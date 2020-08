La dirección artística del MNBA, en riesgo por una decisión administrativa

Mariana Marchesi fue desplazada de la dirección artística del Museo Nacional de Bellas Artes Crédito: Ministerio de Cultura

Por una decisión administrativa publicada el pasado 10 en el Boletín Oficial, y con firma del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Cultura Tristán Bauer, corre riesgo el área de dirección artística del mayor museo público del país, el Museo Nacional de Bellas Artes. Mediante esta resolución se habilita a Bauer a "homologar, reasignar y derogar diversos cargos" en tres organismos desconcentrados (es decir, no autárquicos pero que tienen cierto grado de autonomía) del Ministerio de Cultura: el Centro Cultural Kirchner y Tecnópolis, que dependen de la Subsecretaría de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales, a cargo de Ricardo Bonavetti, y el MNBA, que depende de la Secretaría de Patrimonio Cultural, dirigida por Valeria González desde inicios de 2020. Uno de los cargos "derogados" es el de la dirección artística del MNBA, que ganó por concurso la historiadora del arte Mariana Marchesi, y que ahora pasaría a trabajar como "coordinadora". En ese rol, Marchesi podría no desempeñar tareas para las que fue elegida; concursó y ganó su puesto para dirigir y no para coordinar.

Quien dio la voz de alerta fue el artista y gestor cultural Américo Castilla, en una nota publicada en el portal Infobae. Esta dirección había sido propuesta precisamente por él en 2006, mientras dirigía el MNBA, en un proceso de profesionalización de los museos públicos que se inició durante el gobierno de Néstor Kirchner. Este cargo se hizo efectivo en 2008 en forma interina y lo ocupó la historiadora del arte María José Herrera, cuando Guillermo Alonso accedió a la dirección por concurso. Pese a que desde el Ministerio de Cultura se caracterizó este episodio como "un asunto de organigrama" y un "tema burocrático", Castilla remarcó que era una "ilegalidad" desestimar un concurso público, además del daño institucional que se provoca con esta decisión. "Por sus dimensiones y su patrimonio, el MNBA necesita un director artístico", dijo Castilla a LA NACION.

En un comunicado ministerial emitido esta tarde, se aclara que no se modificaron ni se modificarán las funciones ni la remuneración del cargo de Coordinación Artística del Museo Nacional de Bellas Artes, con lo cual se confirma que se ha derogado el cargo por el que concursó Marchesi. "Dicho cargo fue concursado y, efectivamente tiene una función ejecutiva IV. En este sentido, de acuerdo a los artículos 19 y 20 del convenio colectivo Sinep, que rige el empleo público, la función ejecutiva IV corresponde a un nivel de coordinación y no de dirección -se lee en el texto difundido-. Cabe aclarar que no es cierto que los cargos de coordinación no se concursen. De esta forma, no se ha desjerarquizado ni desestimado ningún cargo". Desde el Ministerio se informa que "la nueva denominación del cargo" ha sido homologada con la denominación que tenía anteriormente, "no afectando ninguno de los derechos de su titular ni modificando las condiciones del concurso". Sin embargo, nunca existió en el MNBA una Coordinación Artística, sino una jefatura de servicios técnicos.

Luego de ganar el concurso, Marchesi asumió como directora artística del MNBA en el otoño de 2017. Graduada de la carrera de Cine en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica y de la de Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, especialista en arte argentino y latinoamericano de los años sesenta y setenta, curadora y profesora, fue seleccionada entre más de diez postulantes calificados.

A diferencia del cargo de director ejecutivo del MNBA, ejercido por Andrés Duprat desde diciembre de 2015, el de Marchesi es escalafonario, es decir, no solo concursado sino también de carrera. Si al vencerse el plazo de cinco años no fuera reelegida como directora artística, pasaría a desempeñar otras tareas. La tercera autoridad del museo es Mariano D'Andrea, que oficia como delegado de Gestión Administrativa y Asuntos Jurídicos. En diciembre, se vence el plazo de cinco años de la gestión de Duprat, que si las autoridades del Ministerio así lo dispusieran, podría aspirar a otro quinquenio más como director ejecutivo. Marchesi, en cambio, va por su tercer año en el puesto de directora.

Esta estructura tripartita del MNBA, por ser única, tal vez causa cierto resquemor entre autoridades y trabajadores de otros museos nacionales. Esa es una de las hipótesis que giran en torno del atropello que significa desconocer un concurso público para una dirección tan relevante, que tiene a su cargo las áreas técnicas del museo, como la documentación y el registro de obras, la conservación, el diseño museográfico y el montaje, además de la investigación histórico-artística. Otro aspecto excepcional y envidiable del MNBA es que cuenta con el apoyo de una Asociación como Amigos del Bellas Artes, que aporta dinero de privados en beneficio de las actividades del museo.

Cabe destacar que esta resolución puede derivar en un reclamo administrativo y judicial por parte de la profesional afectada, sin contar el resquemor que ya causó en la comunidad artística.