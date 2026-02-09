Eduardo Berti gana el Premio Roger Caillois por “Faster”

La Casa de América Latina en Francia, la Sociedad de Amigos y Lectores de Roger Caillois y el PEN Club francés dieron a conocer los nombres de los ganadores de los Premios Roger Caillois 2025. Por tercer año consecutivo, en la categoría de literatura latinoamericana traducida al francés, resultó premiado un escritor argentino: Eduardo Berti (Buenos Aires, 1964), reconocido por la crónica autobiográfica Faster (Híbrida, $ 25.000) que él mismo tradujo al francés para el sello La Contre Allée. Berti reside en Francia y, desde 2014, es miembro del grupo Oulipo (Taller de Literatura Potencial). Recibirá mil euros.

En 2023 y 2024, respectivamente, ganaron el Caillois Martín Caparrós y Samanta Schweblin, y en ediciones anteriores, autores como Adolfo Bioy Casares, Ricardo Piglia, Alan Pauls, César Aira y Rodrigo Fresán (por mencionar solo a los argentinos). El premio lleva el nombre de un gran escritor e intelectual, amigo de Victoria Ocampo y principal difusor de la obra de Jorge Luis Borges en Francia.

Creados en 1991, reconocen a un autor latinoamericano y a un autor en lengua francesa, a un ensayista y a una editorial. La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 10 de marzo en la Casa de América Latina en París.

“Estoy súper contento –dice Berti a LA NACION–. Todos los premios siempre son, por un lado, un estímulo y, por otro, un desafío, porque ver tu nombre al lado de escritores que admirás profundamente, que son modelos en más de un sentido, también te obliga a estar a la altura de eso. Fue una gran sorpresa porque no es un premio al que me haya presentado ni uno en el que había ternas o finalistas; es muy independiente de esas instancias. El jurado simplemente se pronunció y tuve la gran alegría de saber que me lo habían dado”.

Integraron el jurado Laura Alcoba, Michel Braudeau, Sylvestre Clancier, Béatrice Commengé, Gérard Durozoi (fallecido en 2023), Odile Felgine, Claude Fell, Alexandre Fillon, Jean-Clarence Lambert, Guillaume Métayer, Dominique Rabourdin, Catherine Rizéa-Caillois y François Vitrani.

“Que el premio lleve el nombre de Caillois es para mí muy importante porque es un escritor que siempre me interesó: me interesa su obra y también lo que significó como puente entre la cultura francesa y la de América del Sur, y de la Argentina en particular –sostiene Berti–. Fue un passeur, como se dice acá, alguien que hizo de puente como traductor, como antólogo y ni hablar del peso que tuvo en el destino público de las obras de Borges. Con una punta de ironía y también con reocnocimiento, Borges decía que Caillois había sido su ‘descubridor’, una especie de Cristóbal Colón de la obra borgeana. Su entusiasmo fue clave, y que el premio tenga el nombre de él es un orgullo adicional”.

Berti, que además de escritor es traductor y editor, no visitará la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires este año. “Pero me encantaría ir en 2027 -afirma-. Estoy editando un próximo libro con Híbrida, que seguramente saldrá en mayo en la Argentina y estará en la Feria a modo de anticipo o prelanzamiento. Es una novela, La estrella y la memoria, que ya salió en España por Impedimenta, al igual que Faster. Y también se publicará en Francia, con una versión mía en francés, es algo más o algo menos que una traducción: una versión con algunas libertades”.

Ambientada en Buenos Aires a finales de la década de 1970, Faster evoca el mundo de la adolescencia, con sus ídolos juveniles (como el piloto automovilístico Juan Manuel Fangio) y el nacimiento de vocaciones a través de la historia de dos amigos apasionados por el deporte y la música.

El premio Caillois en la categoría de literatura francesa lo obtuvo la poeta argelina Béatrice Bonhomme, de 69 años, por Murmurations des oiseaux (“Murmullos de los pájaros”, publicado por La Rumeur Libre). Crítica y académica, es además autora de una importante obra poética, atenta a la voz y la relación con el mundo viviente. También está comprometida con la difusión de la poesía contemporánea a través de su trabajo crítico e institucional.

En la categoría de ensayo, el ganador fue el escritor griego Lakis Proguidis, de 79 años, por L’Être et le roman (“El ser y la novela”, Éditions du Canoë), donde el escritor y ensayista desarrolla una reflexión sobre la novela, su forma y su capacidad para expresar la experiencia humana. Es editor de la revista L’Atelier du roman, e integra una tradición crítica atenta a la herencia europea de la novela, desde Cervantes hasta Milan Kundera.

La editorial premiada este año fue Allia, sello independiente fundado en 1982 por Gérard Berréby, en reconocimiento por la coherencia y la calidad de su catálogo, particularmente abierto a las literaturas hispánicas.