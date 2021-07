Julia Quinn, la autora de Bridgerton, habló de la tragedia familiar que sufrió recientemente: “He perdido a mi padre y ya no tengo a mi hermana”

La escritora estadounidense Julia Quinn usó las redes sociales para contar una tragedia personal que vivió poco tiempo atrás y aprovechó para concientizar sobre el alcohol al volante. La autora de Bridgerton perdió a su padre y a su hermana, quienes murieron a raíz de un accidente de tránsito en una autopista de Utah.

“Perdí a mi padre y a mi hermana. Porque una empresa de catering no aseguró su carga y bolsas de lona se derramaron en la autopista”, reveló en una publicación en su cuenta de Facebook e Instagram. “Porque al conductor de una camioneta no le importaba conducir mientras su nivel de alcohol en sangre era casi 3 veces superior al límite legal. He perdido a mi padre y ya no tengo a mi hermana con quien llorar”, concluyó.

El accidente se produjo el 29 de junio, pero recién la semana pasada la autora hizo referencia al difícil momento que le tocó atravesar. Según detallan los informes policiales a los que tuvo acceso Daily Mail, el padre de Quinn y su hermana manejaban por una autopista de Utah cuando unas bolsas que llevaba un camión de catering cayeron al suelo. Hecho que provocó que varios autos se detuvieran y que un conductor ebrio chocara contra el tránsito estancado en una fila.

La escritora Julia Quinn, autora de Bridgerton, perdió a su hermana y a su padre en un accidente de tráfico Instagram

Ambos, tanto su padre, Steve Cotler, de 77 años, como su hermana, Violet Cotler, de 37, murieron en el lugar del accidente; también Michelle, la mascota de Violet.

Además, Quinn habló de sus familiares, de quienes destacó su talento, y contó que acababa de terminar una novela gráfica, junto a su hermana, quien es caricaturista. “Estaba dedicada a nuestro padre. Seguirá estando dedicada a nuestro padre. Ya no será una sorpresa, pero me gustaría pensar que sospechaba que lo haríamos. Nos conocía tan bien. Era nuestro padre”, contó.

LA NACION