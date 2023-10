escuchar

Este jueves a las 8 de la mañana se conocerá el nombre del ganador del Premio Nobel de Literatura 2023, máximo galardón internacional que entrega la Academia Sueca desde 1901. Como cada año, las casas de apuestas online impulsan la ludopatía literaria. Una de las favoritas es la escritora china Can Xue -autora de La frontera, Nubes flotantes ya envejecidas y Hojas rojas, por mencionar libros traducidos al español- que aparece en el primer puesto de la apostadora sueca Betsson, seguida por el noruego Jon Fosse, que estuvo nominado al Booker Prize en 2022 por A New Name: Septology VI-VII. El japonés Haruki Murakami, como pasa desde hace muchos años, también aparece entre las preferencias.

Algo me dice que el próximo fin de semana todos vamos a estar leyendo "La frontera" de Can Xue.



Para las casa de apuestas: La escritora china Can Xue es la principal candidata a quedarse con el Premio Nobel de Literatura 2023. pic.twitter.com/2pBqZOCKH4 — LOS MEJORES LIBROS (@Bibliomaniatico) October 2, 2023

Completan la lista de los candidatos con más chances de ganar (según los apostadores) el húngaro László Krasznahorkai, el australiano Gerald Murnane, la canadiense Margaret Atwood, el rumano Mircea Cărtărescu, el francés Pierre Michon, la antiguana Jamaica Kincaid, el albanés Ismail Kadaré, la rusa Liudmila Ulitskaya, el keniano Ngũgĩ wa Thiong’o, el estadounidense Thomas Pynchon y el británico-estadounidense de origen indio, además de sobreviviente del fanatismo religioso, Salman Rushdie.

1 Haruki Murakami

2 Can Xue

3 Lyudmila Ulitskaya

4 Thomas Pynchon

5 Gerald Murnane

6 Jon Fosse

7 Mircea Cārtārescu

8 Margaret Atwood

9 Salman Rushdie

10 Pierre Michon

¿Quién gana? pic.twitter.com/UM7Wk85Wv8 — Filba Literatura (@FundacionFilba) October 3, 2023

En el 17° puesto de una de las casas de apuestas se destaca el escritor argentino César Aira, autor de una obra que supera los cien títulos. Con o sin Nobel, merece estar en el Libro Guinness de los récords. En otra apostadora, está en el 29° lugar (detrás de Margaret Atwood). Autores latinoamericanos como el chileno Raúl Zurita (6° puesto en una casa de apuestas) y la mexicana Elena Poniatowska también compiten por los once millones de coronas suecas (este año se agregó un millón de coronas al premio), equivalentes a unos 950.000 dólares.

Premios Nobel de Literatura.

Si yo fuera miembro del comité del Nobel (JAJA!!!), mis criterios serían estos: amplitud de la obra, construcción de un mundo (en el caso de la ficción), idem de un lenguaje literario (y digo lenguaje y no lengua). Y trayectoria.

Mis candidatos: — Lady Macbeth (@lady_josedemail) October 2, 2023

En 2022, la francesa Annie Ernaux, que ganó el Nobel de Literatura, figuraba tercera en las casas de apuestas. Como se lo consideró un premio a la autoficción, es poco probable que este año lo gane el noruego Karl Ove Knausgaard, que figura como candidato número 23 en una de las listas. En 2022, la canadiense Anne Carson estaba primera en las listas; actualmente su nombre figura en la segunda decena de candidatos. También se apuesta por artistas de la escena musical, como Joni Mitchell, Lana del Rey, Paul Simon y Paul McCartney. El compositor y cantante estadounidense Bob Dylan ganó el Nobel de Literatura en 2016.

Hasta 2022, se entregaron 115 Nobel de Literatura: 102 a escritores y 17 a escritoras, de 25 lenguas diferentes. En 1974, se estableció que ya no se podría entregar el premio en forma póstuma. El único escritor que lo obtuvo tras su muerte fue el sueco Erik Axel Karlfeldt, en 1931. Solo once autores de habla hispana (cinco españoles y seis latinoamericanos, aunque solo una escritora: Gabriela Mistral) fueron galardonados con el Nobel de las letras.

Paga Aira

Hasta el último minuto antes de la entrega del Nobel de Literatura sigue vigente la campaña #PagaAira, que lanzó el escritor Daniel Mecca, autor de Aira o muerte (La Conjura, $ 4500). En Instagram, Mecca invitó a los lectores a comprar su novela. “Si Aira el Nobel, te devolvemos la plata”, se lee en la publicación que recuerda la de una marca de televisores durante el Mundial de Fútbol de 2018 que inspiró la comedia cinematográfica El gerente, dirigida por Ariel Winograd y protagonizada por Leonardo Sbaraglia.

César Aira, con un ejemplar de "Aira o muerte", de Daniel Mecca Daniel Mecca

En la novela de Mecca, con prólogo del escritor y editor Luis Chitarroni, el autor de La liebre entrena a un equipo de dobles “en los cafés de Flores” con el objetivo de dar entrevistas falsas y confundir a su público. El narrador y protagonista, que mantiene encuentros con “agentes Aira” (¿o con el mismo Aira?), quiere sumarse a la organización no solo para que Aira gane el Nobel sino para fundar la República Legibreriana. El título parodia la consigna de la década de 1970 “Perón o muerte”.

“¿Por qué Aira debería ganar el Nobel de Literatura? Si algo sabemos en estas tierras es que no ganarlo no desacredita una literatura, pero si nos ponemos en el riguroso plan de hablar de la importancia de su obra, hay un capital en Aira que hoy, entre tanto ‘yo’ en la literatura, es un commodity: la imaginación -dice Mecca a LA NACION-. Aira tiene el oficio de la imaginación y eso nos devuelve a un estado primario de la literatura, que es el de simplemente inventar historias. Con sus pacientes novelitas, cuentos de hadas dadaístas; con su imaginación febril, frenética, alucinada, Aira hace literatura del otro imaginado”.

Para Mecca, esto se liga con que la literatura de Aira va en dirección contraria a la importancia del autor. “Por eso, su maniobra está en que la literalidad opera para quitar solemnidad -señala-. Aira hace el ejercicio de llevar la metáfora a lo literal, pero no para recuperar el estado primario de lo literal, sino para la construcción de una nueva literalidad parodiada, fabulosa, irónica. Lo vemos en novelas como Parménides, Fulgentius o El Mago. Su literatura parte de una base duchampiana: pese a lo que pueda creerse, la acumulación de sus más de cien novelas no es el centro estético de su obra, sino la idea, el concepto, la provocación: en sus fragmentos-novelas se ve un todo en tanto idea y en el fondo de ese todo está la risa vanguardista, riéndose borgeanamente que una vez más no le dieron el Nobel”.

El escritor y traductor Marcelo Zabaloy coincide con Mecca: Aira merece el Nobel. “Porque sigue escribiendo fiel a su propia idea de la literatura; porque todo lo que escribe provoca reacciones concretas en los lectores, adhesiones y rechazos sin dejar indiferente a nadie que lo lea -dice-. Porque tiene el coraje de escribir lo que le viene a la punta de su birome sin importarle la opinión de nadie. Porque ha sido generoso con su obra como nadie lo es. Y, sobre todo, por ser de Coronel Pringles, el pueblo de mi madre”.

La obra del escritor pringlense y ciudadano ilustre del barrio de Flores es analizada exhaustivamente en el reciente ensayo César Aira, el comité del significante (Borde Perdido), del escritor Diego Cano. En Los años Aira (Neutrinos), el crítico Alberto Giordano reunió apuntes de Facebook sobre la literatura de Aira y sus encuentros con el escritor que podría ganar el Nobel.