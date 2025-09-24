La causa y el azar

La foto dentro de la foto y dentro de la foto y así, en un bucle que no es caleidoscópico pero que invoca esa esencia. Hay una mujer en una sala de fotografías que parece dispuesta solo para ella: verde es la pared que sostiene las fotos, verde parte del atuendo de quien las observa. La mujer, captada de manera casual, está tan de espaldas como quienes -muy probablemente por fuera de los efectos del azar- posan en las imágenes que contempla. La escena ocurre en el marco del Festival Internacional de Fotografía de Pingyao (PIP, por sus siglas en inglés), antiguo poblado en la provincia de Shanxi, al norte de China. Más de 5.000 fotógrafos nacionales y extranjeros se dieron cita en ese lugar; uno de ellos es el artífice de las imágenes que observa la mujer del sombrero rojo. El otro artista, aunque no forme parte de la exposición, es el fotoperiodista que supo capturar cierto instante.