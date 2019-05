Jorge Fernández Díaz recibió la Orden Caballero Granadero de los Andes

Jorge Fernández Díaz recibió ayer la mayor condecoración del Regimiento de Granaderos a caballo

En una ceremonia muy emotiva, rodeado de sus afectos, Jorge Fernández Díaz recibió anoche la máxima condecoración otorgada por el Regimiento de Granaderos a caballo: la Orden Caballero Granadero de los Andes, en el grado de oficial. "Fue muy emocionante. Se me cayeron las lágrimas. Un granadero ingresó al regimiento de Palermo en caballo y contó la historia de la agrupación. Hubo música, banderas. Cantamos el himno. Antes, cantaba la marcha peronista; ahora canto la Marcha de San Lorenzo. Es que Granaderos es la única unidad del país que está por encima de cualquier grieta. Los ama y respeta todo el mundo", dice el escritor y periodista con orgullo.

La orden Caballero Granadero de los Andes que recibió Fernández Díaz

Detrás de este premio tan valioso hay una historia que se remonta a la infancia del autor de El puñal. Así la cuenta: "Cuando era chico, leía la colección Robin Hood. Mi gran héroe era José de San Martín. Yo jugaba con soldaditos y buscaba una novela de aventuras protagonizada por mi héroe. Pero no había. Estaba, sí, El santo de la espada, de Ricardo Rojas, pero era muy formal. No tenía el espíritu de la novela de aventuras. Pasó el tiempo y hace unos años me propuse escribir una novela de esas características. Investigué mucho, junto con el historiador Daniel González. Y conocí el Regimiento de Granaderos y a sus integrantes. Escribí La medalla de Bailén para LA NACION. Luego, La logia de Cádiz, una novela épica, de caballería, que fue un gran éxito. Vendí 100 mil ejemplares. No conté toda la historia de San Martín sino cómo se formó ese grupo de granaderos, hombres impresionantes". Ese cuerpo emblemático, creado por San Martín, fue la base del Ejército de los Andes.

Desde 2008, cuando se publicó La logia de Cádiz, Fernández Díaz siguió en contacto con el Regimiento de Granaderos. Hace un año, aproximadamente, el teniente coronel José María Protti, jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, le contó al escritor lo que significa el libro para ellos. "Me dijo que había logrado escribir una obra que refleja el espíritu del grupo, el sentimiento de honor y camaradería. En cada cumpleaños de un oficial, el jefe del Regimiento les regala un ejemplar de La logia de Cádiz. Es por eso que de todos los premios que recibí, es el más emotivo. Me toca una fibra profundamente sentimental", agregó el columnista político de LA NACION.