Murió el fotógrafo británico Martin Parr, exdirector de Magnum Photos

Este sábado, a los 73 años, murió en Bristol el fotógrafo británico Martin Parr, informaron la Fundación Martin Parr y Magnum Photos que colaborarán para “preservar y compartir el legado” de Parr. Su familia (esposa, hija, hermana y nieto) solicitó privacidad. “A Martin lo extrañaremos mucho”, concluye el breve comunicado. Había sido diagnosticado con cáncer en 2021. Ese mismo año, la reina Elizabeth II lo nombró Comandante de la Orden del Imperio Británico.

Martin Parr murió el sábado a los 73 años JOEL SAGET - AFP

En su obra supo combinar el carácter documental con el humor, la sátira y la denuncia burlesca de las formas de vida de diferentes grupos sociales (de los contraculturales a los conservadores, y de los trabajadores a los punks); observó la vida cotidiana de sus compatriotas como si fueran aliens. Parr trabajó en destacados medios gráficos, publicó decenas de fotolibros, participó de muestras colectivas e individuales, y recibió numerosos reconocimientos; el más reciente fue el premio a la trayectoria del Festival de Fotografía La Gacilly-Baden, en Francia, en 2024.

Martín Parr posa delante de una de sus icónicas tomas hechas en playas TOLGA AKMEN - AFP

El uso de colores chillones, los encuadres atípicos y la proximidad con los retratados, además del criterio “conceptual” con el que trabajó sus series fotográficas (sobre el turismo, los viajes, las “parejas aburridas”, los ingleses, el consumismo y la adicción al lujo, Japón, Atlanta y las playas) lo convirtieron en un maestro del “arte de la luz”. Sus trabajos inspiraron (e irritaron) a profesionales de las nuevas generaciones. Donó su colección de fotolibros al archivo y la biblioteca de la Tate.

Había nacido en Epsom, Surrey, el 23 de mayo de 1952. “Lo único bueno de haber crecido en Surrey era que lograba que cualquier otro lugar pareciera interesante”, ironizó. Su interés por la fotografía fue alentado por su abuelo George Parr, fotógrafo aficionado. Estudió fotografía en la Politécnica de Manchester, de 1970 a 1973.

En 1994, pese al rechazo inicial de los fotógrafos Henri Cartier-Bresson (que luego ponderó la perspectiva de Parr) y Philip Jones Griffiths (que lo calificó como el “fotógrafo favorito de Margaret Thatcher”), se convirtió en miembro de pleno derecho de la agencia Magnum, que dirigió entre 2013 y 2017. “Todos los fotoperiodistas son de izquierda -dijo a The Observer-. No te dedicas a este trabajo si no te preocupa la gente y muestras interés por su bienestar. Aunque yo solo pretenda crear entretenimiento”.

En simultáneo, Parr desarrolló un interés por el cine y comenzó a utilizar su fotografía en diferentes géneros, como la moda y la publicidad. El documental Yo soy Martin Parr, de Lee Shulman, retrata al provocador artista en un recorrido por su país. “Mi relación con el Reino Unido está llena de contradicciones -declara-. No me gusta la intolerancia, el elitismo, el Brexit… Pero amo Radio 4 más que a nada, las tazas de té. La mitad de mis archivos están dedicados al Reino Unido”.

Con la exposición simultánea de fotografía Common Sense (Sentido común), que se pudo ver en 44 galerías de todo el mundo de marzo a mayo de 1999, obtuvo el récord mundial Guinness. En 2002, la Galería de Arte Barbican y el Museo Nacional de Medios de Comunicación organizaron una gran retrospectiva de su obra; la exposición recorrió Europa durante los cinco años siguientes.

Fue profesor de fotografía en el campus de Newport de la Universidad de Gales de 2004 a 2012, y director artístico invitado de los Encuentros de Arlés (un importante festival de fotografía) en 2004.​ En 2006 recibió el premio Erich Salomon y, en 2008, el galardón PHotoEspaña Baume & Mercier; en 2023 obtuvo el Premio Internacional de Fotografía de Alcobendas, en Madrid.​

En 2013, Parr había hechos tomas durante el Abierto de Polo y retrató a grupos de veraneantes de las playas marplatenses; algunas de estas últimas imágenes forman parte de su fotolibro Life is a Beach (la pronunciación de la última palabra se asemeja a la de “bitch”). La Fundación Martin Parr se creó en 2015.

“Desde la primera vez que vino a la Argentina, plasmamos una amistad -dice a LA NACION el fotógrafo Ataúlfo Pérez Aznar-. Cuando vio mis fotos de Mar del Plata, quiso conocer esa ciudad; en otro viaje, lo llevé a Punta Lara. Pero lo que nos unía era el amor por el fotografía y el interés por los libros fotográficos. Hizo mucho por la fotografía y los fotolibros, siempre con su fino humor británico”.

A finales de enero de 2026, está prevista la inauguración de una gran muestra retrospectiva de Parr en el Jeu de Paume, en París.