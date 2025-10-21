Juego de guerra

Legnica, Polonia.- La escena tiene algo curioso y desconcertante: las gafas que semejan las de realidad virtual, el joystick, la sonrisa… Todo parece indicar que el joven de la imagen está jugando, pero otros detalles que se presentan moderan esa presunción. En primer lugar, el traje camuflado, que también visten los jóvenes que se encuentran al fondo de la imagen, en un sitio que sin dudas es un gimnasio: se trata de cadetes de una academia militar. A través de la historia concebimos el entrenamiento militar como algo que conlleva la realización de rígidas pruebas físicas de resistencia, ataque y defensa. Sin embargo, en los tiempos actuales, la guerra también se libra mediante joysticks, con realidad aumentada y valiéndose de pequeños drones manejados desde enormes distancias. Considerando esto último, no es extraño que el aprendizaje del uso de estas nuevas armas se parezca tanto a un juego, aunque indudablemente la guerra nunca puede asimilarse a un juego ni aun cuando lo parezca.