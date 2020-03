Una guía cultural para sobrevivir en casa ante la llegada del coronavirus en la Argentina

Desde la logísitica hasta el uso del tiempo, este período sin clases y con cuarentena para muchos se convierte en un verdadero desafío. A partir de hoy, LA NACION presentará todos los días una serie de recomendaciones de autor que buscarán ayudar a que, además de una medida de responsabilidad y cuidado para todos, el tiempo en casa, por el coronavirus en la Argentina , sea también una oportunidad de disfrutar en familia de lo mejor del arte y el entretenimiento. Para ver, escuchar y probar.

UNA SERIE por Dolores Graña

The Plot Against America , por HBO y Flow

No es una luz en medio de esta oscuridad, pero sí logra iluminar, con las mejores herramientas de la ficción, un rincón olvidado de la historia que tiene enormes resonancias con el presente. David Simon (creador de The Wire , también disponible en HBO) adaptó como una miniserie la novela de Philip Roth que imagina al aviador Charles Lindbergh, célebre por haber cruzado el Atlántico en solitario, como candidato republicano a la presidencia de su país, en 1940. En esta historia alternativa, Lindbergh derrota a Roosevelt e implementa sus políticas xenófobas, aislacionistas y antisemitas. Un gran elenco (especialmente las hermanas interpretadas por Winona Ryder y Zoe Kazan) para contar a través de una familia judía cómo el país se abandona progresivamente a la violencia y el miedo.

UNA MUESTRA DE ARTE por Celina Chatruc

Rembrandt en una visita virtual al museo Thyssen

Nada de colas ni de entrar por turnos como días atrás en Madrid. Las salas del Thyssen-Bornemisza están abiertas en forma exclusiva ahora para nosotros, con una visita guiada por el curador. Eso es lo que ofrece el sitio web del museo nacional, cerrado al público, que acaba de lanzar la campaña #ThyssenDesdeCasa . Una forma única de recorrer la muestra "Rembrandt y el retrato en Ámsterdam, 1590-1670" , dedicada a este genio que lo perdió todo : cuando lo enterraron en Ámsterdam, a los 63 años, en una tumba sin nombre. Ya había visto morir a cuatro hijos, a su esposa y a su amante, y se vio obligado a vender su casa, su taller y la mayoría de sus pinturas para pagar deudas.

UN LIBRO PARA LEER CON LOS CHICOS por Natalia Blanc

De noche en el bosque , de Ana María Machado

¿Qué puede pasar cuando las historias y los protagonistas de varios cuentos infantiles clásicos se mezclan en un solo cuento? De la combinación de esos elementos comunes surge De noche en el bosque , de Ana María Machado (Norma), un cuento nuevo, más divertido que los originales, recomendado para lectores desde los 7 años. Con ilustraciones de Alejandro Magallanes, presenta a dos hermanos, Felipe y Gabi, que no se van a dormir sin escuchar un cuento narrado por su mamá o su papá. Un día los adultos están tan cansados que no tienen energía para leer. Entonces, ellos toman el lugar de narradores para contar el cuento a sus papás. Puede pasar que Caperucita Roja se cruce con Ricitos de oro y ella, a su vez, con Blancanieves. El resultado es una historia mágica que suena conocida, pero no lo es.

UN CONCIERTO EN CASA por Pablo Gianera

La Filarmónica de Berlín, gratis, en digitalconcerthall.com

Hasta la irrupción del coronavirus, estar suscripto al Digital Concert Hall de la Filarmónica de Berlín costaba 19,90 euros por mes. Desde hace menos de una semana es, por 30 días, gratuito. El archivo, que empieza hacia 1960 en plena era de Karajan, es apto parea una reclusión indefinida. De la temporada 2020, vale la pena ver y escuchar la vuelta de Sir Simon Rattle, hace apenas diez días, en un programa con Britten, Richard Strauss y, claro está, Beethoven, para celebrar sus 250 años. La pieza, muy poco ejecutada, se ajusta al tiempo de Pascua: el oratorio Cristo en el Monte de Olivos.

JUGAR CON IDEAS Y PALABRAS por Paula Galdeano y melina Pogorelsky

Imaginate qué le pasó al botín de fútbol

Inventar palabras nuevas para definiciones que ya existen (¿cómo llamarías al impulso de seguir conectado o mirando tele aunque estés desmayado de sueño?) o imaginar adónde enviarías a una sandía si el plan es "mandar fruta". Estos y otros ingeniosos juegos que sugiere el Antimanual (Paidós) se pueden hacer en casa en una tarde en familia. Otro desafío ingenioso es armar una historia sobre lo que le pasó al destruido botín de fútbol de la foto: ¿cómo llegó a este nivel de descomposición? ¿Qué parte se rompió primero? ¿Lo siguen usando?

UNA MARATÓN DE LECTURA por Daniel Gigena

Las redes celebran con #OlgaOrozco100años

Hace cien años, un 17 de marzo como hoy, nacía en La Pampa, la poeta, actriz y periodista Olga Orozco , autora de libros únicos como La oscuridad es otro sol y También la luz es un abismo . Desde su muerte, en 1999, se convirtió en una leyenda de la poesía argentina. Hoy, la Casa Museo Olga Orozco y el el museo Malba proponen una maratón de lectura para celebrarla. Con esta boca, en este mundo (como uno de sus últimos libros) se podrá seguir por redes sociales y los lectores podrán participar con poemas, fotos y videos con el hashtag #OlgaOrozco100años . "Nuestro largo combate fue también un combate a muerte con la muerte, poesía", escribió. Su fe en la escritura sigue viva.

UNA RECETA por Ohlalá!

Mantequilla de avellanas y Cacao

Ingredientes: 500 gramos de avellanas tostadas/una pizca de sal marina/endulzante a gusto/3 cdas. de cacao amargo sin azúcar. Preparación: Poner las avellanas, la pizca de sal marina y el endulzante en la procesadora o licuadora. Procesar. Parar cada tanto, mezclar y volver a procesar. En pocos minutos las avellanas largarán su propio aceite, lo que ayudará a que se haga la mantequilla. Tip: Es muy importante que las avellanas estén tostadas, ya que esto hará que la mantequilla se forme más rápido.