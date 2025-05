Javier Cercas en la Feria del Libro: “La Iglesia nunca había abierto tanto sus puertas a un escritor”

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires vivió este viernes no laborable una nueva jornada marcada por una afluencia masiva de público, con salas colmadas y la presencia de autores destacados como el español Javier Cercas, quien brilló en la presentación de su libro El loco de Dios en el fin del mundo.

En la sala Victoria Ocampo, con asistentes de pie detrás de las últimas filas, Cercas profundizó en la figura del Papa Francisco, protagonista de su libro, y en el proceso que lo llevó a escribir la obra, cuya promoción coincide con la muerte del pontífice. La actividad, organizada por Penguin Random House, contó con la participación de la periodista Hinde Pomeraniec como moderadora.

A sala llena, Cercas dialogó con Hinde Pomeraniec sobre su libro "El loco de Dios en el fin del mundo" Hernán Zenteno

El escritor bromeó sobre el hecho de presentar un libro sobre el Papa argentino frente a argentinos; “es como si estuviera presentando una obra sobre Diego Armando Maradona frente a los propios argentinos”, comparó. Luego, relató una anécdota clave en la gestación del volumen: mientras firmaba ejemplares en Italia, su editor le comunicó que un miembro del Vaticano deseaba verlo. Esa persona, que aparece retratada en El loco de Dios en el fin del mundo, le ofreció pleno acceso al Vaticano para escribir lo que quisiera, sin censura ni condiciones. “Les dije: ‘¿pero saben que soy peligroso? Soy ateo, anticlerical’”, recordó con humor su sorpresa al recibir la invitación. “La Iglesia nunca había abierto tanto sus puertas a un escritor”, aseguró.

El loco de Dios en el fin del mundo es, en palabras de su autor, un libro “mestizo e híbrido”: mezcla de crónica, ensayo, biografía y, sobre todo, novela. El motor del relato es un enigma existencial: la duda sobre la vida después de la muerte. Cercas compartió que, al escribir, pensaba en su madre, creyente profunda, que tras la muerte de su esposo decía que volvería a verlo. “Como un loco sin Dios, fui a ver al loco de Dios para preguntarle si esa pregunta tenía respuesta”, explicó el autor, refiriéndose a Francisco y a su interrogante sobre la resurrección y la vida eterna.

El español también recordó que Francisco cuestionaba con firmeza la jerarquización excesiva dentro del clero y reveló aspectos menos conocidos del pontífice, como su amor por la literatura y su vínculo con Jorge Luis Borges, “más estrecho de lo que suele decirse”.

Este viernes feriado también hubo mucho público en la Rural, como sucedió el 1 de mayo Hernán Zenteno

Recetas para vivir mejor

Más temprano, con la Rural ya repleta de visitas, el doctor Daniel López Rosetti presentó su libro Recetas para vivir mejor y más tiempo en una sala José Hernández repleta, combinando rigor científico con consejos prácticos para una vida más saludable y reflexiones sobre cómo ciertos pasos sencillos pueden generar verdaderos cambios.

El Dr. Daniel López Rosetti presentó "Recetas para vivir mejor y más tiempo". Hernán Zenteno

Aclaró que, si bien no todas las soluciones sirven para todos, algunas pueden marcar la diferencia. Invitó a evitar “el ego patológico, ese que nos vuelve inflexibles y vulnerables”, y recetó para ello, siguiendo su libro, pensar en tres elementos: “un telescopio, para recordarnos lo pequeños que somos frente al universo; un reloj, para aceptar que no podemos frenar el paso del tiempo, y una bacteria, que no llegaríamos a apretar con los dedos de lo pequeña que es, pero en contacto con la sangre puede matarnos”.

Finalmente, pidió al público que levantaran la mano quienes tenían algo que agradecer a alguien; enseguida, casi toda la sala lo hizo. Los animó entonces a enviar un mensaje de WhatsApp a esa persona, asegurando que un gesto tan simple como agradecer algo puede mejorar el día.

Borges para centennials con Daniel Meca, en la sala Tribuna Juvenil del Pabellón Azul. Hernán Zenteno

Borges para centennials

En el transcurso de la tarde, la sala Tribuna Juvenil del Pabellón Azul fue escenario, por otra parte, de una propuesta original: Borges para centennials. Organizada por AZ Editora, la actividad estuvo a cargo de Daniel Mecca, quien presentó su libro Borges, la gran bestia pop de la literatura argentina. El periodista y escritor abordó múltiples facetas del escritor, desde la dificultad de spoilearlo, hasta su inesperada relación con conceptos contemporáneos como los multiversos, las fake news o la idea del Aleph como un antecesor de Google.

Con anécdotas y referencias actuales, el autor logró acercar a Borges a una audiencia joven que, en muchos casos, aún no había tenido contacto con su obra. ”¿Alguien se anima a contar si no lo leyó o si lo leyó y no lo entendió?”, lanzó Mecca. Una joven se animó a responder y reveló que pronto comenzará a leer Ficciones como parte del programa escolar. Mecca también repasó datos curiosos como el destino de la casa donde nació el escritor o el hecho de que recién comenzara a “pegarla” pasados los 60 años, tras décadas de escritura. La colección 1.01, en la que se enmarca el libro, busca ofrecer un primer acceso a grandes autores desde una mirada actual, según explicó la editora Laila Desmery.

Las ofertas de la Feria 2025 Hernán Zenteno

Política en la Feria

En un año electoral, la política no podía estar ausente en la Feria. En la sala José Hernández, el economista y periodista Alejandro Bercovich presentó el libro El país que quieren los dueños (Planeta), ante una audiencia multitudinaria que desbordó el lugar, con una cola descomunal y numerosas personas de pie. El acto estuvo moderado por la periodista Ángela Lerena y contó con una emotiva apertura musical a cargo de Liliana Herrero, quien interpretó Los ejecutivos, de María Elena Walsh.

El cierre de la jornada continuó con el tono político con la presencia del periodista Ernesto Tenembaum y su libro Milei, también en la sala José Hernández, mientras en la sala Victoria Ocampo, Martín Redrado y José Urtubey, junto a Luciana Geuna, conversaban sobre la publicación Argentina federal.

Para el segundo sábado de la Feria, se espera una jornada todavía más cargada de política: a las 17.30, en la sala José Hernández, el politólogo Agustín Laje presentará su ensayo Globalismo. Ingeniería social y control total en el siglo XXI.

A las 19, el periodista y editor Jorge Fontevecchia hablará sobre Milei vs. Fonteveccia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo (Planeta), en la Sala Victoria Ocampo y, en el mismo horario, la autora de Karina. La Hermana. El Jefe. La Soberana (Sudamericana), la periodista Victoria De Masi, conversará con su colega Iván Schargrodsky en la Sala Rodolfo Walsh. A las 20.30, Carlos Pagni y Diego Sehinkman acompañarán a Maia Jastreblansky y Manuel Jove en la presentación de El monje. La verdadera historia de Santiago Caputo (Planeta), en la Sala Ernesto Sabato. Los tres títulos fueron lanzados este año con gran repercusión.

Este sábado, a las 20.30, Carlos Pagni y Diego Sehinkman acompañarán a Maia Jastreblansky y Manuel Jove en la presentación de "El monje. La verdadera historia de Santiago Caputo" , en la Sala Ernesto Sabato.

Un 20 por ciento arriba

Llegando al segundo fin de semana desde el inicio de la Feria en la Rural y en coincidencia con los feriados, tanto ayer como anteayer hubo muchísimos asistentes.

A una semana del inicio de la Feria, los organizados estiman que este año habrá un 20 por ciento más de asistentes Hernán Zenteno

Cristian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, resaltó la masiva afluencia de público: “Los números de ingreso son un éxito; el jueves superamos en un 32% en relación al 1 de mayo del año pasado, llevamos en ingresos un 20% arriba con respecto a 2024, y así esperamos cerrar esta edición. Estamos superando las expectativas”.