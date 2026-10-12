La Academia Nacional de Bellas Artes y la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se unen para lanzar una diplomatura

Autoridades de la Academia Nacional de Bellas Artes (ANBA) y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (FFyL-UBA) firmaron un convenio para acercar a la comunidad la Diplomatura en Gestión y Prácticas del Arte Argentino Contemporáneo, que comenzará en 2027. La inscripción abrirá en diciembre.

La firma tuvo lugar en la sede de la ANBA (Sánchez de Bustamante 2663) y participaron del acto el decano de la FFyL-UBA, el licenciado Ricardo Manetti; el presidente de la ANBA, el historiador y diplomático Sergio Baur, y las coordinadoras de la Diplomatura, la doctora Marta Penhos, vicepresidenta de la ANBA, y la licenciada Jimena Pautasso, docente de la FFyL-UBA.

Ricardo Manetti, Sergio Baur y Marta Penhos, una de las coordinadoras de la Diplomatura Gentileza

Esta instancia de formación –que será arancelada a un precio accesible y con clases presenciales– surge como respuesta a la “creciente complejidad del campo de las artes visuales contemporáneas, cuya producción desborda los formatos y soportes tradicionales”, informaron desde la ANBA. Desde ambas instituciones consideran que la teoría, la curaduría y la gestión de archivos son “dimensiones insoslayables” en el ejercicio profesional y que existe la demanda de una formación específica que integre el pensamiento crítico con las herramientas de profesionalización cultural.

“Dos instituciones públicas deciden poner en común sus conocimientos, experiencias y recursos para abrir un nuevo espacio de formación –dice Baur a LA NACION–. Lo público implica una responsabilidad respecto del conocimiento: producirlo, conservarlo, discutirlo y ponerlo a disposición de la sociedad”. Estima que el acceso al arte y el conocimiento artístico tienen que ampliarse: “Deben existir espacios de formación para quienes desean comprender mejor el arte y las discusiones que propone. El arte contemporáneo es, en buena medida, un campo de discusión. Para comprenderlo necesitamos conocimientos, pero también espacios donde esos conocimientos puedan ser debatidos”.

Para Manetti, en un momento crítico como el actual para la educación y la investigación, “pensar nuestras instituciones también es una forma de resistencia y de lucha”. “La posibilidad de establecer acuerdos entre instituciones que resguardan la memoria de nuestro país adquiere una importancia particular en el momento que estamos viviendo”, señala.

“Queremos ofrecer una formación de alto nivel, abierta a un público amplio, con el propósito de acercar conocimientos sobre el arte contemporáneo en la Argentina -sostiene Penhos-. Se trata de formar espectadores que no sean solo espectadores, sino personas capaces de dialogar con lo que ofrece el arte contemporáneo y comprender cómo interviene activamente en nuestra sociedad”. La propuesta contempla un panorama amplio y actualizado del campo artístico argentino, con intercambios, visitas a talleres de artistas, recorridos por exposiciones y actividades en la ANBA y la Facultad.

Entre otros destacados académicos, investigadores y artistas darán clases las coordinadoras de la diplomatura, Elena Oliveras, José Emilio Burucúa, Andrea Giunta, Cintia Mezza, Matilde Marín, Graciela Hasper, Nicolás Lisoni, Marcos Franciosi, Laura Malosetti, Pablo La Padula, Verónica Tell y Valeria González. La iniciativa contará con la participación del Centro Cultural Universitario Paco Urondo.

La diplomatura articulará la metodología de la investigación universitaria con el acceso a un valioso acervo cultural, compuesto por importantes fondos documentales, archivos y una biblioteca especializada en arte.