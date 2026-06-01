Otros veranos

No solo es una imagen bella; transmite alegría, juego, liviandad. Pero es testimonio de algo no tan simpático. La niña que aquí vemos está buscando algo de frescura en el río Tawi, próximo a la ciudad de Jammu, en India. Lo hace en medio de la feroz ola de calor que puso al límite tanto a la población india como a la de otras regiones de Asia. En algunas regiones de India, las temperaturas llegaron a los 45 grados e incluso superaron los 50. Riesgo de deshidratación, descompensaciones (sobre todo de niños pequeños o adultos mayores), exigencia energética, carencia de espacios convenientemente refrigerados, sequía que pone en riesgo los cultivos: una avalancha de problemas que recuerdan que el cambio climático hace rato que dejó de ser una simple amenaza. Para los indios, las dificultades para adaptarse a la nueva realidad ya se están viendo.