acusó de violar la ley