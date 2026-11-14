La embajada de Francia en la Argentina distinguió a Alina Diaconú, Carmen Guarini y Luciana Blasco por sus aportes a la cultura

Tres hacedoras de cultura en la Argentina recibieron, este jueves, en el Palacio Ortiz Basualdo (sede de la embajada de Francia), la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura y Comunicación francés: la escritora Alina Diaconú, la directora y productora de cine Carmen Guarini y la gestora cultural y funcionaria pública Luciana Blasco. El embajador Romain Nadal, anfitrión del evento, les entregó una medalla, un diploma y una insignia a las “caballeras” de las artes y las letras.

“Mi país quiere distinguir a tres reconocidas personalidades argentinas, por la pasión que entregan en su trabajo y por su extraordinaria contribución al mundo de las artes -dijo Nadal-. La Orden de las Artes y las Letras distingue a quienes han contribuido de manera significativa al enriquecimiento de las artes y las letras, en Francia y en el mundo. Al concederles esta distinción, Francia reconoce vuestra trayectoria, vuestro compromiso con el quehacer público, con los artistas y con el público”.

La condecoración, agregó, es también “una expresión de amistad hacia la Argentina, hacia su extraordinaria vitalidad cultural y hacia todas las personas que hacen posible que esa vitalidad se renueve y se proyecte internacionalmente”. Sostuvo que los vínculos culturales “se tejen cotidianamente, mediante acciones concretas, con la puesta en relación de artistas, de organizaciones e instituciones, con el cruce de proyectos y los intercambios de ideas y las coproducciones”.

El embajador Romain Nada, entregó las insignias de Caballeras de la Orden de las Artes y las Letras a Luciana Blasco, Alina Diaconú y Carmen Guarini, en una ceremonia realizada en la embajada de Francia Embajada de Francia en Argentina

“La gestión cultural, la palabra y los idiomas, el lenguaje audiovisual y las artes en su más amplio sentido, se hacen presentes esta mañana”, sintetizó en referencia a Blasco, Guarini y Diaconú.

Recordó que, en 1959, el general Charles de Gaulle decidió crear el Ministerio de Asuntos Culturales y nombrar al escritor e intelectual André Malraux como ministro. “No se trataba simplemente de reunir bajo una misma autoridad instituciones culturales dispersas -señaló-. Se trataba de afirmar que la cultura merecía una política pública propia, una ambición nacional y una responsabilidad del Estado. André Malraux formuló entonces una misión que conserva toda su vigencia: hacer accesibles las grandes obras de la humanidad al mayor número posible de personas, dar a nuestro patrimonio la mayor difusión y favorecer la creación artística e intelectual”.

Luciana Blasco, que es politóloga, fue designada Caballera de la Orden de las Artes y las Letras, “en reconocimiento a su compromiso con la cultura argentina, su acción constante en favor de los artistas y de los públicos, y su contribución a los intercambios culturales entre Francia y Argentina”. Y agregó: “Esta distinción reconoce, por supuesto, su profesionalismo y su compromiso con el quehacer público en la cultura, y es un apoyo a su visión del rol político y social de la vida cultural en Argentina. Su convicción de que la cultura no es un lujo reservado a unos pocos, sino una fuerza viva que transforma las sociedades, amplía nuestros horizontes y nos ayuda a comprender mejor a los demás”.

Luciana Blasco es la actual secretaria de Cultura de Vicente López embajada de Francia en Argentina

Blasco se desempeñó como subsecretaria de Políticas Culturales y Nuevas Audiencias de la ciudad de Buenos Aires y como directora del Centro Cultural Recoleta durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y es la actual secretaria de Cultura de Vicente López. Acompañándola, estaban presentes el exministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro; la exsubsecretaria de Gestión Cultural, Viviana Cantoni; el exministro de Cultura bonaerense, Alejandro Gómez, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, entre otros.

“Es una alegría para mí recibir este reconocimiento, en el momento en que se cumplen veinte años de mi vinculación con el campo de la gestión cultural -dice Blasco a LA NACION-. Me halaga en particular saber que en el espíritu fundacional de esta condecoración es reconocer el trabajo de quienes hacen su aporte para que la creación se multiplique y circule, desde una concepción de cultura que pone el foco en la libertad de expresión, la democratización del acceso y la diversidad cultural, valores con los que me siento profundamente identificada”.

Alina Diaconú, Cecilia Scalisi y Maximiliano Gregorio Cernadas gentileza

Alina Diaconú fue distinguida, dijo Nadal, no solo por su valiosa obra literaria sino además por la convicción de la autora de origen rumano de que “escribir es una manera de resistir, de recordar y de crear vínculos entre las personas, las lenguas y las historias”.

“Usted llegó a Buenos Aires con una lengua que ya no era la suya y, sin embargo, muy pronto adoptó la nacionalidad argentina y el español se convirtió en la lengua de su escritura -destacó el embajador-. El exilio, que pudo haber sido una ruptura, se transformó en usted en una riqueza: la de escribir entre varias lenguas, entre varios mundos. Y entre esas lenguas, el francés ocupa un lugar muy especial. Regresó a Europa para vivir allí dos años en París, entre 1968 y 1970, donde escribió poemas en francés. Francia, para usted chère Alina, no es un simple destino; es una afinidad profunda y una casa elegida”.

La obra de Diaconú abarca novelas, poesía y ensayos. Su segunda novela, Buenas noches, profesor, de 1979, fue censurada por la dictadura militar y varios de sus libros fueron traducidos al inglés, al francés y al rumano. A esa labor literaria se suman sus aportes en la prensa escrita. Acompañaron a la escritora la actriz Marita Ballesteros; el embajador de Rumania, Dan Petre; el embajador Maximiliano Gregorio-Cernadas, la crítica musical y periodista Cecilia Scalisi, el director de Relaciones Institucionales de LA NACION, Norberto Frigerio; el presidente de la Academia Argentina de Letras, Rafael Felipe Oteriño, y el escritor Fernando Sánchez Sorondo, entre otros.

La escritora Alina Diaconú luce la medalla de caballera de la Orden de las Artes y las Letras de Francia gentileza

“Su amistad con Emil Cioran dio lugar a una correspondencia que usted tuvo la generosidad de donar a la Biblioteca Nacional de Francia, en su sede de Richelieu -reconoció Nadal-. Y ha participado en entrevistas y proyectos dedicados a Cioran, a Eugène Ionesco y a la amistad entre Victoria Ocampo y el poeta Benjamin Fondane”.

“Para mí esta condecoración es un insospechado y maravilloso reconocimiento de mi amor por Francia y su cultura -dice Diaconú a este diario-. Este bagaje intelectual, artístico y espiritual lo fui difundiendo a través de libros, notas, entrevistas y traducciones. Aprendí el francés en Bucarest a la edad de cuatro años y mis maestros y amigos fueron rumanos de origen, como yo, pero grandes escritores franceses. Esta condecoración es más que un honor, me llega al corazón”.

Al entregar la medalla a la cineasta y productora audiovisual Carmen Guarini, Nadal sostuvo que la directora de Calles de la memoria “ha sabido acercarse como pocas a los sentimientos, las historias y las vivencias del gran pueblo argentino”.

“En un tiempo marcado por la proliferación de discursos simplificadores y la fragilidad de la verdad, su mirada documental nos recuerda la importancia de observar, comprender y dar testimonio de la realidad -dijo Nadal, en un discurso que fue interpretado como respuesta a las ideas de algunos intelectuales mileístas-. Hay algo muy particular en su manera de filmar: esa capacidad de generar confianza con sus protagonistas, de acercarse a ellos con respeto y sensibilidad, y de permitirnos descubrir, a través de sus historias, el rostro y el alma de la Argentina”.

El embajador de Francia en la Argentina y la cineasta Carmen Guarini Embajada de Francia en Argentina

“Como directora, en Tinta roja, se acerca a las luchas contra la pobreza en las villas y a la búsqueda de dignidad. En H.I.J.O.S. El alma en dos, codirigida con Marcelo Céspedes, filma a las Madres de Plaza de Mayo y a los hijos de desaparecidos. Una obra reconocida con el Premio Konex y distinguida también en festivales internacionales. Y en Crónica, retrata el universo de las crónicas incendiarias del periodismo de los años noventa”, detalló el embajador. Entre otros amigos de Guarini, lo escuchaba el artista Daniel Santoro.

Guarini es una de las grandes documentalistas de la Argentina, creadora con Céspedes de la productora Cine Ojo y del festival Doc Buenos Aires. En 1988 obtuvo su doctorado en Antropología en la Universidad de Nanterre, después de haber estudiado con Jean Rouch, referente de la antropología y el cine documental. Su productora distribuyó en la Argentina documentales y películas de Nicolas Philibert, Claire Simon, Florent Marcie y Serge Lalou, entre otros realizadores franceses. En enero de 2025, asumió la presidencia de Directores Argentinos Cinematográficos.