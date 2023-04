Julio María Sanguinetti y José “Pepe” Mujica: “No vamos a cambiar el mundo, pero lo intentamos”

escuchar

José “Pepe” Mujica y Julio María Sanguinetti, históricos adversarios de la política uruguaya, cruzaron el Río de la Plata para presentar en Buenos Aires un libro que los tiene como protagonistas y en el que aportan sus experiencias para la construcción de futuro. Frente a unas 200 personas, ambos expresidentes, de 87 años, compartieron sus reflexiones en un acto celebrado en el auditorio del Museo Malba.

Presentación del libro El Horizonte, Conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica Hernán Zenteno - LA NACIÓN

“¡Qué cosa! Cuando uno está por salir le empieza a preocupar el mundo donde uno no va a vivir, ¡qué bicho el ser humano!”, bromeó Mujica sobre la intención de ambos exmandatarios de transmitir un mensaje de apuesta por la convivencia y la cooperación en las sociedades contemporáneas. “Aquí estamos este par de viejos, que no abdicamos en nuestra manera de pensar pero nos podemos sentar a hablar, no arrancarnos los ojos y ser conscientes de la responsabilidad que tenemos. Y les tenemos que gritar y decir de alguna manera con gestos de ancianos que no se puede seguir judicializando la política permanentemente, que en los juzgados no vamos a arreglar los problemas políticos, que tenemos que aprender a convivir, a respetarnos, que nos necesitamos, que una sociedad puede tener diferencias y las va a tener inevitablemente pero constituye un nosotros, es un capital colectivo que nos ampara. Si destrozamos ese nosotros, no hay margen ni para la libertad ni para la prosperidad. No vamos a cambiar el mundo, pero por lo menos lo intentamos, contribuimos con nuestro tiempo y ponemos en alerta frente a lo que viene por delante”, remarcó.

Bajo el título El Horizonte. Conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica (Penguin Random House), el libro que reúne las voces de ambos se presenta como una composición coral guiada por las preguntas de los periodistas Alejandro Ferreiro y Gabriel Pereyra, quienes acompañaron a los líderes políticos en Malba. La soledad en el poder a la hora de tomar las grandes decisiones en nombre de una nación, la democracia, el esquema piramidal de la organización sociopolítica, la economía de mercado, el consumo, la corrupción, la religión, el arte, las pasiones y la historia política uruguaya y del continente son abordadas a lo largo de las páginas de este nueva publicación, estructurada a través de seis conversaciones celebradas entre junio y agosto de 2022 en la sede editorial de Penguin Random House en Montevideo. El libro se completa con imágenes de los ex presidentes y notas de los autores que revelan algunos frutos del proyecto, como la imagen de ambos líderes llegando a las reuniones por separado pero yéndose juntos, incluso tomados del brazo, en el invierno uruguayo.

Sanguinetti y Mujica junto con los periodistas Alejandro Ferreiro y Gabriel Pereyra Hernán Zenteno - LA NACIÓN

“Cuando uno está en el gobierno es tanto más importante que lo que hace aquello que evita”, menciona Sanguinetti en el libro al referirse al ejercicio del poder en democracia. Para un presidente, coincide Mujica, “la función más importante es apagar incendios”. En Malba, ambos icónicos representantes de la política uruguaya y latinaomericana se mostraron agradecidos por la acogida de la presentación. Sanguinetti, de traje gris y corbata a juego; Mujica, de azul pero sin ella, demostraron, alzando sus voces bajo sus cejas pobladas, que son capaces de “superar el discurso político del momento e ingresar fácilmente en el terreno filosófico”, como destacan los autores. “Hace tiempo que ambos intentan dar señales para que las diferencias entre los uruguayos no se conviertan en una grieta”, subrayan.

“Nos fuimos juntos del Senado porque sentimos que había la posibilidad de dar un mensaje, sobre todo a los jóvenes, de mostrar la convivencia republicana, de administrar los disensos y el sentido de la república, que es la convivencia. Hemos tenido la suerte de ir el 1 de enero a Brasil juntos a mostrar ese buen rostro del país, el de la convivencia, sobre todo cuando tenemos una democracia tan complicada”, destacó en Malba Sanguinetti. Quien fue dos veces presidente de Uruguay por el Partido Colorado puso, además, como ejemplos poco acertados “procesos riesgosos”, como ocurrió en el traspaso de poderes “en Estados Unidos o en Argentina, o lo que se vive en Chile, Colombia, Perú”.

Presentación del libro El Horizonte, Conversaciones sin ruido entre Sanguinetti y Mujica Hernán Zenteno - LA NACIÓN

“La democracia no es perfecta, porque nos está vedado a los seres humanos hacer cosas perfectas. Tiene deudas y fallas por todas partes, que no son tanto de la democracia, sino nuestras, humanas, tenemos que inventar mecanismos preventivos. Y como la democracia está en riesgo en todas partes, porque los medios y las culturas contemporáneas parece que están sembrando que triunfar en la vida es ser rico, fuera como fuere, hay una especie de ansiedad colectiva”, resaltó el ex integrante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros frente a un público que celebró la presencia de ambos ex presidentes en Buenos Aires.

Entre otros, estuvieron presentes Lucia Topolansky y Marta Canessa, esposas de Mujica y Sanguinetti; Carlos Fernando Enciso Christiansen, embajador de Uruguay; Teresa Bulgheroni, presidenta de Fundación Malba; y otros invitados como Gustavo Osta; Martín Randazzo y María Eugenia Estenssoro.