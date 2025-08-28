LA NACION

Raúl Timerman opinó sobre las causas de supuesta corrupción del gobierno de Milei: “Tienen un impacto tremendo”

El analista político compartió en LN+ sus proyecciones sobre las próximas elecciones y el rumbo económico del Gobierno; “A la gente ya no le alcanza con que la inflación esté controlada”, aseguró

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Discurso del Presidente Javier Milei en el CICYP 2025
Discurso del Presidente Javier Milei en el CICYP 2025Captura de video

El caso $LIBRA y los audios de Spagnuolo tienen un impacto tremendo en la opinión pública sobre la aprobación o desaprobación de la gestión del Gobierno y la imagen de Javier Milei”. Con esa idea el analista político Raúl Timerman analizó en LN+ las posibilidades que tiene el oficialismo de cara a las próximas contiendas electorales.

Raul Timerman y Lara Goyburu en LN+
Raul Timerman y Lara Goyburu en LN+

A partir de datos recopilados por las consultoras Management & Fit y Trespuntozero, según Timerman “desde hace siete meses el tema que más preocupa a la sociedad es la corrupción”. Sobre los audios del escándalo, aseguró: “Pega mucho más que otros casos porque se da en una circunstancia donde a los más necesitados, que son los discapacitados y jubilados, se les quita y se les dice no hay plata, no hay ayuda, no hay medicamentos

La opinión de la sociedad sobre el caso Spagnuolo
La opinión de la sociedad sobre el caso Spagnuolo

Desde la perspectiva de Timerman, “la angustia del Gobierno recae en que no sabe qué quiere Spagnuolo, o quizás en que tal vez sí sabe, pero el resto de la sociedad no”. “Spagnuolo no habla, y el que si habla, y trastabilla, es el Gobierno”, agregó.

El factor desilusión

A la gente ya no le alcanza con que la inflación esté controlada: eso se da por hecho”, sentenció Timerman. “Ahora bien: la gente quiere saber qué pasa con los salarios y el empleo. Si no hay una reactivación, aparece la desilusión”, detalló.

Los principales responsables de los casos de corrupción que azotan al Gobierno según la opinión pública
Los principales responsables de los casos de corrupción que azotan al Gobierno según la opinión pública

Consultado sobre cómo influirá esto en las próximas contiendas electorales, el analista manifestó: “Toda desilusión y pérdida de confianza recae en quienes votaron a Milei. Para ellos, la actual oposición no es una alternativa: Milei pierde apoyo, pero la oposición no lo gana“.

Raúl Timerman en LN+
Raúl Timerman en LN+

“Votar a favor de Milei es votar a un candidato. Votar en contra de Milei es votar a siete candidatos. Como no hay una oposición disponible para capitalizar ese voto, es muy probable que ese voto no se presente”, concluyó.

LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. El Gobierno fijó los valores que cobrarán las autoridades de mesa y los delegados en las elecciones de octubre
    1

    El Gobierno fijó los valores que cobrarán las autoridades de mesa y delegados en las elecciones de octubre

  2. La Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo
    2

    Tras 16 años de trámite, la Corte rechazó una demanda colectiva por jubilaciones y exhortó al Congreso a que nombre Defensor del Pueblo

  3. Dice que el Gobierno le ofreció abogados, evalúa presentarse como arrepentido y afirma que teme por su vida
    3

    Diego Spagnuolo hoy: dice que el Gobierno le ofreció abogados, evalúa presentarse como arrepentido y afirma que teme por su vida

  4. Lilia Lemoine apuntó contra Jorge Rial por la difusión de un chat suyo con Martín Menem y dio explicaciones
    4

    Jorge Rial viralizó chats de Lemoine con Martín Menem tras el cruce con Pagano y la diputada lo acusó de violar la ley

Cargando banners ...