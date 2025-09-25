La escritora argentino-rumana Alina Diaconú será homenajeada en la Embajada de Rumania

La escritora Alina Diaconú será la protagonista de un homenaje organizado por la Embajada de Rumania en la Argentina. Nacida en Bucarest y radicada en Buenos Aires desde 1959, la autora de títulos como El Penúltimo viaje y Avatar participará de la celebración, que tendrá lugar este jueves a las 17 en el edificio de la institución ubicado en Arroyo 962, en el barrio porteño de Retiro.

Única hija del matrimonio entre un abogado, crítico y coleccionista de arte y una estudiosa de la filosofía y la estética, Alina nació en 1945 y a los 14 años se mudó a la Argentina. Aquí vive desde entonces, salvo una pausa entre 1968 y 1970, cuando se instaló en París, Francia.

Alina Diaconu tiene 80 años. manuel cascallar

Además de sus múltiples publicaciones de libros y poesía, fue columnista de la revista Cultura y colaboradora de los principales diarios del país, como LA NACION, y también Clarín, La Prensa y La Gaceta. A lo largo de su trayectoria recibió numerosos premios, entre los cuales se encuentran la reconocida beca Fulbright de la Universidad de Iowa y el Premio 1994 de la American Romanian Academy of Arts And Sciences de Estados Unidos.

En 1989 publicó El Penúltimo viaje, una de sus novelas más reconocidas en tono autobiográfico que retrata su Bucarest natal. “No existía la libertad. Por esa razón es que mis padres decidieron irse. En la escuela nos adoctrinaban, teníamos los retratos de Stalin y de Gheorghiu Dej”, contó sobre esa época en una entrevista con LA NACION en 2023.

Alina Diaconú

También es autora de las novelas La señora; Buenas noches, profesor; Cama de ángeles; Los ojos azules; Los devorados; y Qué nos pasa, Nicolás.

Escritora prolífica traducida a varios idiomas, se consideró la amiga de más larga data de María Kodama -viuda de Jorge Luis Borges-, integró los círculos de notables escritores y artistas como Guillermo Roux, y fue discípula en París del escritor y filósofo rumano Emil Ciorán. En 2002 lanzó Una mujer secreta bajo el sello de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges y con prólogo de Kodama.