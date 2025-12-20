Regalar arte: una alternativa para salir del obsequio habitual

Diciembre suele activar la misma pregunta: qué regalar y cuánto gastar. Entre agendas cargadas, listas de último momento y presupuestos ajustados, el cálculo se repite. Algo poco habitual es regalar arte: una idea que se sale de lo común y propone otro tipo de vínculo con el regalo. Este fin de año, distintas galerías presentan ferias, pop ups y selecciones especiales con obras originales y ediciones que se adaptan a distintos bolsillos, con precios que parten desde los 70 dólares —a cambio de hoy, unos 100 mil pesos—, una cifra comparable a la de otros consumos típicos de la temporada, como una cena en un restaurante de moda o una prenda de ropa de marca.

En Ruth Benzacar, esa pregunta por el valor aparece explícita. Del 18 al 23 de diciembre, la galería presenta Más barato que Gursky, una feria que retoma el gesto lúdico, irónico y crítico de Miguel Rothschild para poner en diálogo arte, precio y mercado. Con obras originales y ediciones de artistas centrales del arte contemporáneo argentino —entre ellos Jorge Macchi, Pablo Siquier, Delia Cancela, Mariana Telleria, Eduardo Basualdo y el propio Rothschild—, la propuesta se mueve en un rango amplio, que va desde $150.000 a $1.999.999, y plantea una invitación concreta: pensar el acceso al arte sin solemnidad, desde la curiosidad y el juego, en un formato colectivo y excepcional. La feria será exclusivamente presencial, desde el 18 al 23 de diciembre -excepto el domingo 21-, de 14 a 19, en Juana Manso 1549.

La lógica del acceso también atraviesa la muestra que Galería Palermo H inaugura el 22 de diciembre en su sede de Tucumán 712. 100 obras de arte x 100 USD reúne piezas de su colección con un valor único y cerrado, en una apuesta directa por el coleccionismo accesible. Con un recorrido distendido, la galería propone regalar —o regalarse— una obra original como una manera de obsequiar “tiempo, mirada y permanencia”. Cada pieza se entrega con certificado de autenticidad y envuelta para regalo, reforzando la idea de que el gesto importa tanto como el objeto. La muestra podrá visitarse desde el 22 de diciembre hasta el jueves 2 de enero, de 10 a 18. Tanto el 24 como el 31 estará abierto hasta las 14.

En Mar Dulce, el ritual ya es conocido. La feria anual Sweet for my sweet llegó con su duodécima edición el sábado 13 de diciembre, con una selección de obras únicas, en su mayoría con precios entre $250.000 y $350.000. Más de treinta artistas —entre ellos Isol, Powerpaola, María Luque, Martín Eito, Paula Filippelli y Pum Pum— participan de una propuesta que combina dibujo, cerámica, bordado, pintura y distintos formatos, pensados para circular, colgarse, habitar casas. Un clásico de fin de año que insiste en la idea de obra como regalo posible, cercano y afectivo. En Uriarte 1490, de martes a sábado, de 14 a 19, hasta el 14 de marzo de 2026.

La Tiendita NF vuelve a activarse en Nora Fisch, con más de 80 obras y un rango de precios que va de USD 150 a USD 1500 Gentileza NF

En esa misma línea, Tiendita NF vuelve a activarse en Nora Fisch como un proyecto especialmente diseñado para las fiestas. Con más de 80 obras y un rango de precios que va de USD 150 a USD 1500, la selección reúne artistas de sólida trayectoria y representados por la galería como Amadeo Azar, Julián Terán, Sofía Bohtlingk, Miguel Harte, junto a nombres emergentes que la galería sigue de cerca. La propuesta puede visitarse de manera presencial de martes a sábado, de 14 a 19, en el segundo piso de la galería, en Av. San Juan 701, o a través de un catálogo digital (que se puede pedir por mail a contact@norafisch.com).

En Villa Crespo, la galería Hache cierra el año con FMI, feria de maravillas insuperables: una selección curada de obras con 20% de descuento, disponible hasta el 24 de diciembre. La galería se transforma en un pequeño mercado donde conviven piezas de sala, obras fuera de catálogo y joyas que no están online. La invitación es a mirar con calma, conversar y dejar que la elección suceda sin apuro, como si el regalo se revelara solo. En Loyola 32, de lunes a viernes, de 14 a 19.

Feria navideña en la galería Mar Dulce Gentileza Mar Dulce

La tienda de arte Quorum durante las fiestas activa una promoción especial para facilitar el acceso al arte contemporáneo local. Hasta el 24 de diciembre, la galería ofrece un 15% de descuento en toda su tienda —con la posibilidad de pagar en 3 y 6 cuotas sin interés—, tanto en su espacio de San Telmo (Defensa 894) como a través de su tienda online.

A estas iniciativas se suma The White Lodge, que durante las fiestas ofrece Fiesta de Colección – Sale 2025, una selección de obras con precios especiales y descuentos que alcanzan hasta el 60%. La propuesta reúne trabajos de artistas como Rosa Mercedes Gonzalez, Pablo Peisino, Jacinto Muñoz, Carlos Manuel Crespo, Manuel Coll, Sandro Pereira y Gerardo Oberto, y puede visitarse tanto en la galería —ubicada en Lavalle 1447— como a través de su tienda online. Disponible del 15 de diciembre al 15 de enero, la selección amplía el abanico de opciones para quienes buscan regalar arte contemporáneo en el cierre del año, con precios que van desde los USD 150.

Finalmente, Gachi Prieto inaugura la tercera edición de su pop up de verano con una exhibición colectiva de pequeño formato que podrá visitarse desde el 18 de diciembre hasta fines de febrero. Pinturas, cerámicas, fotografías y esculturas de más de treinta artistas —de la galería e invitados— conforman una selección pensada para ampliar públicos y promover el encuentro con piezas únicas. Con horarios extendidos y un clima más relajado, la propuesta invita a elegir sin urgencia y a pensar el regalo.