La delegación del Perú promete dejar huella en la 50° Feria del Libro de Buenos Aires

Aun en medio de la inestabilidad política, instituciones del Perú vinculadas con la participación en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que abrirá sus puertas al público el jueves 23, en La Rural, informaron que el programa cultural del primer país invitado de honor del evento –bautizado “Caminos que nos unen”, inspirado en la red ancestral del Qhapaq Ñan [Camino del Inca]– abarcará más de 150 actividades. Unas cien tendrán lugar en el auditorio del stand peruano, de quinientos metros cuadrados, ubicado en el Pabellón Amarillo cual cordillera literaria.

La comitiva estará integrada por sesenta escritores, artistas, periodistas, editores, investigadores de la literatura afroperuana, andina y amazónica y periodistas; entre ellos, reconocidos autores como Karina Pacheco, Alonso Cueto, Gloria Cáceres, Carlos Yushimito, Jeremías Gamboa, Jhemy Tineo, Augusto Effio, Dina Ananco, Katya Adaui, Giovanna Pollarolo, Gustavo Rodríguez, Gloria Mendoza, Issa Watanabe, Ana Varela, María Belén Milla Altabás, Rafael Dumett y Renato Cisneros.

El objetivo central de la misión peruana en la Feria es fortalecer los lazos con la Argentina a través de un diálogo entre creadores y profesionales culturales de ambas naciones.

En el stand –que además del auditorio, contará con un espacio de exposiciones, una zona infantil y otra de negocios– se harán talleres para grandes y chicos, entrevistas, recitales de poesía en lenguas originarias y en español, presentaciones de libros, espectáculos musicales y proyecciones de cortometrajes; además, los visitantes recibirán un “pasaporte literario” peruano-argentino con frases de escritores de ambos países. Llegarán del país andino más de cuatro mil libros de editoriales independientes y fondos académicos que reflejan la tradición, la pluralidad de voces regionales y las estéticas contemporáneas.

Gloria Cáceres, Carlos Yushimito, Katya Adaui, Jeremías Gamboa, Jhemy Tineo, Issa Watanabe y Karina Pacheco estarán en la Feria del Libro porteña

La ministra de Cultura del Perú, Fátima Soraya Altabás Kajatt, designada en febrero, no formará parte de la delegación; en el acto de inauguración de la Feria hablará el canciller, Hugo de Zela. Viajarán la directora general de Industrias Culturales y Artes del Ministerio de Cultura, Carina Moreno, y el director del Libro y la Lectura, Leonardo Dolores. La presencia peruana en la Feria del Libro se declaró de interés nacional mediante un decreto supremo publicado en el Boletín Oficial del Perú el 1° de enero.

La comitiva pisará fuerte en la programación: habrá invitados peruanos en las Jornadas Profesionales (a partir del lunes 20), la Jornada de Ilustradores y la de Microficción, el Festival Internacional de Poesía, los ciclos Diálogos de Escritores Latinoamericanos, Encuentro Internacional de Narración Oral, La Palabra Indígena, el Congreso Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro, el stand de diversidad sexual Orgullo y Prejuicio, Zona Infantil y el Espacio para la Diversidad Funcional y Discapacidad.

El viernes 24, a las 16.30, en la Sala José Hernández, se brindará el espectáculo Perú para el mundo, con danza y música. Y por fuera de La Rural, habrá actividades en la Universidad de Buenos Aires, la Biblioteca Nacional, el Malba, el Parque Centenario (el domingo 26 habrá nueva función de Perú para el mundo) y la Feria de Mataderos, con la presencia de la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú y el Elenco Nacional de Folclore.

Se destacan los homenajes a tres titanes de las letras peruanas: los escritores Mario Vargas Llosa, al que se le dedicará una muestra inmersiva; Blanca Varela, en el centenario de su nacimiento, con lecturas y una puesta en escena de uno de sus poemas, y Alfredo Bryce Echenique, recientemente fallecido, en un encuentro con la presencia de Cisneros, Cueto, Pollarolo y “nuestro” Federico Jeanmaire. En El viaje de Vargas Llosa: cómo el mundo se vuelve literatura se expondrá todo lo vivido y recorrido por el Premio Nobel de Literatura 2010, como viajero, observador e intérprete, mediante archivos, crónicas, fotos, objetos, citas, primeras ediciones y traducciones.

La exposición literaria Vanguardias del sur. Idea, arte i polémica desde los Andes, centrada en los movimientos de vanguardia de Puno, Arequipa y Cuzco entre 1920 y 1940, ilustrará a los visitantes sobre las redes culturales a nivel regional y continental, y el lugar decisivo que las revistas literarias ocuparon en ese contexto.