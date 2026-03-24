Dos universos: Matilde Marín y Carlos Furman exponen sus fotografías en el San Martín

Hasta comienzos de mayo, con entrada libre y gratuita, se pueden visitar dos magnéticas exposiciones fotográficas en los “balcones” y en la Fotogalería Sara Facio del Teatro San Martín (Corrientes 1530), del fotógrafo Carlos Furman y de la artista y académica Matilde Marín, respectivamente. “Son dos universos distintos que, gracias a la sinergia que provoca estar en un mismo espacio, hace que públicos diversos descubran otras miradas”, dice Claudio Larrea, director del espacio.

En Narrar el presente, al cuidado de Laura Casanovas, se establece un recorrido por la obra de Marín (Buenos Aires, 1948), en la que la fotografía se ensambla con la instalación, el grabado, la edición y la performance. Suma a la muestra sus investigaciones sobre los faros del “fin del mundo” y su experiencia como flâneur de la contemporaneidad.

De la serie "Pharus", Torre de Ushuaia, en Tierra del Fuego Gentileza

También se exhiben piezas monocromas de las series Tiempo suspendido (realizada durante la pandemia y que se convirtió en un fotolibro) y La persistencia del arte, donde la escritura convive con la fotografía dentro del mismo marco bajo la forma de epígrafes dadaístas: “El Arte es plagiador o revolucionario”; “¿No es el arte un juego entre todos los hombres de todas las épocas?“. La mirada de Marín ”vivifica aquello sobre lo cual se posa, confiriéndole una sobrevida poética”, sostiene Casanovas.

"Paisajes indeterminados", de Matilde Marín Gentileza

“Al pensar cómo sintetizar las series que integran esta exposición, volví sobre el significado de la Fotogalería Sara Facio y sobre su carácter emblemático a lo largo del tiempo –dice Marín a LA NACION–. Este espacio ha sido un lugar de referencia para la fotografía argentina, un ámbito donde he visto dialogar miradas diversas y obras fundamentales. Aceptar la invitación a exponer aquí implicó, para mí, asumir ese legado y establecer un recorte preciso dentro de una producción extensa. La muestra reúne una selección de suites fotográficas realizadas entre 2007 y 2025. Aunque surgidas en contextos y momentos distintos, todas comparten una misma preocupación: pensar al ser humano en relación con el mundo que habita, con sus territorios, sus desplazamientos, sus huellas y sus fragilidades”.

Para Marín, la fotografía permite "pensar al ser humano en relación con el mundo que habita, con sus territorios, sus desplazamientos, sus huellas y sus fragilidades" Gentileza

Marín entiende la práctica fotográfica como una forma de estar en el mundo. “Me interesa el rol del artista testigo: aquel que observa, recorre, registra y exhibe situaciones que atraviesan nuestro tiempo, no para clausurarlas con un sentido único, sino para dejar constancia, construir memoria y abrir preguntas –sostiene–. La fotografía, en este sentido, es para mí una herramienta de atención y de responsabilidad. A través de viajes, caminatas y experiencias situadas, estas obras han transitado distintos paisajes físicos y simbólicos. En todas ellas persiste la voluntad de dar cuenta de un presente cambiante, vulnerable y complejo, y de inscribir en la imagen una huella sensible de ese tránsito”.

Eleonora Wexler en "El testamento de María" (2023), dirigida por Julio Panno Carlos Furman - Gentileza

En los dos balcones que dan al Hall Alfredo Alcón del San Martín se exhibe una treintena de fotografías teatrales de Carlos Furman (Buenos Aires, 1960) tomadas en la última década. Catalogadas como “obras sobre obras”, las imágenes de Territorio efímero, al cuidado de Pablo Lettieri, entrecruzan el registro documental de la representación en los escenarios del Complejo Teatral de Buenos Aires con la sensibilidad de una época y una cultura.

Nahuel Monasterio en "Baco polaco" (2025), con dirección de Mauricio Kartun Carlos Furman - Gentileza

Están “protagonizadas” por actores y actrices como Humberto Tortonese, Belén Blanco, Daniel Fanego, María Onetto, Joaquín Furriel, Leticia Mazur, Luciano Cáceres, Eleonora Wexler, Lorena Vega, Alejandra Radano, las hermanas Marull y las integrantes del grupo Piel de Lava, entre otros.

Humberto Tortonese en "Vassa", de 2022, con dirección de Felicitas Kamien Carlos Furman - Gentileza

“Son las que considero, junto con el curador, las más interesantes de los últimos diez años –dice Furman, que expuso en otras ocasiones en el San Martín–. Para mí es importante trabajar dentro de un teatro y generar esta construcción de imágenes entre todas las áreas, desde el director y los escenógrafos hasta los vestuaristas y los bailarines; soy el que saca las fotos, el que dispara, pero detrás de las imágenes hay una construcción que involucra a mucha gente”.

"La vuelta al mundo en 80 mundos" (2017), versión libre de Luis Rivera López de la obra de Julio Cortázar Carlos Furman - Gentileza

“Diseñadas para atraernos o seducirnos, enfocadas en la belleza, la síntesis visual o el impacto emocional de aquello que ocurrió en el escenario, las imágenes flotan, se desvanecen, se recomponen”, observa Lettieri, al recordar que varias de las fotos exhibidas, que incluyen retratos y tomas directas, fueron originalmente producidas para diferentes tipos de piezas de difusión, desde afiches hasta imágenes para redes sociales.

Para agendar

Narrar el presente, de Matilde Marín, y Territorio efímero, de Carlos Furman. De martes a viernes, de 14 a 21, y sábados y domingos, de 13 a 20, en el Teatro San Martín (Corrientes 1530), con entrada libre y gratuita.