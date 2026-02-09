El sable corvo de San Martín ya se exhibe en el Gran Hall de los Símbolos del Regimiento de Granaderos

A partir de hoy, el sable corvo del general José de San Martín se exhibe en el Gran Hall de los Símbolos del Regimiento de Granaderos a Caballo (avenida Luis María Campos 554); más de 250 personas visitaron el cuartel, declarado Monumento Histórico Nacional en 1997. “De este modo, el arma emblemática del Libertador regresó al lugar que nunca debió haber abandonado: la institución creada por el propio San Martín y custodio de su legado histórico”, informó Presidencia de la Nación.

Nuestra Señora del Carmen, patrona y generala del Ejército de los Andes, custodia la reliquia con los granaderos Ministerio de Defensa

En el mismo horario en que se lo podía visitar en el Museo Histórico Nacional (MHN), de miércoles a domingo, de 11 a 19, inclusive feriados, se podrá ver la reliquia histórica que protagonizó un nuevo episodio de la “batalla cultural” del Gobierno. Conviene ir al cuartel con calzado cómodo porque hay que subir una escalera “cordillerana”. Dos granaderos custodian la reliquia; a las 19, cuando suena una fanfarria, los anfitriones invitan al público a retirarse. Nadie se fue del cuartel sin su fotografía del sable corvo.

Ayer, al grito de “¡Viva la patria!”, el Presidente formalizó el traspaso del sable en un acto en la localidad santafesina de San Lorenzo. Concurrieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Defensa Carlos Alberto Presti; el teniene coronel Cristian Castellanos, jefe del Regimiento de Granaderos; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente de San Lorenzo, Leonardo Raimundo, entre otras autoridades.

Más de 250 personas concurrieron este domingo al Regimiento de Granaderos, sobre la avenida Luis María Campos LA NACION

Aún no está claro si el Gran Hall de los Símbolos será el lugar donde quedará definitivamente el sable sanmartiniano, debajo de la imagen de Nuestra Señora del Carmen de Cuyo, proclamada por San Martín patrona y generala del Ejército de los Andes en septiembre de 1811.

Granaderos cedió al MHN una réplica que será analizada por el equipo de conservación para elaborar una ficha técnica de recepción y ocupar el lugar dejado vacante por el original en la Sala de los Sables de Defensa 1600.

No se sabe aún si el sable corvo permanecerá en el Gran Hall de los Símbolos o será destinado al Museo de Granaderos LA NACION

Por un lado, fuentes del Ejército informaron a LA NACION que el Gran Hall es el lugar definitivo de guarda y exhibición del sable, pero desde la Secretaría de Cultura comunicaron que, una vez terminadas las reformas del Museo de Granaderos, financiadas por la doctora y empresaria Bettina Bulgheroni, presidenta de la Fundación Granaderos, sería trasladado allí. Y agregaron que existe un convenio de colaboración entre el Regimiento de Granaderos y la Secretaría de Cultura para que el equipo de conservación asista de manera permanente al cuidado y preservación de la pieza.

El sable corvo se exhibe de miércoles a domingo, de 11 a 19, incluidos los feriados Ministerio de Defensa

La directora del Museo de Granaderos, la licenciada Carol Vitagliano, este domingo respondió consultas de los visitantes. En el Museo de Granaderos se conservan valiosos objetos como la foja de servicios y el rosario original del general San Martín, libros y sables granaderos modelo 1812 empuñados en el Combate de San Lorenzo y en las batallas de Chacabuco y Maipú, además de pinturas de reconocidos artistas nacionales y extranjeros, condecoraciones y fotografías de los Granaderos y del edificio construido especialmente para la Unidad entre los años 1904 y 1909.