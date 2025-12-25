Por primera vez, la Academia Argentina de Letras distinguió a dramaturgos y a una lingüista

Por primera vez, este año la Academia Argentina de Letras (AAL) distinguió con su Premio Anual a dramaturgos y reconoció la trayectoria de una filóloga e investigadora en lingüística formada en la Argentina y en Alemania.

Recibieron el Premio de Dramturgia de 2023 Mariano Pensotti y Mariano Tenconi Blanco, por sus obras Los años y Las ciencias naturales, respectivamente, y el de 2024, Sandra Franzen, por El sentido de las cosas (protagonizada por un poeta anciano). Se entregaron además dos menciones especiales de dramaturgia a Pablo Dos Reis y a Valentino Grizutti, por sus obras Todo lo que me falta y Plot, respectivamente. Y el Premio Academia Argentina de Letras de Filología y Lingüística por su trayectoria, bienio 2023-2024, lo recibió la doctora en Letras e investigadora Guiomar Elena Ciapuscio.

“Dichas distinciones se enmarcan en los objetivos estatutarios de destacar y estimular los múltiples aspectos de la creación literaria”, dijo el presidente de la AAL, Rafael Felipe Oteriño, al recordar que el Premio Academia Argentina de Letras había sido creado en 1995 por iniciativa del académico y poeta Roberto Juarroz. Inicialmente, premiaba en forma alternativa los mejores libros de poesía, narrativa y ensayo del trienio anterior al de su otorgamiento.

Mariano Pensotti, en la sede de la AAL; a su lado, los académicos Rafael Oteriño, Jorge Dubatti y Andreína Adelstein

El académico e investigador Jorge Dubatti -que formó parte del jurado de los premios a dramaturgos con Oteriño y el escritor y académico Eduardo Álvarez Tuñón- presentó los premios de literatura teatral. “El teatro argentino es, sin duda, uno de los patrimonios culturales más valiosos de nuestro país, reconocido internacionalmente, por lo que este Premio a la Dramaturgia que, insisto, se realiza por primera vez en la historia de la AAL, era necesario, y su existencia, inexorable”, sostuvo.

Dubatti ponderó la diversidad de las poéticas y la “excelencia compositiva” de las obras premiadas. “Se destaca en Pensotti el complejo procedimiento constructivo que conecta magistralmente relaciones y diferencias entre tiempos distantes y la especulación sobre el futuro en contraste con el pasado inmediato; en Tenconi Blanco, la ambiciosa estructura de viaje naturalista por la pampa a la manera del siglo XIX, el humor y la reescritura del mito de Fausto en diferentes niveles, incluso el de teatro dentro del teatro; en Franzen, la representación de las islas de su provincia natal y las tensiones políticas entre la condición del artista y los discursos institucionales; en Dos Reis, la innovación de su estructura dramática, en la que sabiamente resuelve para un único actor un universo polifónico de múltiples personajes, así como la efectiva comicidad y la indagación en la identidad; en Grizutti, una dramaturgia que teje con sutilezas, alejadas de toda solemnidad, las tensiones entre lo real y lo ficticio, a la par que señala direcciones posibles hacia un necesario teatro del futuro”, destacó.

La dramaturga, directora teatral y actriz Sandra Franzen

La académica Andreína Adelstein hizo una semblanza de su colega en el campo de la linguística. “La labor de la doctora Ciapuscio en el campo de los estudios lingüísticos y filológicos es sustancial, rigurosa y de amplio reconocimiento, tal como lo demuestran sus publicaciones y los proyectos de investigación dirigidos”, dijo.

Al agradecer la distinción, Ciapuscio recordó a dos académicas y mentoras: Ofelia Kovacci (que presidió la AAL) y Elisabeth Gülich, que fue su directora de tesis en la Unversidad de Bielefeld, en Alemania. “Me parece una iniciativa sobresaliente en estos tiempos especialmente difíciles para las humanidades, tiempos en los que las consecuencias de la degradación de la palabra y el desprecio por el cuidado de las formas en los intercambios lingüísticos conforman, construyen, quiero decir, son parte esencial de muchos de los hechos penosos a los que nos somete la realidad cotidiana”, dijo.

Ciapuiscio es investigadora del Conicet en Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas, “Dr. Amado Alonso”, de la Universidad de Buenos Aires

“La filología, etimológicamente, ‘amor a la palabra’, es una disciplina milenaria, la parte más extensa, fundamental y fecunda de las ciencias humanas -sostuvo la autora de Tipos textuales-. Consiste en el estudio de los textos en su contexto histórico, social y cultural. Su alcance trasciende lenguas, épocas y ámbitos temáticos. La lingüística, uno de sus desprendimientos ocurrido en los finales del siglo XIX, tiene una estrechísima conexión con ella; su objeto es el lenguaje humano, su propósito es comprender y explicar su intrincada y compleja naturaleza, cómo ha evolucionado en la especie, cómo varía en los distintos grupos humanos, cómo lo adquieren los niños y cuáles son los mecanismos generales y específicos que hacen posible su realización en distintas lenguas naturales; cómo se usa para actuar individual y socialmente, para producir y comprender textos, con propósitos variados, desde los más mundanos a los literarios”.

Reveló que el premio, el primero “de tal jerarquía” que recibió hasta ahora, la había hecho mirar hacia atrás. “En el camino vital de una persona hay varios factores que inciden en su desarrollo y destino -reflexionó-. Una síntesis muy apretada y bastante comprehensiva, a mi juicio, es la que expresa el sintagma ‘voluntad y azar’. Es una frase que goza de cierta tradición filosófica y también filológica. Pensándolo detenidamente, creo que en mi caso hubo mucho de voluntad y trabajo, y bastante de azar, del bueno y del malo”.

Un concurso para autores jóvenes

La Secretaría de Cultura de la Nación informó que se prorrogó hasta el 26 de enero el cierre del llamado para jóvenes dramaturgos de 18 a 35 años de la convocatoria “Creá tu historia: El Musical”, que elegirá un libreto original e inédito de teatro musical para su producción integral y estreno a nivel nacional. El premio será de $ 750.000. Las inscripciones se realizan a través de la plataforma del Registro Federal de Cultura.

El certamen busca una obra del género de comedia musical, “al estilo de comedia brillante”, indicaron, con una impronta federal en su concepción y realización. Impulsa a iniciativa la Dirección Nacional de Promoción Cultural. Una segunda etapa del concurso, dedicada a la composición musical, tendrá lugar entre el 20 de febrero y el 21 de marzo.

Para más información, se puede escribir a creatuhistoriaelmusical@gmail.com.