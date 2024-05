Incidentes durante el desarme de la Feria del Libro: forcejeos y agresiones entre editores y personal de seguridad

Escuchar

Anoche, a las 22, en el cierre de la Feria del Libro, se produjeron incidentes entre editores y personal de seguridad en el predio de La Rural.

Hoy, en la cuenta de X de la editorial Mansalva se informó: “La @ferialibro incurrió en prácticas violentas y coercitivas en el stand 427 del Pabellón Azul, ejerciendo violencia con una editora y otra mujer que se encontraba en nuestro stand, y privando de su libertad al director de Mansalva, Francisco Garamona, al golpearlo e inmovilizarlo”. Y también: “Atacaron salvajemente a Nicolás Moguilevsky, el coordinador general de la editorial, cuando pidió por su liberación gritando que Garamona tiene antecedentes cardiacos, por lo cual fue reprimido violentamente por el personal de seguridad privada contratado por la @ferialibro”. El stand 427, El Mundo Alucinante, agrupaba catálogos de sellos independientes.

En diálogo con LA NACION, el coeditor de Mansalva, Moguilevsky, contó que habían recibido “violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad de la Feria, es decir, un grupo de civiles sin ningún tipo de poder para hacer detenciones ni mucho menos pegarles a las personas, en este caso editores”. Según relató, todo comenzó cuando, en el stand 427, mientras embalaban los libros en cajas, comenzaron a cantar en contra de Javier Milei. “En el momento del famoso aplauso final, yo empecé a cantar ‘Che peluca botón, che peluca botón, sos un hijo de puta, la puta madre que te parió'; varios stands cantaron, pero la cosa quedó ahí -agrega-. Terminamos de cantar e inmediatamente se acercan dos guardias, un hombre y una mujer, y comienzan a llamar por handy a otros para que se acerquen porque, supuestamente, se estaba fumando marihuana”. Cuando los guardias de la empresa de seguridad privada Road quisieron requisar el stand, los editores trataron de impedirlo y comenzó una discusión.

“Decido retirarme para calmar los ánimos y seguir embalando los libros, y veo que interviene Gabi Luzzi, editora de Paisanita, a la que agredieron, y Washington Cucurto, al que amenazaron, y que se llevan a Garamona entre ocho efectivos de seguridad”, prosigue Moguilevsky, que advirtió a los guardias sobre los problemas cardíacos del director de la editorial. Al intentar separarlos, los guardias empujaron a Moguilevsky contra un stand y le pegaron, según cuenta.

Desde la Fundación El Libro informaron a LA NACION que Garamona había sido denunciado por haber golpeado a una guardia de seguridad. El editor y escritor fue demorado unas horas en el lugar, pero no quedó detenido. En un video sin audio se ve al editor de Mansalva en el piso, rodeado de guardias, algunos de ellos muy exaltados. Una guardia de seguridad parece dar a entender que ella fue agredida por Garamona.

El presidente de la FEL, Alejandro Vaccaro, dijo a LA NACION que el altercado era de índole “policial” y que la institución no tenía relación alguna con el incidente. “La información que tenemos es que hubo un altercado entre un editor y una persona de seguridad, una mujer; es información que nos llega, pero no tenemos testigos. Al parecer, el editor agredió a la mujer. Sea cual sea el origen del altercado, el tipo de discusión que se generó, no tenemos nada que ver y ojalá se resuelva rápido”. Por ahora, la FEL no emitirá un comunicado al respecto.

Por su parte, Moguilevsky agregó que los guardias reaccionaron agresivamente por los cánticos contra el Gobierno. “Se acercaron en forma muy patotera”, observa. “Por un simple canto de treinta segundos nos vinieron a censurar, es ridículo porque las mismas autoridades de la Feria criticaron al Gobierno y se opusieron a que Milei presentara su libro allí -concluye-. Nos quisieron requisar los bolsos, una cosa muy oscura”.

En diálogo con este diario, Luzzi agregó sobre la forma en que ocurrieron los hechos: “Vino el personal de seguridad porque alguien fumaba en el stand, vi que discutían pero recién me acerqué porque uno de los hombres empujó a una amiga y ella se estaba defendiendo, ahí los editores de Mansalva se acercaron a los de seguridad y lo terminaron tirando al piso a Garamona, tratamos de impedir que lo maltraten y les avisamos que es cardiaco . Llamamos desde el stand al 911 y los de seguridad también. Cuando vino la policía, se lo llevaban a Garamona, pero después de más de dos horas solo hicieron actas. Los que forcejeamos con las personas de seguridad fue solamente para que a Garamona no le apretaran el cuello y tuviera aire cuando lo tiraron al piso. Una pena terminar el último día así después de un mes de trabajo en el stand”.