Sietecase y Tenembaum hablaron sobre los fuertes recortes en Radio con Vos

En su pase de todas las mañanas, Reynaldo Sietecase y Ernesto Tenembaum se refirieron a los recortes dentro de Radio con Vos -la señal que comparten- y que provocaron el fin de, entre otros, el programa Buenas tardes, China, que conducía Jairo Straccia.

“Algo queríamos decir sobre lo que pasó en la radio. La radio tomó decisiones vinculadas a un ajuste muy fuerte que nos involucra a todos, específicamente al programa de BTChina”, comenzó Sietecase. “Nosotros somos veteranos en programas de despedidas, en algunos momentos mejor o peor, pero no deja de conmover porque este proyecto es uno que queremos mucho”, marcó.

De esta forma, en una mesa compartida antes de que comience oficialmente su programa, consideró: “Este es un espacio de libertad, de independencia, de pensamiento, en un momento en donde los valores que se sostienen parecen ser otros. Hay un sistema de valores que está en juego. Estamos todos muy conmovidos y conmocionados, pero tratando de que la cosa siga de la mejor manera".

“Jairo tiene un futuro tremendo porque tiene un presente muy fuerte. Quizás tenemos gran responsabilidad por ser los más viejos de ver cómo seguimos...”, reflexionó.

Ahí fue cuando Tenembaum tomó la posta y consideró que en el periodismo, como en otros oficios, se transmite mucho “entre distintas generaciones”. “Eso es lo importante para construir un país: uno transmite algo sin saber, armás un programa y transmitís en cada charla una dinámica, una mirada…“, dijo el periodista.

Y Sietecase coincidió y redobló la apuesta: “En el caso de este espacio es una manera de entender el periodismo, que también está en una crisis fuertísima, la misma que la política o justicia. La crisis de cómo hacerlo. Hay miradas de cómo hacerlo y nosotros defendimos una mirada de cómo hacerlo bien, más allá de los matices, incluso dentro de esta radio".

En este contexto, Tenembaum relató lo que le ocurrió el pasado viernes cuando anunció el fin del ciclo que conducía por las tardes en Radio con Vos. “Cuando yo anuncié el otro día que se levantaba el programa de la tarde no dije que me echaron de la radio porque no me echaron, todo lo contrario. Me pidieron que tenga más horas a la mañana y yo dije que no por temas personales”, explicó y siguió: “Ahí, La Derecha Diario tituló ‘Se festeja como un gol: lo echaron a Tenembaum’. Y en el programa de Carajo del Gordo Dan ponían el fragmento sin la explicación y festejaban un gol porque lo echaron... Era mentira, me daba risa".

“Cuando yo empecé a trabajar en radio pensaba que si había alguien solo o dolido del otro lado no lo podía enloquecer, cómo voy a joderle la vida. Yo pensaba en contar algo y que le haga bien, que lo acompañe. Pero ahora del otro lado hay otros que buscan porquería, que conciben la idea política como miserable", lamentó.

Para cerrar, Sietecase volvió a cuestionar el cierre del programa de Straccia y afirmó que los conmociona “jugar con un jugador menos”. “Vamos a ver cómo nos constituimos para compensar esa falta. Para mi es muy duro, no estamos de acuerdo con la decisión del técnico, por si no quedó claro”, afirmó.

Los recortes en Radio con Vos

El último pase de Straccia con Ernesto Tenembaum.

El fin del programa que comenzaba con la programación de la radio se anunció este domingo a través de las redes sociales y sorprendió a los oyentes de Radio con Vos. En medio de una reestructuración de la emisora, se supo que este 4 de agosto sería la última salida al aire. “Ya nos veremos”, contestó el periodista en las primeras horas de hoy, y en medio de chistes, a las personas que dejaban sus mensajes de despedida.

Desde las autoridades de la emisora indicaron que en las últimas semanas “se tomaron decisiones orientadas a garantizar su sustentabilidad económica [de la radio] y asegurar la continuidad de su propuesta periodística”.

Una vez comenzada la última emisión, Straccia relató que la noticia de que se levanta el programa -uno de los tantos que ya no estará al aire- la recibió el pasado martes. Durante las dos horas en las que se extendió BTChina, los oyentes dejaron sus mensajes de despedida, sobre todo en desacuerdo con la nueva medida de los directores de Radio con Vos, y volvieron tendencia en X el hashtag #soychino. Incluso, hasta salió al aire la conductora Georgina Barbarossa para mostrar su descontento.