La Asociación de Historiadores Estadounidenses premió a Adrián Gorelik por su libro “La ciudad latinoamericana”

La Asociación de Historiadores Estadounidenses otorgó al arquitecto y doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Adrián Gorelik, el Premio Clarence H. Haring de Historia Latinoamericana por su libro La ciudad latinoamericana. Una figura de la imaginación social del siglo XX, publicado por Siglo XXI en 2023 en la colección Hacer Historia a cargo de Lila Caimari y Roy Hora. Para su investigación, recorrió archivos europeos y norteamericanos, y de ciudades como La Habana, Lima, Santiago de Chile, Buenos Aires, Río de Janeiro, Caracas y Bogotá, epicentros de “proyectos planificadores e imaginación política”.

Gorelik, nacido en Mercedes en 1957, es investigador independiente del Conicet, profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del Centro de Historia Intelectual. Fue miembro de la revista de crítica cultural Punto de Vista e integra el consejo de dirección de Prismas, revista de historia intelectual. Este año, recibió el Premio Konex en la categoría de Historia Política, Cultural e Intelectual. Es autor, entre otros títulos, de Miradas sobre Buenos Aires y La grilla y el parque. Siglo XXI acaba de presentar En busca de América Latina. Claves para entender una identidad plural, de mezclas y conflictos, con Gorelik como editor responsable.

La American Historical Association (AHA) otorga cada cinco años el Premio Clarence H. Haring a un libro de historia latinoamericana que salió en ese período (en inglés o en español). Tiene una recompensa de mil dólares y se entregará en la 140ª reunión anual de la AHA, que tendrá lugar en Nueva Orleans, del 7 al 10 de enero de 2027. Es posible que una institución académica estadounidense invite al investigador argentino.

“Es un verdadero honor que mi libro La ciudad latinoamericana haya sido distinguido por un premio ganado anteriormente por otros dos argentinos, Tulio Halperin Donghi e Hilda Sabato, a quienes considero verdaderos maestros”, dice Gorelik a LA NACION.

Entre otros, también lo recibieron los historiadores mexicanos Daniel Cosío Villegas y Luis González y González, el historiador cubano Manuel Fraginals y el peruano Alberto Flores Galindo, “verdaderos hitos de la historiografía latinoamericana”, dice Gorelik.

“Respecto de mi libro, podría decir muchas cosas -concluye-. Pero un día después de la Quinta Marcha Universitaria, lo que me sale decir es que este premio internacional se ha otorgado a un libro producido enteramente por la educación pública argentina: toda mi carrera universitaria, incluyendo el doctorado, fue en la Universidad de Buenos Aires, y la investigación para este libro, que llevó quince años de trabajo, la hice siendo investigador del Conicet y profesor titular de la Universidad Nacional de Quilmes. Son esas instituciones las que apoyaron y dieron el contexto intelectual de producción a una investigación de tan largo aliento. Eso es lo que también corremos riesgo de perder con las políticas de estrangulamiento presupuestario que está llevando este gobierno”.

La AHA premió este año a muchos otros investigadores en diversas categorías, entre ellas, Historia Europea (a Barbara Di Gennaro Splendore), Historia Internacional Europea desde 1895 (a Edward Baring), Historia Mundial (a Ian Kumekawa), Historia Militar y Estratégica Europea (a Tom Menger), Historia de Europa Occidental (Jennifer Ngaire Heuer), Historia de la Diáspora Africana (a Marlene Daut), Historia de la Diáspora Judía (a Laura Hobson Faure) e Historia Latinoamericana y Caribeña, que ganó Renata Keller.