La "distopía caníbal" de una escritora argentina que elogian en Estados Unidos

Agustina Bazterrica

5 de agosto de 2020

Con un título que evoca el de un libro de Francis Scott Fitzgerald, se publicó en Estados Unidos la novela Cadáver exquisito (Alfaguara), de la escritora argentina Agustina Bazterrica (Buenos Aires, 1974). Desde esta semana Tender is the Flesh está disponible para los lectores estadounidenses, en la versión de la canadiense Sarah Moses. Una reseña elogiosa publicada en The New York Times acompañó el lanzamiento de la novela, que presenta a una humanidad mansamente caníbal en un futuro posible. Crece el número de libros de escritoras argentinas contemporáneas traducidos a la lengua de Virginia Woolf.

En la reseña, firmada por Daniel Kraus (coautor con Guillermo del Toro de La forma del agua), se afirma que la escritura de la autora resulta aún más poderosa que la del Anthony Burgess de The Wanting Seed [La semilla de la inquietud], distopía del creador de La naranja mecánica, y compara al protagonista de la historia con el de Fahrenheit 451, clásico relato de Ray Bradbury."Dentro de un elenco de personajes cada vez más fríos, Marcos es el más helado. Una carrera de deshumanización del ganado humano lo ha deshumanizado a él", escribe Kraus sobre el ambiguo protagonista de Cadáver exquisito, que trabaja para una planta procesadora de carne humana. "Aunque uno puede imaginar que la cultura caníbal es la apoteosis del capitalismo, las familias de Bazterrica, encadenadas por la ortodoxia, no pueden existir sin las jerarquías de quién come a quién y quién considera a algunas personas propiedad de otras. Una barbarie peor espera para levantar vuelo". En 2021, la productora mexicana Dopamina adaptará la novela al formato de serie.

Portada de la edición estadounidense de "Cadáver exquisito"

"Estoy muy feliz con la traducción de Cadáver exquisito al inglés -dice Bazterrica a LA NACION-. Sarah Moses hizo un trabajo extraordinario con la traducción original para Pushkin Press, en Inglaterra, y para la edición estadounidense de Scribner adaptó esa traducción original". La autora cuenta que la editorial estadounidense le planteó que hiciera un trabajo conjunto con Moses, asidua visitante de Buenos Aires. "El narrador de la novela está escrito en una tercera persona focalizada y nunca se dice su nombre -ejemplifica Bazterrica-. Eso fue pensado adrede, tiene un sentido latente para que el lector lo descubra y está relacionado con el significado de la novela. Pero a la hora de traducir es muy difícil trabajar con ese narrador. Los editores de Scribner me preguntaron si para darle más claridad podían nombrar al protagonista, pero les dije que no, que si lo hacían iban a cercenar una parte importante de la esencia de la novela. Entonces decidimos respetar esa voz".

Mientras tanto, en la Argentina, la autora presentó este mes Diecinueve garras y un pájaro oscuro (Alfaguara), reedición de su libro de cuentos de 2016 publicado por Alción y entonces titulado Antes del encuentro feroz. Al conjunto de dieciocho relatos originales, la autora agregó uno nuevo, "Las solitarias", que está narrado en segunda persona y eligió como imagen de tapa una obra de su hermano, el diseñador Juan Cruz Bazterrica. En 2013, la autora había debutado con una fantasía humorística, la novela Matar a la niña (Textos Intrusos).

Portada del primer libro de cuentos de la autora, reeditado este mes con un nuevo relato

"Son textos muy disímiles entre sí, escritos con registros muy diferentes -dice-. Algunos están atravesados por la ironía y el humor, otros son poéticos, otros metafísicos y, en la mayoría, hay cuestionamientos sobre los mandatos, los vínculos, las perversiones, el amor. Me interesaba reeditarlos porque la de 2016 fue una publicación en una editorial independiente que distribuyó muy pocos ejemplares". Muchos que conocieron a la autora por Cadáver exquisito no tuvieron acceso a esos cuentos; ahora, gracias a Diecinueve garras y un pájaro oscuro, podrán apreciarlos.

La creadora de esta "distopía caníbal" ganadora del premio Clarín Novela en 2017 brinda talleres de lectura y escritura con su colega Agustina Caride en Buenos Aires. "Además inauguramos un ciclo, 'Lectores en busca de un autor', y este mes vamos a trabajar con la novela Elena sabe, de Claudia Piñeiro, y como broche de oro vamos a tener un Zoom de dos horas con ella". Más información sobre los talleres se encuentra en esta página de Facebook y en la cuenta de Instagram @literatura.bazterrica.caride.