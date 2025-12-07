Un ejemplo inspirador: Miami apuesta al talento creativo del continente americano

MIAMI BEACH.- “Inspiración, curiosidad, ¿cuál llega primero?” Esa reflexión firmada a mano por Frank Gehry fue compartida en Instagram por Hans Urlich Obrist el viernes, en homenaje al prestigioso arquitecto que acababa de morir. Apenas un día antes, el curador y director artístico de las Serpentine Galleries de Londres había estado en el New World Center de Miami Beach, diseñado por aquella mente brillante que seguirá iluminando a las siguientes generaciones con su legado.

“El New World Center es un testamento a la visión y a la posibilidad creativa”, dijo el jueves por la noche de forma premonitoria Noah Horowitz, CEO de Art Basel, al presentar allí la primera edición de los Art Basel Awards. Una serie de premios que, agregó, “introducen una nueva manera de reconocer y elevar el poder de todo el ecosistema del arte mundial: desde los artistas que cambian cómo vemos el mundo, hasta las personas detrás de escena que hacen que ese cambio sea posible”.

Cecilia Vicuña con su premio otorgado por Art Basel

La ceremonia, que emuló a la de los premios Oscar, fue conducida por Swizz Beatz, DJ, productor y rapero estadounidense casado con Alicia Keys. “Celebramos a los que hicieron lo correcto, que dijeron no a lo fácil y sí al trabajo duro, a los verdaderos –dijo este último-. Como todos sabemos, los disruptores, los que toman el riesgo, son los que hacen historia. Se necesita pasión, a veces un poco de dolor, un poco de ingenio, talento, hambre, amor”.

Detalle del retrato de Muhammad Alí realizado en 1977 por Andy Warhol y vendido por Lévy Gorvy Dayan en 18 millones de dólares

En la importancia de apelar al amor para que la humanidad tenga un futuro insistió Cecilia Vicuña, artista y poeta chilena reconocida como “Artista ícono”, la máxima distinción. Fue otro hito en la nueva etapa que está iniciando el arte latinoamericano, semanas después de que una obra de Frida Kahlo marcara un récord en subastas para la región y para las mujeres de todo el mundo.

Varios de los perros robot creados por Beeple se vendieron por 100.000 dólares cada uno Lynne Sladky - AP

“Art Basel Miami Beach 2025 llega en un momento en que la producción artística de toda América tiene una influencia global sin precedente –dijo al recibir a la prensa internacional Vincenzo de Bellis, director de las ferias y las plataformas de Art Basel-. En esta edición buscamos reflejar la riqueza y la complejidad de la región. Porque creemos que la historia del arte americano –del norte, el sur, el centro y el Caribe- no es singular sino una constelación, y quisimos abarcar esa multiplicidad”.

El autorretrato minúsculo de Frida Kahlo, en la galería Weinstein

Esa variedad se destacó en la amplia oferta de 283 galerías de 43 países. Incluyó desde un retrato de Muhammad Alí realizado en 1977 por Andy Warhol y vendido por Lévy Gorvy Dayan en 18 millones de dólares –casi lo mismo que las pinturas de Picasso exhibidas en otros stands- hasta perros robot creados por Beeple que se vendieron por 100.000 dólares cada uno y el autorretrato más pequeño que haya hecho Frida Kahlo, ofrecido por 15 millones en Weinstein.

Instalación de Silvia Rivas que pasó a integrar una colección privada de Nueva York Gentileza Rolf Art

Los argentinos están muy bien representados hasta hoy en el Miami Beach Convention Center con seis galerías llegadas desde Buenos Aires y -Rolf Art, W, Ruth Benzacar, Barro, Isla Flotante y Pasto- y artistas presentes en otras internacionales como Lucio Fontana, Emilio Pettoruti, Julio Le Parc, Tomás Saraceno, Leandro Erlich, Guillermo Kuitca, Luciana Lamothe, Ad Minoliti y Carolina Fusilier.

Detalle de "El flautista ciego" (1919-20), una pintura de Emilio Pettoruti ofrecida por la uruguaya Sur

Entre las obras más destacadas se contaron El flautista ciego (1919-20), una pintura de Pettoruti -el argentino mejor cotizado en subastas- ofrecida por la uruguaya Sur, y otra de Kuitca colgada en el stand de Sperone Westwater. También una obra monumental realizada en plastilina por el dúo Mondongo, la pareja de artistas vivos más cotizada del país, y otra gigantesca videoinstalación de Silvia Rivas exhibida en la sección Meridians, vendida a una colección privada de Nueva York por 35.000 dólares.

Instalación de Mariela Scafati comprada por Jorge Pérez a Isla Flotante Gentileza Isla Flotante

Sólo en el stand que Isla Flotante comparte con la brasileña Galatea se vendió una veintena de obras. El empresario argentino Jorge Pérez pasó por allí y compró la instalación que Mariela Scafati exhibe en estos días en Buenos Aires y también por Pasto, donde adquirió un esgrafiado de Manuel Brandazza. Otras obras de este artista rosarino que acaba de realizar una residencia en El Espacio 23 pasaron a integrar las colecciones de la italiana Paola Golinelli y de varios brasileños.

Manuel Segade con Chiachio & Giannone en el stand de Ruth Benzacar

También destacados curadores internacionales como Pablo León de la Barra y Manuel Segade, representantes del Guggenheim de Nueva York y del museo español Reina Sofía, estuvieron atentos a la oferta nacional. “¡Nos vemos en Madrid!”, invitó Segade al detenerse en el stand de Ruth Benzacar, donde las piezas textiles de Chiachio & Giannone cambiaron cada día. El director de uno de los museos más prestigiosos de Europa está organizando importantes muestras dedicadas a Marta Minujín, Alberto Greco y Fernanda Laguna.

Los coleccionistas peruanos Alberto “Tito” Rebaza y Ginette Lumbroso con Irene Gelfman, curadora global de Pinta, y obra de Tony Vázquez-Figueroa Gentileza Pinta Miami

Tanto Pérez como Segade y León de la Barra, al igual que los coleccionistas Alberto “Tito” Rebaza y Ella Fontanals-Cisneros, estuvieron presentes en Pinta Miami. La única feria dedicada exclusivamente al arte latinoamericano, impulsada desde hace casi dos décadas en Estados Unidos por el argentino Diego Costa Peuser, fue un éxito de público y ventas.

Detalle de "Concrete Coral" de Leandro Erlich en el Reefline Gentileza The ReefLine/Brittany Weber

Otros argentinos que marcaron hitos en esta gran semana del arte fueron Leandro Erlich con su obra inaugural del Reefline, el proyecto ecológico de esculturas submarinas ideado por Ximena Caminos, y Alan Faena, que celebró una década en Miami con una monumental instalación de la artista británica Es Devlin.

En tanto, una obra de la peruana Ximena Garrido-Lecca fue seleccionada en una votación por los habitantes de Miami Beach para que pase a integrar la colección de arte público de la ciudad, exhibida en el Miami Beach Convention Center. El año pasado, la elegida fue la argentina Nina Surel. Apenas algunos ejemplos de cómo el arte latinoamericano conquista cada vez más espacios e inspira a la comunidad global.