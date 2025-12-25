“Destroza El Eternauta”: el fenómeno del año también llegó a los chicos

“Lo viejo funciona, Juan”. La famosa frase de El Eternauta, que este año marcó el inconsciente colectivo a partir del éxito de la serie de Netflix (dos días después del estreno ya era la más vista a nivel global), podría tener, también, otra versión. Sería algo así como: “Lo viejo funciona, también para chicos, Juan”.

Un ejemplar original de "El Eternauta" de la primera edición, dedicado y firmado por el guionista y el ilustrador, se ofreció este año en una subasta Gentileza Hilario

Es que el furor que causó la adaptación audiovisual de la célebre historieta argentina, creada por de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, traspasó fronteras etarias y alcanzó a niños y adolescentes. Ese público inesperado se interesó no solo por la mega producción audiovisual protagonizada por Ricardo Darín sino, también, por el formato original.

El interés se pudo comprobar, a fines de abril: apenas se estrenó la serie en la plataforma, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el primer tomo de El Eternauta voló literalmente del stand del Grupo Planeta. Y, luego, en la feria infantil y juvenil que se realizó en el Palacio Libertad durante las vacaciones de invierno, se vio a niños y jóvenes con el cómic recién comprado.

Ricardo Darín, como Juan Salvo, protagonista de "El Eternauta" Marcos Ludevid / Netflix

Este mes, junto con los lanzamientos especiales que las editoriales se reservan para diciembre, llegó a las librerías un Eternauta distinto, que conserva las ilustraciones originales (y, por suerte, también el espíritu) y que invita a pequeños y medianos lectores a intervenir las páginas con dibujos, textos e ideas propias.

"El Eternauta. Destrozá este libro y creá tu propia dimensión" (Planeta Junior; $ 19.900) Maqueta

De la línea del best seller internacional Destroza este diario, de la canadiense Keri Smith, que lleva más de quince años sumando “destrozadores” de libros en todo el mundo, El Eternauta. Destrozá este libro y creá tu propia dimensión (publicado por Planeta Junior; $ 19.900) presenta en la tapa al protagonista, Juan Salvo, con la cabeza cubierta con una escafandra que lo protege de la nieve mortal. En la contratapa, dice: “Sumergite en el universo de El Eternauta como nunca antes. Pintá, rasgá y escribí sin límites en estas páginas llena de gurbos, hombres robots, manos… ¡y mucha nieve! Poné a prueba tu creatividad en un mundo donde reina lo imprevisible. ¿Estás listo para ser parte de esta aventura fuera de serie?”.

Escenas de "El Eternauta" para intervenir con dibujos, colores, manchas o formas

El Eternauta “para destrozar” es un libro lúdico que rompe la solemnidad del mito para transformarlo en experiencia. A diferencia de un álbum de actividades convencional, en esta propuesta el objetivo es la inmersión. Se invita a los pequeños lectores (con un target sugerido de 8 a 12 años, aunque sin límites rígidos) a intervenir las ilustraciones originales en blanco y negro. No se trata solo de colorear: se les propone pensar qué harían ellos frente a la nevada, cómo se protegerían y cómo diseñarían esos “universos desconocidos” que la historia original apenas sugiere.

Páginas interiores del "Eternauta" original que ahora también leen los chicos Gentileza Hilario

El trabajo editorial se concretó en conjunto con los herederos de los autores. El libro respeta el storytelling del cómic pero potencia la creatividad infantil, desafiándolos a imaginar lo que “Ellos” -los invasores invisibles- nunca mostraron. A lo largo de las páginas, hay muchas más propuestas para crear que para “destrozar”, pero esa es la idea: que los chicos y adolescentes se apropien de la historia y se animen a inventar sus propias escenas, diálogos e, incluso, variantes.

"El Eternauta" para intervenir trae consignas creativas

“Con el estallido de la serie a nivel mundial, surgieron nuevos lectores que se acercaron por primera vez al cómic y otros que lo redescubrieron tras haberlo leído hace muchos años en la revista Hora Cero. En muchas casas, la serie se compartió en familia y surgió una nueva audiencia de niños y niñas, preadolescentes y adolescentes interesados en el cómic en el que se basó la serie y en la historia biográfica de Oesterheld y López. También apareció la necesidad de consumo de productos derivados del cómic y de libros para los más pequeños que no acceden o no llegan a engancharse fácilmente con el cómic. Así es como pensamos con los herederos en desarrollar, por un lado, agendas y calendarios que ya están a la venta y, por otro lado, libros infantiles derivados de la obra principal, que pudieran atender a esa audiencia más pequeña que quedó cautivada por la historia. Estamos frente a la creación de una licencia”, contó a LA NACION María José Ferrari, gerenta de literatura infantil y juvenil del Grupo Editorial Planeta.

“El formato de El Eternauta. Destroza este libro y crea una nueva dimensión permite jugar de manera dinámica, creativa y artística tanto con los detalles de la historia del cómic como con las ilustraciones originales también, sin necesidad de retocarlas. Las actividades que se proponen en este libro invitan a ponernos en el lugar de los personajes del cómic y pensar qué haríamos, cómo nos protegeríamos y cómo enfrentaríamos la nevada mortal y a todos los peligros que aparecen a lo largo del libro. Se suma la posibilidad de intervenir las imágenes originales, todas en blanco y negro, con colores y materiales para crear escenas nuevas, completar o versionar las ya existentes. En este libro buscamos que los niños y las niñas experimenten con una diversidad de materiales para hacer creaciones artísticas y los alentamos a poner en papel todo aquello que imaginan sobre los Ellos y sobre universos desconocidos y lo que no se cuenta o no se ve en la historia, que se sumerjan y se apropien de ella”, agregó Ferrari.

Martín Oesterheld, nieto del creador de "El Eternauta", dio este año charlas en escuelas y ferias del libro de todo el país Hernan Zenteno - La Nacion

En diálogo con LA NACION, Martín Oesterheld, nieto del autor y uno de los herederos de los derechos de El Eternauta, contó que a partir del estreno de la serie comenzó a recibir llamados de escuelas y bibliotecas de distintos puntos del país para invitarlo a dar charlas con los alumnos o a pedirle que les enviara un video con un mensaje. También, para mostrarle trabajos (dibujos, textos) realizados por chicas y chicos a partir de la historia creada por su abuelo.

Alma Ramos Acosta, fan de la serie, le contó a Martín Oesterheld en la Feria del Libro de Santiago del Estero que no podía comprar el libro; a los pocos días, recibió uno de regalo de parte de Martín y de la editorial Planeta Gentileza

“Tuvimos pedidos de entrevistas y charlas de muchos colegios primarios y secundarios. Nombraron ‘Héctor G. Oesterheld’ una escuela en Ciudadela por votación de los alumnos. Hice varias videollamadas y mandé mensajes a muchas de estas escuelas, que hicieron homenajes, actividades, videos, muestras inmersivas, de todo... Una escuela de Santiago del Estero, otra de Artes de Neuquén, también de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad, un montón –detalló Martín-. Este año también participé de distintas Ferias del Libro de todo el país, en las que venían familias, chicos con sus padres, que además participaban abiertamente. En la Feria Invierno de Mar del Plata, un chico de 10 años fue el primero en levantar la mano cuando se abrió la sección de las preguntas y respuestas al público, ¡y tenía un listado de diez preguntas! En todas las charlas, los chicos vienen a saludar, súper ilusionados. El impulso de la serie habilitó nuevamente la conversación entre las distintas generaciones; ahora los de 30 / 40 con sus hijos más pequeños. Se actualiza la relación generacional que tiene El Eternauta entre padres, hijos y abuelos, que lleva mucho tiempo, desde 1957”.

Un ejemplo que podría resumir el furor de los chicos por el cómic es el proyecto de la escuela primaria Petronila Rodríguez, de Parque Chas, que el 6 de septiembre organizó la jornada “La Petro lee: historieta argentina”, con charlas y talleres de diversos autores.

Otro más: en la Feria del Libro de Santiago del Estero, donde Martín dio una charla, se le acercó una adolescente muy emocionada, Alma Ramos Acosta, que le hizo algunas preguntas y le contó que no podía comprar el libro. El productor y su esposa Laura Bruno (también productora) la sorprendieron días después con un ejemplar de regalo, enviado por editorial Planeta. Entre los mensajes de agradecimiento que se pueden leer en Instagram hay uno que define El Eternauta como “Un libro que vuelve a tender puentes y que une historias”.