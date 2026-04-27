La agenda de la Feria del Libro 2026: los elegidos del lunes 27 de abril

A las 16

La palabra como puente con Perú. La SADE organiza un homenaje a Perú, país invitado de honor de la Feria, con una mesa que propone pensar la literatura como espacio de encuentro y diálogo. Participan Valeria Dalla Torre, Griselda Salamone y Juan Manuel Cuello. A las 16, en la Sala Julio Cortázar, Pabellón Amarillo.

A las 17

Tres voces de la narrativa peruana contemporánea. Los escritores Stuart Flores, Sophia Gómez Cardeña y Yasser Zola, representantes de una misma generación, dialogan sobre sus proyectos narrativos y las distintas formas de abordar temas como la identidad, el deseo y los márgenes. Modera Enzo Maqueira. A las 17, en la Sala Zona Futuro, Pabellón Amarillo.

A las 19

Gloria Rodrigué, una vida en la Feria. El Fondo Nacional de las Artes reconoce la trayectoria de la editora Gloria Rodrigué, presente en todas las ediciones de la Feria, desde sus comienzos en Editorial Sudamericana hasta su trabajo actual al frente de Edhasa. A las 19, en la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

Pepe Cibrián Campoy presenta en la Feria Drácula, Resurrección, una nueva versión de su clásico musical Rodrigo Néspolo

Drácula vuelve a escena. El director Pepe Cibrián Campoy presenta Drácula, Resurrección, una nueva versión de su clásico musical que retoma la historia desde el reencuentro entre Mina y Wolf, atravesado por el amor, la culpa y la redención. Participa un elenco de 28 artistas y coordina Georgina Barbarossa. A las 19, en la Sala José Hernández, Pabellón Rojo.

A las 20.30

Maratón de poesía en vivo. Autores y autoras comparten sus textos en una lectura colectiva que pone en primer plano la palabra poética. Participa Andrés Gurbanov. A las 20.30, en la Sala Horacio González, Pabellón Ocre.