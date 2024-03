Escuchar

La best seller estadounidense Julia Quinn (Washington, 1970) concluyó en la ciudad de Buenos Aires su gira latinoamericana, luego de visitar las capitales de Perú, Chile y Uruguay (y la Patagonia argentina). La creadora de la saga Bridgerton, que se convirtió en una de las series más vistas de Netflix en plena pandemia, pudo encontrarse con su ferviente público local, en gran parte conformado por lectoras, en el evento “Amabook Experience: Julia Quinn en Argentina”, en el Auditorio de la Universidad de Belgrano. Para acceder al encuentro, que superó las expectativas de los organizadores, había que comprar uno de los treinta libros de Quinn publicados por el sello Titania, del Grupo Urano.

Julia Quinn, como en una escena de la serie "Bridgerton", habló sobre sus exitosas novelas románticas Ediciones Urano

“Me enfoco en un libro a la vez”, dijo a la audiencia la prolífica escritora, que fue “descubierta” por la productora Shonda Rhimes cuando Quinn ya era una “marca registrada” del género que cultiva: la novela romántica. En su país, Quinn ofició como “embajadora de la bibliotecas” con el objetivo de recaudar fondos y concientizar a la población sobre el valor de la libertad de expresión. “Con la serie, Bridgerton se volvió un fenómeno cultural -sostuvo-. Me encuentro con que hay alfombras, lápices labiales y leche en polvo de Bridgerton”. Según la autora, Hollywood no le había prestado demasiada atención a las novelas románticas. “Shonda leyó los libros, le gustaron y pensó que podía adaptarlos para hacer una gran serie de televisión. ¡Y no equivocaba! Hizo un trabajo increíble. Yo ya era una escritora exitosa con mis libros, pero con la serie se produjo un boom”.

“Amabook Experience” es un nuevo formato en el ambiente editorial; la habitual presentación y firma de libros con actividades como paneles con distintos autores (que se refieren a la obra de la autora “estrella”), una estación de maquillaje (en este caso, las lectoras se atrevieron a emular a los decimonónicos personajes de Bridgerton), una cabina para fotos, regalos y otras sorpresas. “Es una experiencia única e irrepetible que los lectores agradecen y valoran muchísimo”, dice a LA NACION Gerogina Dritsos, responsable de prensa y marketing de Urano en la Argentina.

Lectoras fans de Julia Quin en el Auditorio de la Universidad de belgrano Ediciones Urano

El viernes 8 acompañaron a la invitada las escritoras Pamela Stupia y Carlota del Campo, la editora y escritora Esther Sanz y la traductora Bárbara Barisch. Con Sanz, recorrió la librería El Ateneo Grand Splendid, “posiblemente la librería más hermosa del mundo”, como remarcó Quinn en su cuenta de Instagram. No es improbable que escenarios de la Argentina aparezcan en una de las futuras historias de la autora.

La "Amabook Experience" es un formato original del mercado editorial Ediciones Urano

Este miércoles, Netflix emitirá un tráiler con escenas de la tercera temporada de Brigderton, que se enfocará en el romance entre Colin Bridgerton (Luke Newton) y Penelope Featherington (Nicola Coughlan). La nueva temporada de la megaproducción de Shonda Rhimes (con quien Quinn escribió La reina Charlotte) se estrena el 16 de mayo.

Titania lleva vendidos más de 25.000 ejemplares de los libros de la saga Bridgerton (novelas románticas ambientadas en la Inglaterra de principios del siglo XIX) y unos veinte mil ejemplares de otros títulos de la autora.

A sala llena, Julia Quinn se presentó en la ciudad de Buenos Aires Ediciones Urano

“Hace mucho tiempo que queríamos que Julia Quinn viniera a la Argentina -dice Dritsos a este diario-. También nos lo pedían las lectoras. Finalmente, pudimos lograrlo y arreglamos una gira con ella por cuatro países de América Latina. Realizamos con una ‘Amabook Experience” que es una presentación y firma de libros con varias vueltas de tuerca. Fue muy emotiva la firma, porque vino gente de todas las edades, de los 18 a los 84 años. Este último dato lo sabemos porque la hija de la señora nos contó que había acompañado a su madre que quería ver en persona a la autora. Julia no se levantó ni para ir al baño”.

Carlota del Campo y Pamela Stupia, escritoras y lectoras de Quinn Ediciones Urano

Las escritoras Carlota del Campo y Pamela Stupia hablaron sobre los libros de su colega estadounidense. “Hubo muchas muestras de afecto por parte de los lectores -concluye Dritsos-. Quedamos muy conformes con esta visita”.