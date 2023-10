escuchar

Los salones literarios decimonónicos renacen en las redes sociales. Tras el anuncio de la Academia Sueca, ayer a las ocho de la mañana (hora argentina), de que el ganador del Nobel de Literatura 2023 era el narrador, poeta y dramaturgo noruego Jon Fosse, de 64 años, escritores, editores y lectores compartieron en X y Facebook sus “fallos” sobre el escritor que, si bien figuraba segundo en las casas de apuestas online, detrás de la escritora china Can Xue, resultaba casi un desconocido para los “hispanolectores”.

Ayer y hoy, en la prensa y en las redes, se multiplicaron los predicados -aficionado a la poesía desde la infancia, católico converso y admirador del papa Francisco, allegado al rey Harald V, solitario que viste de negro y escribe en castillos, ultrapopular en su país- sobre el autor de Septología, considerada una de sus obras maestras y publicada en España por el sello independiente De Conatus, con traducciones del noruego de Cristina Gómez Baggethun y Kirsti Baggethun.

“Otro Nobel inverosímil. ¿Lograrán los señores académicos suecos que por fin nos deje de importar qué les divierte?”, protestó ayer en X el escritor Martín Caparrós. El autor de Los Living “reposteó”, además, la publicación del poeta argentino residente en España Marcos Ricardo Barnatán: “La decadencia del Nobel. El año pasado se lo dieron a una señora que solo destacaba por su antisemitismo [Annie Ernaux], y ahora a un noruego muy festejado en su pueblo y amiguete del rey local”.

“‘Por su prosa innovadora’, dicen al otorgar el Nobel. Les faltó elogiar su ‘emprendimiento’. El lenguaje publicitario y político que lo devora todo”, escribió la escritora colombiana Carolina Sanín. Mientras, el escritor Sergio Olguín recuperaba un tuit suyo de 2015 para comentar: “Me adelanté ocho años. Soy un visionario incomprendido”. En ese tuit había escrito: “Y no voy a poner diez nombres para que no digan que la hago fácil, pero le pondría una fichita también al noruego Jon Fosse”. “¿Es el de las zapatillas?”, le preguntó el escritor Santiago Craig. “Exacto, el hijo de Bob”, respondió el creador de Verónica Rosenthal. “Bienvenido, premio Nobel de literatura. Voté por Converse, pero bueno”, bromeó Luis Mey.

El escritor mexicano Federico Guzmán Rubio escribió en esa red social: “Una vez leí un libro del flamante Nobel de literatura, Jon Fosse: fue tan divertido como aprenderse el nombre científico de todas las especies de escarabajos. En esa época me dio por leer literatura noruega; guardo un buen recuerdo de Askildsen y hasta de Knausgard, no de Fosse”. En sus narraciones, el flamante Nobel hace un uso peculiar de los signos de puntuación; alguna de sus novelas abunda en comas y puntos y comas, pero carece de puntos.

El periodista peruano Jorge Moreno Matos sostuvo: “No, no estoy afirmando que Jon Fosse no merezca el Nobel. Cómo hacerlo si nunca lo he leído y ni siquiera sabía de su existencia. Lo que digo es que la Academia se empeña, cada vez más, en premiar a autores menos universales, menos leídos universalmente se entiende”. Le respondió el profesor español Fernando Bonete, uno de los que más celebraron el Nobel. “Aunque respeto al máximo su opinión, porque en el fondo la comparto, no sé si aplicaría justo a Fosse… Hablamos, ante todo, de un dramaturgo. Luego, del dramaturgo vivo más representado, mil obras en más de cuarenta idiomas. Por otra parte, su ‘Septología’ es una novela que toca todos los temas universales con vocación de clásico”. Bonete recomendó comenzar por la lectura de Trilogía para avanzar luego con los tomos de Septología. “Otro europeo laureado. Todo en orden”, resumió la escritora mexicana Brenda Navarro.

Algunos, como el escritor Juan Diego Incardona, optó por el humor: “No se preocupen, vecinos de Villa Celina, ya les voy a llevar el Nobel. Y cuando lo tengamos, lo revendemos en La Salada!”. Algunos, como Omar Genovese, indicaron la semejanza entre Fosse y el recordado Osvaldo Soriano, que este año fue homenajeado con una biografía de Ángel Berlanga (Soriano. Una historia) y una muestra en la Biblioteca Nacional que se puede visitar hasta el 15.

La cuenta paródica “Michel Houellebecq haciendo cosas” publicó una imagen del autor de Sumisión con una reflexión: “Estoy viendo la repetición del anuncio del Nobel por si acaso he oído mal de primeras”. Según ese usuario de X, el francés ya se había puesto a escribir el discurso de recepción del Nobel 2024.

El escritor Daniel Mecca, líder de los que reclaman un Nobel para César Aira, escribió: “1) Justicia para César Aira. 2) Que la crisis la pague la Academia Sueca. 3) Conseguí la novela “Aira o muerte” para desagraviarlo en http://laconjura.com.ar 4) Vamos por el Nobel para César Aira en 2024. 5) ¡Aireanos del mundo, uníos!”.

Algunos criticaron la decisión de la editorial Random House de anunciar ayer que comenzaría a publicar la obra completa de Fosse en lengua española, mientras muchos elogiaban las apuestas de sellos independientes como De Conatus, Nórdica y, en la Argentina, Colihue (que dio a conocer varias obras teatrales) al traducirlo. La editora Valeria Bergalli, de la editorial Minúscula, escribió: “Tengo entendido que esto circuló ayer. ¿No habría sido más oportuno dejar pasar al menos un día y dejar el protagonismo a sus editoras actuales? Por cierto, ¡felicidades a las editoras @deconatus y a las traductoras Cristina Gómez Baggethun y Kirsti Baggethun por su trabajo!”. “Enhorabuena al editor. Y esta es de las que de veras se merecen. Por hacer suceder los libros que de otro modo no habrían sucedido”, escribió el narrador Lorenzo Silva sobre el catálogo “fosseano” en De Conatus.

En Facebook, muchos escritores dieron su punto de vista sobre la entrega de Nobel al escritor de la tierra de los vikingos. “El noruego Jon Fosse gana el Nobel de Literatura. Lo siento por Liudmila Ulitskaya y otros que también merecían ganarlo. Enhorabuena”, opinó la escritora Reina Roffé. “Hubo mucha lotería y apuestas. No lo esperaba”, le respondió Irma Verolín; “Ya lo leeremos”, prometió Silvia Plager. “Y yo que me había sacado estas fotos para cuando me dieran el Nobel. A llorar con Aira”, ironizó Miguel Gaya que compartió retratos suyos con “pose de escritor”.