¿Qué le critican a la Premio Nobel Annie Ernaux? Las posturas políticas de la escritora provocaron reacciones de indignación

PARIS.– El Nobel de Literatura coronó el jueves a Annie Ernaux, destacando el “coraje” de su obra en gran parte autobiográfica, convirtiendo a esa figura feminista nacida en un medio modesto en la primera francesa que obtuvo el preciado galardón. Admirada por gran parte del mundo cultural internacional, sus compromisos políticos e incluso su producción literaria no dejan sin embargo de provocar algunas críticas.

Autora de una veintena de obras, la escritora, de 82 años, fue recompensada por “la agudeza clínica con la cual descubre las raíces, los distanciamientos y las presiones colectivas de la memoria personal”, explicó el jurado. Su nombre se suma así a otros patronímicos franceses célebres como Anatole France, Albert Camus o Jean-Paul Sartre, que rechazó el premio.

Escritora de lo íntimo, donde lo doméstico se mezcla a los conflictos o las transferencias de clase, Ernaux prometió “seguir el combate contra las injusticias”. El presidente francés, Emmanuel Macron, saludó una “voz” de “la libertad femenina y los olvidados del siglo”: Annie Ernaux “escribe, desde hace 50 años, la novela de la memoria colectiva e íntima de nuestro país”, declaró.

Pero las posiciones políticas de la escritora provocan también críticas y, con frecuencia, indignación. “Desde hace décadas, Ernaux se distingue por sus posiciones de extrema izquierda y, sobre todo, por su militantismo anti-Israel”, escribió ayer el periódico The Times of Israel.

Ernaux, de 82 años, en la entrada de su casa de Cergy-Pontoise, a las afueras de París Michel Euler - AP

Apoyo indefectible de Jean-Luc Melenchon, la autora se sumó al llamado parlamento de la Unión Popular, que reunió personalidades del mundo asociativo, sindical e intelectual en favor de la candidatura a la elección presidencial de 2022 del líder de extrema-izquierda de Los Insumisos, y acérrimo defensor del régimen venezolano de Nicolás Maduro. Entre otros reproches que se le hacen, en Mayo de 2018, Ernaux firmó una petición a favor del boicot de la temporada cultural Francia-Israel que, según sus autores, servía de ‘vitrina’ al Estado de Israel en detrimento del pueblo palestino, señalan a su vez otros medios. Un año después, se sumó a un llamado al boicot del Concurso Eurovisión de la Canción 2019 en Israel, publicado en el sitio francés Mediapart.

Pero las críticas sobre la flamante Nobel francesa no son únicamente políticas. Apenas conocida su nominación, no faltaron quienes manifestaron su indignación, considerando su nivel literario “de segunda clase”. Una de las reacciones más virulentas llegó en la voz de una editorialista estrella de la principal cadena privada de televisión TF1. En horario central y sin pelos en la lengua, Abnousse Shalmani dijo: “Yo no llamo a eso literatura. Lo llamo ocuparse de la olla a presión. La verdad es que es bastante gracioso que alguien que se reclama del pueblo se ponga a contar historias sobre su olla a presión. Naturalmente no estoy hablando de la persona o de sus compromisos políticos, que respeto, a pesar de que sus opciones ideológicas son de un extremismo que no comparto. Como su apoyo a Jean-Luc Melenchon o estar a favor del velo islámico… Me estoy refiriendo a su literatura. Pasé años tratando de entusiasmarme con sus libros, porque me parecía que se trataba de la fotografía de una época que ella misma atravesó. Pero rápidamente uno vuelve a la olla a presión y reaparece el aburrimiento. Me parece alucinante. Nunca me consolaré de que Philippe Roth no haya recibido el Nobel o que se lo hayan dado a Bob Dylan. Y que, este año, el comité del Nobel haya dado pruebas de una absoluta cobardía otorgándoselo a Annie Ernaux y no a Salman Rushdie, me hace sentir todavía más enferma”.