Para “derribar el miedo a entrar en las galerías”: Meridiano celebra una década y expande el circuito NODO

La Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo Meridiano anunció que expandirá hacia distintas regiones del país el circuito NODO, programa gratuito destinado a promover el arte contemporáneo argentino. Del 4 al 6 de junio se realizará la quinta edición en distintos barrios de Buenos Aires, en la cual participarán 68 galerías. Y del 13 al 15 de noviembre debutará en Neuquén capital.

La galería Grasa alojará a Departamento 112, de Provincia de Buenos Aires Gentileza Grasa

La programación, que incluirá recorridos y conferencias, abarcará Retiro, Recoleta, Microcentro, La Boca, San Telmo, Palermo y Villa Crespo, y una docena de galerías locales invitarán a otras tantas de Santa Fe, Salta, Córdoba y Provincia de Buenos Aires. Todas las actividades y los circuitos estarán disponibles en somosmeridiano.com.ar/nodo.

Representantes de importantes instituciones de México, Panamá, Alemania, Estados Unidos, Brasil, Colombia y España –como Paulo Miyada y Karen Grimson, curadora de la Colección Craig Robins & Miami Design District- participarán de los recorridos y de conversaciones abiertas al público, que se realizarán el 5 y 6 de junio en el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y Fundación Proa.

María Casado y Diego Obligado, miembros del Comité Directivo de Meridiano Lucia Prieto

“La misión de Meridiano es fortalecer el mercado del arte argentino, en todo el país y a nivel regional”, dijo a LA NACION Diego Obligado, presidente de la cámara, durante una celebración del aniversario realizada días atrás en el Espacio Udaondo. “Hay que derribar el miedo que tiene la gente de entrar en las galerías –agregó-. Lograr que abrir esas puertas sea más fácil es un gran trabajo colaborativo”.

Varias instituciones ya confirmaron su apoyo para que todo eso sea posible. Habrá adquisiciones institucionales de la Colección Ama Amoedo, Fundación HITO Cultural, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires y el Museo Franklin Rawson de San Juan, en Argentina; el Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM), en Colombia; el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC); y el Institute of Contemporary Art de Miami (ICA), en Estados Unidos.

Amalia Amoedo se comprometió a comprar obra para su colección Soledad Aznarez

Entre los principales hitos alcanzados por Meridiano durante esta década se destacan la participación activa en la reforma de la Ley 24.633 para agilizar la circulación internacional de obras de arte; la coorganización del primer Gallery Weekend Buenos Aires junto a Fundación arteba y el Gobierno de la Ciudad; la creación de Panorama, la primera semana virtual de galerías de arte del país durante la pandemia; y la llegada del arte argentino a Artsy mediante una alianza estratégica con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional.

Además, la Cámara impulsó el primer Código de Buenas Prácticas Profesionales para galerías de arte en Argentina, promovió acuerdos con empresas logísticas para envíos internacionales, y consolidó una agenda de internacionalización del sector, a través del acompañamiento a galerías en ferias como ARCOmadrid (España), SP-Arte y ArPa (Brasil), Pinta Miami (Estados Unidos), ArtBo (Colombia) y la Semana del Arte de CDMX (México).