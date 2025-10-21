Juego de guerra

LA NACION

Un estudiante usa anteojos protectores mientras vuela un pequeño dron FPV en el gimnasio de la Escuela Militar de Legnica, en Legnica, al oeste de Polonia, el 8 de octubre de 2025. El primer curso de drones del país se lanzó en la ciudad de Legnica, al oeste de Polonia, pocos días antes de que Polonia sufriera en septiembre una incursión de unos 20 supuestos drones rusos. (Foto de Wojtek RADWANSKI / AFP)
Legnica, Polonia.- La escena tiene algo curioso y desconcertante: las gafas que semejan las de realidad virtual, el joystick, la sonrisa… Todo parece indicar que el joven de la imagen está jugando, pero otros detalles que se presentan moderan esa presunción. En primer lugar, el traje camuflado, que también visten los jóvenes que se encuentran al fondo de la imagen, en un sitio que sin dudas es un gimnasio: se trata de cadetes de una academia militar. A través de la historia concebimos el entrenamiento militar como algo que conlleva la realización de rígidas pruebas físicas de resistencia, ataque y defensa. Sin embargo, en los tiempos actuales, la guerra también se libra mediante joysticks, con realidad aumentada y valiéndose de pequeños drones manejados desde enormes distancias. Considerando esto último, no es extraño que el aprendizaje del uso de estas nuevas armas se parezca tanto a un juego, aunque indudablemente la guerra nunca puede asimilarse a un juego ni aun cuando lo parezca.

