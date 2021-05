Jean-Yves Ferri: “Con Adrenalina valorizamos el lugar de la mujer en Astérix”

PARIS –. Corre el año 50 a.C. Toda la Galia está ocupada por los legionarios de César… Bueno, toda no. En un pequeño pueblo de irreductibles, un puñado de galos aún resiste al imperio. Y ahora, encima, deben preocuparse por proteger a la hija de Vencingétorix, el líder absoluto cautivo en Roma en poder de los invasores. ¿Quién puede ignorar en este mundo de quién estamos hablando?

Como un roble sexagenario, el fenómeno Astérix se mantiene erguido en medio del bosque de la edición planetaria, haciendo las delicias de grandes y pequeños. Para probarlo, La hija de Vercingétorix, publicada en Francia en 2019 y en Argentina este mes por ediciones Del Zorzal, acaba de superar los cinco millones de ejemplares vendidos en todo el planeta.

¿Quién podía imaginar semejante éxito después que desaparecieron sus creadores, René Goscinny y Albert Uderzo, y fueron sucedidos por el guionista, Jean-Yves Ferri y el dibujante Didier Conrad? Eso es lo que sucede, sin embargo, con este 38° álbum de la colección, el 4° del nuevo tándem, que tomó las riendas en 2013.

En Francia consideran que el nuevo personaje tiene mucho de Greta Thunberg

“Es una gran satisfacción. Sobre todo porque, como se puede imaginar, no fue nada fácil suceder a Goscinny y Uderzo. Se trataba de incorporarnos a un universo particular. Temíamos el linchamiento mediático. En Francia, en particular, donde Astérix es siempre analizado como una enorme maquinaria comercial, cuando en verdad no es así. Conrad y yo somos creadores que seguimos trabajando en forma artesanal”, aseguró Jean-Yves Ferri a LA NACION durante una entrevista en París.

-¿Por qué fue tan complicado?

-Porque Uderzo tenía un dibujo muy preciso, muy codificado y muy expresivo. La suerte para Didier Robert fue que él estaba aún vivo cuando nosotros comenzamos a trabajar. Aunque tampoco era de hablar mucho y dar demasiadas indicaciones.

En todo caso, por primera vez en los 60 años de la serie, la protagonista es una mujer, Adrenalina. Su llegada al pueblo galo no solo será insólita, sino motivo de una auténtica revolución. Perseguida por los romanos, la hija de Vercingétorix, gran jefe de los Arvernos, obligará a Asterix y a Obelix a protegerla, no solo a ella, sino también a su collar honorífico que recibió en herencia de su ilustre padre. La jovencita, en plena crisis de adolescencia llega acompañada por dos emisarios, Monolitix e Ipocalorix. Y, como una auténtica heroína moderna, será ella quien dirija la acción de punta a punta del álbum.

-¿Por qué Adrenalina? ¿Para ponerse a tono con la época?

-Así es. Después de 60 años de vida, la serie, que tiene como intérpretes a Astérix y Obelix, esos dos viejos solterones bigotudos, necesitaba ser aggiornada en muchos aspectos. En ese álbum quisimos valorizar el lugar que tiene la mujer en la colección, que fue hasta ahora casi inexistente. Los únicos personajes femeninos datan de los años 1960. De ahí la idea de Adrenalina.

Según Ferri, los personajes originales están marcados por el modo de vida de la época: “Estamos obligados a reequilibrar la imagen del pueblo y de sus hombres en cada nuevo episodio”, explica.

Para Ferri, la serie necesitaba ser aggiornada

El tema de la adolescencia, en efecto, no había sido tratado desde el personaje de Goudurix en 1966. Ferri pensó que en la actualidad se lo podía abordar en forma diferente.

En 1966, Goscinny y Uderzo habían incluido en Astérix y los normandos el retrato de una adolescente de aquellos años. Después, a comienzos de los años 1970, la joven Zaza, hija de Ortopédix y de Angina, también había encarnado una juventud algo desfachatada en El regalo de César. Con la llegada de Adrenalina, la serie recibe un auténtico viento de modernidad gracias a esta nueva generación conectada.

“Después de 37 títulos, siempre es preferible escoger temas y tipos de personajes poco abordados por los creadores si uno quiere hallar ideas nuevas y aportar una cierta frescura”, señala Ferri.

Otra de las razones de Adrenalina fue la voluntad de Ferri de respetar la idea original de Goscinny, que jamás mencionó a Vencingétorix en su serie. La historia de Astérix comienza cuando aquel aún está con vida, prisionero de los romanos.

-¿Y por qué decidió eso?

-Porque creía que incluirlo en la serie modificaba demasiado la verdadera Historia. Y yo respeté eso. De ahí que haya pensado en su hija.

Según algunos críticos, este cuarto volumen del nuevo binomio tiene un ambiente de Segunda Guerra Mundial. En todo caso, sus autores han querido regresar al concepto de base del pueblo galo, dispuesto a resistir al invasor gracias a la poción mágica. En la historia, Astérix y Obelix tendrán que adaptarse a estos jóvenes, verdaderos resistentes, más virulentos que de costumbre, cuyo objetivo es deshacerse de los romanos utilizando el collar de Adrenalina, que bien podría transformarse en emblema de la resistencia.

Pero el verdadero tema de la historieta probablemente sea otro. Porque Adrenalina es una adolescente rebelde, decidida, llena de energía e ideales, que hará émulos rápidamente en el pueblo, todos decididos a seguirla a Tule, la isla legendaria evocada por Heródoto. Entre ellos, los vástagos del herrero Cetautomatix y el pescadero Ordralfabetix: Surimix, Blinix et Selfix. Tanto es así, que apenas salió el álbum, no faltaron aquellos que consideraron al nuevo personaje casi un clon de la joven militante ecologista sueca, Greta Thunberg.

-Adrenalina no es la única pincelada de modernidad que han incluido en la serie. Cantidad de nombres y personajes contemporáneos aparecen aquí y allá…

-Lo hacemos poco a poco. Por ejemplo en “Los Papiros de César” menciono internet. En otras ocasiones he hablado de la publicidad. Y naturalmente también respetamos la tradición de que los nombres reflejen una época. Por ejemplo, Adictoserix, que es un malo, Selfix, Letitbix, Dopamine, Strictosensus, Adictoserix …

Plagado de guiños al universo contemporáneo y de buen humor, la nueva saga de Ferri y Robert tampoco olvida rendir homenaje a algunos personajes célebres. Por ejemplo, hay en “La hija de Vercingétorix” un pirata que canta “j’me voyais déjà”, el célebre tema de Charles Aznavour.

En 2017, Jean-Yves Ferri visitó la Argentina, país del cual conserva un “excelente recuerdo”.

“No solo viajé al noroeste del país, sino que pude conocer a la familia de Dante Quinterno, el creador de Patoruzú”, precisa con entusiasmo.

El guionista de Astérix también rinde homenaje al trabajo de Leopoldo Kulesz, director de libros de El Zorzal, responsable de la traducción de toda la colección que su editorial publica en Argentina: “Animarse a traducir Astérix es una verdadera hazaña”, concluye.

