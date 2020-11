Kolapse: una conversación sobre el cambio climático para repensar el mundo

J.M. Coetzee, el premio Nobel sudafricano, leerá textos sobre las consecuencias sociales de las pandemias Fuente: Archivo - Crédito: Silvana Colombo

Escritores, músicos, directores de cine, artistas, activistas y referentes en medio ambiente participan del proyecto Kolapse, que se presentó anoche a través de la plataforma web de Kabinett. Con el lema "Una conversación global para repensar el mundo", el programa busca crear conciencia sobre la emergencia social y climática de todo el mundo y se desarrollará de manera virtual hasta el 21 de febrero de 2021. Habrá conferencias, debates, entrevistas, espectáculos musicales y proyecciones de documentales. Participan, entre otros, el premio Nobel sudafricano J.M. Coetzee,David Rieff,Eduardo Costantini (h), Alec Oxenford, Fabián Casas, Mariano Llinás, Enrique Avogadro y Juan Cabandié.

La idea surgió en Buenos Aires, en noviembre de 2019, cuando Costantini (h), fundador de Kabinett, plataforma de streaming gratuita dedicada al arte y la música, organizó un encuentro entre Patti Smith y Alberto Fernández. Participaron entonces Cabandié, ministro de Medio Ambiente de la Nación, Jesse Paris Smith y Rebecca Foon, fundadores de la ONG Pathway to Paris. En el encuentro hablaron sobre la emergencia climática y cómo la Argentina podría liderar el camino en América Latina. Esa misma semana, Kabinett también organizó una charla de Bernardo Kliksberg, que tuvo lugar en el museo Malba. El resultado de esas acciones fue el desarrollo de Kolapse, un llamado de atención a nivel global para ayudar a nuestro planeta a salir del borde de la destrucción.

"Estamos viviendo un continuo colapso ambiental y una profunda desigualdad social en nuestro planeta. Es nuestra responsabilidad iniciar, promover y producir debates para contribuir al cambio", dice Costantini (h), que participará de una de las primeras actividades: una entrevista a Pablo Servigne y Bruno Rodríguez sobre el colapso mundial y ecológico.

Otra propuesta interesante es la charla que mantendrán los prestigiosos activistas islandeses Andri Snær Magnason y Högni Egilsson, antes de la proyección del film On Time and Water, dirigido por Magnason, que narra la historia del primer glaciar que desapareció en Islandia por el calentamiento global.

La programación completa, con fechas para agendar, se puede consultar en la plataforma. Entre otras propuestas vale la pena destacar la lectura de Coetzee de obras sobre las influencias de las pandemias en la humanidad; la charla de Rieff sobre su libro A bed for the night; el diálogo entre Casas y Llinás sobre el progreso y el capitalismo; la charla de Oxenford sobre su experiencia sobre cómo deshacernos de lo que acumulamos y la presentación de las canciones de Axel Krygier. También, la proyección del documental Pathway to Paris en Argentina, realizado por El Pampero Cine, que registra la presentación de Patti Smith en el CCK; la charla de Bernardo Kliksberg sobre la emergencia climática y social del planeta; la entrevista a Mauro Refosco (percusionista brasileño de David Byrne) sobre la problemática del Amazonas y el estreno exclusivo del videoclip filmado en México de Soundwalk Collective, Patti Smith y Charlotte Gainsbourg.

