Un arbolito de Navidad repleto de historias: promociones, reintegros y cuotas sin intereses para regalar libros en las Fiestas

“Hay regalos que duran un día y son buenos. Hay los que perduran un año y son mejores. Hay los que duran muchos años y son muy buenos. Pero están los que duran toda la vida. Esos son los imprescindibles”, parafraseaba una campaña de la Fundación El Libro años atrás para incentivar el noble arte de regalar libros. Inspirado en Bertolt Brecht, el mensaje sigue vigente.

Tras un noviembre de “sequía de ventas” en librerías, con las Fiestas en el calendario el mes de diciembre comenzó mejor, indicaron libreros y editores consultados por LA NACION. Para reforzar la tendencia, se lanzaron promociones de bancos y billeteras virtuales para comprar con descuentos, reintegros y hasta seis cuotas sin intereses.

En librerías como Hernández (Av. Corrientes 1436), Losada (Av. Corrientes 1551), Naesqui (Charlone 1400), Céspedes (Álvarez Thomas 853), Mandolina (Ugarte 2439), Eterna Cadencia (que este mes celebra su 20° aniversario; Honduras 5582), Sudestada (Tucumán 1533), Fedro (Carlos Calvo 578), La Libre (Chacabuco 917), Vuelvo al Sur (La Rioja 2127) y Norte (Av. Las Heras 2225), se pueden usar distintos planes de cuotas sin intereses con tarjetas de débito y crédito, con porcentajes de descuentos y reintegros (del 10% al 30%) que ameritarían el meme de la mujer haciendo ecuaciones a la hora de describirlo.

En las sucursales de la cadena Yenny-El Ateneo, además de los promociones bancarias y en cuotas sin intereses (con descuentos del 10% al 20%), los libros del sello El Ateneo se venden con un 25% de descuento. Y en las sucursales de Cúspide, Galerna y Estación Libro también se pueden comprar libros con descuentos del 10% al 20%, según la tarjeta bancaria que se use, y en cuotas sin intereses.

En la librería del Fondo de Cultura Económica (Costa Rica 4568), libros de poesía para todas las edades riman con los ceñidos presupuestos de 2025, desde Libertad bajo palabra, del Nobel de Literatura Octavio Paz, hasta Una canción que no conozco, de Micaela Chiriff, pasando por poemarios de Alicia Genovese, Fernando del Paso y Helena Paz Garro (la hija de Paz y Elena Garro), a $ 11.000 por título.

Para regalar poesía en las Fiestas, FCE lanzó una promoción que rima con el presupuesto

Las editoriales medianas y pequeñas idearon estrategias para que no falten libros en el arbolito y en los zapatos de Reyes. El Cuenco de Plata, con títulos de David Lynch, Emmanuelle Bayamack-Tam, Pier Paolo Pasolini, Dylan Thomas y Luis Felipe “Yuyo” Noé, lanzó una promoción de seis cuotas sin intereses en su tienda online, mientras que Motus y Vidis, de Trini Vergara Ediciones, oferta un listado de thrillers y ficciones históricas a $ 29.000 por título. Sudestada ofrece tres cuotas sin intereses en compras mayores a $ 50.000 y envíos gratis por compras de más de $ 80.000, y Cactus, diferentes combos temáticos de tres libros (sobre Spinoza, plantas, pintura, ciencia ficción y firmados por Vinciane Despret) de $ 57.300 a $ 91.000. Los lectores de novelas gráficas encontrarán libros con descuentos y ofertas en la página web de Hotel de las Ideas.

Hojas del Sur (uno de los sellos donde publica el presidente Javier Milei) también tiene combos de contracultura libertaria , liberalismo y de Nicolás Márquez (a $ 85.000, $ 77.000 y $ 65.000, respectivamente) y seis cuotas sin intereses. No se queda atrás Ediciones IPS que ofrece 10% de descuento en su catálogo y promociones de libros de historia argentina, ciencia y ecología, debates marxistas y literatura, arte y comunicación (de $ 18.180 a $ 34.200).

En la tienda online de Vinilo hay combos de dos fanzines con un estuche a prueba de agua por $ 30.000 (cuatro títulos más estuche, $ 50.000). Y la editorial Galerna, en su página web, ofrece 25% de descuento si se compran tres títulos de su catálogo o de La Compañía (con libros de Anton Chejov, Henry James, Alberto Manguel y William Goyen), y 20% de descuento si se compran dos libros de cada sello mencionado. Pensando en los chicos, Capicúa (de VR Editoras) oferta Vida extraordinaria, de Cristian Turdera, y El autobús amarillo, de Loren Long, a precios $ 25.000 y $ 26.000, respectivamente. Quienes compren los “libros sobre libros” de Ampersand en la web de la editorial obtendrán un 10% de descuento. En la tienda de La Bestia Equilátera, cuyos recomendables libros no superan los $ 30.000, se pueden comprar regalos con tres cuotas sin intereses. Los libros de Odelia e Híbrida también tienen descuentos para las Fiestas.

Si no se desata un temporal, este domingo, en la Feria del Libro Independiente de Boedo (en la peatonalizada avenida Boedo entre Estados Unidos y Carlos Calvo), de 16 a 22, editoriales como Tinta Limón, Nebliplateada, Milena Caserola, Pupek, Boina, Derivas Botánicas, Loco Rabia, Tenemos las Máquinas, La Flor Azul y Muchas Nueces, entre otras, tendrán promociones sorpresa para los lectores. En el evento, habrá debates, presentaciones de libros y música.

En la Feria del Libro Independiente de Boedo, este domingo, se pueden encontrar regalos para lectores de todos los géneros

Para los ávidos lectores juveniles, la plataforma Buscalibre ofrece títulos de J. K. Rowling, Rebecca Yarros, Brandon Sanderson, Julia Quinn y Sarah. J. Maas, entre muchos otros, con descuentos de hasta el 50% y envío gratis en compras superiores a $ 80.000. También hay libros para niños y adultos.

Vengan, vamos a estar todos. Buenos libros, fallados con descuento, autoras y autores, editores varios. Y Nosotros. Festejemos. pic.twitter.com/q4vP85R3E1 — Blatt & Ríos (@BlattyRios) December 16, 2025

Post Navidad, más precisamente el viernes 26 de 10 a 17, Blatt & Ríos organiza una feria de “libros fallados” (con alguna página mal doblada o raspones en las tapas, pero bien legibles) en el depósito de la distribuidora B&R (Loyola 475), con un importante descuento en ejemplares de su catálogo y de los sellos Rosa Iceberg, Walden, Selva Canela, Serapis, Caballo Negro, Ripio, Las Flores, Monte Hermoso y También el Caracol, entre otros.