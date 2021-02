La fertilidad de las zonas donde conviven varias disciplinas

Sebastián Campanario PARA LA NACION

Si la mente está bloqueada y las ideas no aparecen, tal vez lo mejor sea hacer una pausa y tomarse un café. Eso sí, no en un bar cualquiera. Preferentemente, en el Café de Peter, el punto de encuentro más popular en la Isla de Faial, en las Azores portuguesas. Allí convergen a diario navegantes de todo el mundo que se regalan un descanso entre sus viajes de ultramar. Si hay que imaginarse un espacio-metáfora de cruces e intersecciones, el Café de Peter se lleva todos los premios, y no por nada es el lugar al que recurre el académico sueco-norteamericano Franz Johansson para empezar a hablar de lo que denominó “efecto Medici”. Su teoría sostiene que las mayores explosiones de innovación y de creatividad se dan en contextos de frontera, ya sea de ciencias o de culturas.

Johansson asegura que cuando uno se para en la intersección de campos científicos o de culturas se pueden combinar conceptos ya existentes para que surja un número mayor de ideas extraordinarias; porque abrirse a mezclas de disciplinas y de experiencias implica darle la bienvenida a lo inesperado, a lo azaroso, y forzar al cerebro a que no descanse sobre una lógica automática y obvia. Años atrás, Johansson escribió el best seller El efecto Medici, en alusión al boom de creatividad que ocurrió en Italia en el siglo XV. Los Medici, una poderosa familia de banqueros, financiaron a investigadores, pensadores, artistas, arquitectos y científicos que amalgamaron sus conocimientos y dieron lugar al Renacimiento, una explosión de ideas creativas que llegaron más lejos que lo convencionalmente esperado para las distintas disciplinas. Johansson hace honor en primera persona a esto de las convergencias culturales e inquietudes “davincianas”: es hijo de una madre cherokee y de un padre sueco; y en su vida laboral es profesor, consultor, autor de libros y entrepreneur: fundó una empresa de software y una compañía de servicios de salud con operaciones en los Estados Unidos y Suecia.

Los ejemplos de innovaciones que surgen de campos mixtos son infinitos. Johansson va y viene entre la conexión del evolucionismo genético y cultural que hizo el genetista Richard Dawkins y la construcción de un edificio en Harare, Zimbabue, que utiliza un sistema de refrigeración natural copiado de los hormigueros de las termitas africanas, pasando por éxitos híbridos como el de la música rock-pop-latina-arábiga de la cantante colombiana Shakira, de padre libanés.

El experto en innovación Álvaro Rolón, director de Neelus, autor de La creatividad develada y compañero de estudios de Johansson en EE.UU., asegura que la creatividad sólo aparece cuando hay fusión. Es necesario mezclar paradigmas y saberes para que lleguen las buenas ideas.

El físico ruso Andrei Vazhnov cuenta que uno de sus ejemplos favoritos del efecto Medici es la ecuación de Black-Scholes, conocida así en honor a los dos economistas que la propusieron y que luego ganaron el Nobel. Esta ecuación calcula nada más y nada menos que el valor de las opciones. Tan importantes fueron sus efectos que dio origen a la industria de los derivados financieros. Curiosamente, la ecuación de Black-Scholes está basada en la ecuación de difusión del calor. Si de explorar en la frontera se trata, Vazhnov sabe de lo que habla: nació hace cuarenta años en Omsk, Siberia, una ciudad que fue la capital de Rusia entre 1918 y 1920. Emigró a los 20 años a los EE.UU., donde trabajó en Wall Street, en empresas de software, y realizó un posgrado en políticas públicas. Es fanático de la música latina —subió a YouTube un “tutorial de salsa” que se viralizó— y reside en Buenos Aires, donde terminó recientemente un prototipo de impresora 3D, escribió un libro al respecto y habló sobre ese tema en la edición 2013 de TEDxRíodelaPlata. Domina con fluidez el ruso, el castellano y el inglés; además estudia chino, francés y portugués.

En una vida plagada de intersecciones, Vazhnov comenta que sus conocimientos de computación le facilitaron el aprendizaje de idiomas, gracias a la utilización de estructuras formales análogas entre la programación y la gramática, o al aprovechamiento de la distribución estadística de las palabras para acelerar el proceso de dominio de un lenguaje nuevo.

El efecto Medici explica lo que pasó en una de las empresas innovadoras más importantes del último siglo: los laboratorios Bell, donde se inventaron el transistor, los paneles solares, el láser, los satélites de telecomunicación, el teléfono celular, la tecnología CCD que es la base de la fotografía digital, los cables de fibra óptica que hoy conectan Internet y el sistema UNIX, que es el precursor de todos los sistemas operativos. En Bell se promovían los equipos multiculturales y multidisciplinarios, que paseaban libremente en los largos pasillos de la empresa, construidos con la intención de fomentar la interacción entre el personal de diferentes sectores.

La diversidad es el leitmotiv de las boutiques de innovación donde se piensa cómo innovar el marketing de los productos para el consumo masivo. Nicolás Pimentel, director de la agencia +Castro, dice que su oficina se parece bastante a un campo de refugiados propia profesión. Para Pimentel la innovación es un concepto tan amplio y con tantas formas de ser encarado que cuanto más eclécticos sean los perfiles de los postulantes que llegan a su agencia, más posibilidades encuentra para estar a la altura de nuevos desafíos.

Fragmento de Ideas en la ducha. Todas las técnicas para ser más creativos (Sudamericana)