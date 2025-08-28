Raúl Timerman opinó sobre las causas de supuesta corrupción del gobierno de Milei: “Tienen un impacto tremendo”

“El caso $LIBRA y los audios de Spagnuolo tienen un impacto tremendo en la opinión pública sobre la aprobación o desaprobación de la gestión del Gobierno y la imagen de Javier Milei”. Con esa idea el analista político Raúl Timerman analizó en LN+ las posibilidades que tiene el oficialismo de cara a las próximas contiendas electorales.

Raul Timerman y Lara Goyburu en LN+

A partir de datos recopilados por las consultoras Management & Fit y Trespuntozero, según Timerman “desde hace siete meses el tema que más preocupa a la sociedad es la corrupción”. Sobre los audios del escándalo, aseguró: “Pega mucho más que otros casos porque se da en una circunstancia donde a los más necesitados, que son los discapacitados y jubilados, se les quita y se les dice no hay plata, no hay ayuda, no hay medicamentos”

La opinión de la sociedad sobre el caso Spagnuolo

Desde la perspectiva de Timerman, “la angustia del Gobierno recae en que no sabe qué quiere Spagnuolo, o quizás en que tal vez sí sabe, pero el resto de la sociedad no”. “Spagnuolo no habla, y el que si habla, y trastabilla, es el Gobierno”, agregó.

El factor desilusión

“A la gente ya no le alcanza con que la inflación esté controlada: eso se da por hecho”, sentenció Timerman. “Ahora bien: la gente quiere saber qué pasa con los salarios y el empleo. Si no hay una reactivación, aparece la desilusión”, detalló.

Los principales responsables de los casos de corrupción que azotan al Gobierno según la opinión pública

Consultado sobre cómo influirá esto en las próximas contiendas electorales, el analista manifestó: “Toda desilusión y pérdida de confianza recae en quienes votaron a Milei. Para ellos, la actual oposición no es una alternativa: Milei pierde apoyo, pero la oposición no lo gana“.

Raúl Timerman en LN+

“Votar a favor de Milei es votar a un candidato. Votar en contra de Milei es votar a siete candidatos. Como no hay una oposición disponible para capitalizar ese voto, es muy probable que ese voto no se presente”, concluyó.