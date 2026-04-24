La agenda de la Feria del Libro 2026: los elegidos del viernes 24 de abril

XIX Festival Internacional de Poesía. En la edición número 50 de la Feria del Libro, comienza el Festival que este año está dedicado a la memoria los poetas y traductores Jorge Aulicino y Daniel Samoilovich. Con la participación de poetas nacionales y extranjeros. En la primera mesa, participan los autores locales Vanesa Álvarez, Sandro Barella, Lucía Dorín y Fernando Molle. A las 17.30, en la Sala Alfonsina Storni, Pabellón Blanco.

“Perú para el Mundo”. Una producción artística a cargo del Ballet Folclórico Nacional del Perú, país Invitado de Honor de la 50° edición de la Feria. El espectáculo combinará danza y música tradicional para mostrar la identidad cultural peruana, a través de coreografías representativas de distintas regiones del país. A las 16.30 en la Sala José Hernández, Pabellón Rojo.

Vista del stand de Perú, país invitado de honor en la 50° edición de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires Hernan Zenteno - La Nacion

Pablo Sirvén. El periodista presentará su décimo libro, la novela histórica y crónica fascinante titulada Operación Sallustro, en diálogo con Ceferino Reato. A las 19 en la Sala Bioy Casares, Pabellón Blanco.

Andrea Bajani. A las 19, y en diálogo con Leila Guerriero, el escritor italiano presentará su libro El aniversario, con el que ganó el Premio Strega 2025. En la Sala Victoria Ocampo, Pabellón Blanco.

"El aniversario", la premiada novela de Bajani, narra la ruptura de un hijo con sus padres, en un entorno atravesado por la violencia doméstica Soledad Aznarez

“Tantas veces Bryce”. Homenaje al escritor recientemente fallecido Alfredo Bryce Echenique. Participan Alonso Cueto, Giovanna Pollarollo y Renato Cisneros. A las 19, en la Sala Tulio Halperín Donghi, Pabellón Azul.

Borges la colección. A 40 años de la muerte de Jorge Luis Borges, se presentará “Borges la colección”, con la participación de Alejandro Guillermo Roemmers, Roberto Alifano y Alejandro Vaccaro. A las 19, en la Sala José Hernández, Pabellón Rojo.

En el corazón de junio. Con la coordinación de Laura Anabel López, la escritora Josefina Licitra entrevistará al escritor y psicoanalista Luis Gusmán. A las 20.30, en la Sala Tulio Halperín Donghi, Pabellón Azul.