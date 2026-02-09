La belleza del paisaje esteño en los ojos de Julian Lennon

PUNTA DEL ESTE.- Visitó Uruguay de incógnito y su mirada sobre el paisaje, los silencios y la luz de este lugar en el mundo está ahora plasmada en una serie de fotos expuestas en el Museo de Arte Contemporáneo Atchugarry (MACA), en Manantiales.

Julian Lennon, que incursiona en la fotografía con foco en la naturaleza y la protección del medio ambiente encontró una poética visual inspiradora en Pueblo Garzón, José Ignacio y otros rincones cercanos al mar uruguayo. Estuvo aquí en 2024, invitado por su amiga Eva Claessens, artista visual y viajera incansable nacida en Amberes, que reparte sus días entre Europa y la tranquilidad esteña. Sin previo aviso, junto al hijo del Beatle, Eva tocó un día la puerta del taller de su amigo Pablo Atchugarry, alma mater del MACA, y con el placer de un encuentro entre amigos ahora comparten cartel en la exposición temporaria Julian Lennon, Eva Claessens y Pablo Atchugarry: tres caminos, un horizonte, que podrá verse hasta fines de abril con entrada libre y gratuita.

La propuesta de Lennon es ecléctica: los cielos, amaneceres y atardeceres tienen su protagonismo Gentileza MACA

Algo en común

El silencio y el espacio son dos elementos que se tomaron en cuenta a la hora de montar la muestra. Además de escultor, promotor de artistas y creador del museo que dejará como legado a su Uruguay natal, Atchugarry es el curador. Entusiasmado, frente a un par de fotografías en blanco y negro que Lennon le tomó trabajando en su taller, dice que “es la primera vez que se exhiben todas estas fotos de Julian. Montamos todo para que se pueda recorrer con tranquilidad, con espacio para el observador y la idea de mostrar el camino que elige cada uno de nosotros, siempre con un horizonte en común: el arte”.

Una vista de playa que refleja el ritmo tranquilo del Uruguay Gentileza MACA

La obra de Claessens, una artista joven cuyas pinturas y esculturas abordan la figura humana con trazos delicados y marcada sutileza, dialoga fluidamente con una parte de las fotos de Lennon. Son imágenes poco saturadas de paisajes bucólicos –aun cuando retratan el color de la vida cotidiana en la playa– que reflejan el ritmo tranquilo del Uruguay. Fueron tomadas por el artista de Liverpool (primogénito de John, de 62 años), en José Ignacio, varias de ellas desde la piscina de Playa Vik, el hotel diseñado por el uruguayo universal Carlos Ott cuya puerta de bronce de una tonelada es obra de Atchugarry. Aunque Lennon ha dedicado también varias tomas en primer plano a los caballos, son la vegetación, el agua y la arena las que tienen mayor protagonismo. El tratamiento de la luz y la edición hacen pensar, por momentos, en delicadas acuarelas.

Diálogo en la sala: una escultura de Pablo Atchugarry en azul, obras de Eva Claessens en blanco y, colgados, más paisajes de Lennon Gentileza MACA

Lugar de inspiración

De todos modos, la propuesta de Lennon es ecléctica. La parte más estridente de sus fotografías es la de las obras impresas en metal. Cielos, soles, lunas, nubes…amaneceres y atardeceres en colores nítidos comparten protagonismo con las únicas tres esculturas que Atchugarry incluyó de su producción propia (“para dejar espacio a Eva y a Julian”, dice.). Los bronces fundidos en Verona, con los colores primarios que señalan su pasado de pintor, arman un buen tandem con las fotografías

más vibrantes de Lennon, mientras las obras de gran tamaño y las esculturas blancas de Claessens suman serenidad en cada una de las cuatro salas que ocupa la exposición.

Lennon, retratado con Pablo Atchugarry en su visita de 2024 Gentileza MACA

Lennon, que por estos días está ocupado en escribir su autobiografía, no sabe aún cuándo regresará a Uruguay para visitar la muestra. Observa Atchugarry que “así como en el pasado los artistas europeos iban al sur de Francia a buscar la luz (desde Van Gogh a Matisse o Picasso), o a Los Hamptons (Jackson Pollock, por ejemplo), creo que Punta del Este, José Ignacio y Garzón, con el MACA promoviendo la cultura en el medio, se han convertido en una nueva fuente de inspiración”. Se trata, en definitiva, de un rincón del mundo cuya luz ha sido siempre un imán para turistas, que desde hace un tiempo hace lo propio con artistas de todo el mundo.