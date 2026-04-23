“Visceral, ácida y erótica”: furor, sorpresa y debate por el debut literario de Oriana Sabatini

“A mí siempre me llamó la atención la muerte. Creo que es como raro si no te atrae o si no te genera curiosidad. Es el misterio más grande de la vida”, sostuvo en 2025 la modelo, actriz y cantante Oriana Sabatini (Buenos Aires, 1996) en un video publicado en la cuenta de Instagram de la Universidad Maimónides, donde estudia tanatopraxis y dirección funeraria, enfocada en las técnicas de conservación de cadáveres y el trato humano con los deudos. En su primera novela, Podría quedarme acá (Sudamericana, $ 29.999), que llegará a las librerías el 1° de mayo aunque ya vendió más de mil ejemplares en la preventa ($ 26.999), la protagonista da un giro en su vida y comienza a trabajar en una funeraria como maquilladora de cadáveres.

Podría quedarme acá, que asoma como uno de los fenómenos editoriales locales en una época de vacas flacas, narra la historia de Ariana, una joven modelo a punto de convertirse en cantante en Los Ángeles que de pronto decide regresar a Buenos Aires y comenzar a trabajar en una funeraria y a estudiar tanatopraxia (como Oriana); su inesperada decisión la acerca a Teo, amor de la adolescencia que murió a los dieciocho años y aún despierta fantasías sexuales. La autora reveló que la novela, además, aborda los trastornos de alimentación de Ariana y la relación conflictiva con su madre, Cecilia, una mujer con expectativas tan altas que se confunden con exigencias.

“Por un lado fue muy sanador, por el otro muy incómodo, porque más allá de que el personaje es Ariana y estoy contando una historia que no es la mía, sabía que yo podía sanar partes de esas problemáticas escribiéndolas. Cuando ponés esto en palabras y lo leés una y otra vez, y leés como el análisis que hace otro personaje desde su mirada sobre estas problemáticas, es súper enriquecedor”, dijo la hija de los actores Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini.

Si bien escribe desde la adolescencia, y participó en talleres literarios, para Sabatini abordar la escritura de una novela representaba un “misterio total”. Podría quedarme acá, que trabajó a partir de escenas con la actriz y escritora Carla Quevedo, tiene 228 páginas. “Visceral, ácida y erótica, Oriana Sabatini trenza lo fantástico con una autopsia mordaz y contemporánea sobre el cuerpo como capital, la identidad como producto y el deseo como forma extrema de resistencia”, sostiene Quevedo en el texto de contratapa.

La autora –casada con el futbolista Paulo Dybala y madre de una niña– presentará su primera novela en la Feria del Libro porteña con los escritores Luciano Lamberti y Quevedo el domingo 3 de mayo, a las 14.30, en la Sala Julio Cortázar.

En redes sociales, el lanzamiento del primer libro de Sabatini en el sello del grupo Penguin Random House motivó un debate entre usuarios escritores y lectores. “Lo empecé y pinta muy bien”, anticipó Lamberti, que acaba de publicar la novela juvenil El retorno del Magma en la colección Zona Libre de Norma.

el domingo 3 a las 14 30 voy a estar presentando el libro de @orisabatini junto a Carla Quevedo, los espero! pic.twitter.com/bEXGDxeJ2c — Luciano Lamberti (@_Lamberti) April 21, 2026

“No me molesta que la gente con plata quiera escribir o sueñe con publicar un libro, me parece un deseo honesto -posteó la escritora Camila Mermet, autora del poemario La belleza es otra cosa (Aguacero)-. lo que sí me desenamora es la falta de épica, lo fácil que es para ellos firmar con una editorial grande, el tiempo libre que tienen para escribir, la comodidad de no estar trabajando de mil cosas distintas para llegar a fin de mes, todo eso que tienen que un escritor promedio no tiene o jamás tendrá”.

“No sé si hubo un odio generalizado por [Gonzalo] Heredia como hay ahora por Oriana Sabatini. Honestamente ni sabía lo que hacía, yo pensaba que cantaba (?) pero me enteré que estudió TANATOPRAXIA. Y digo ‘Che, qué raro’ y el ‘Che, qué raro’ me genera un poco de interés”, opinó el escritor Facundo Dell Aqua, autor del libro de cuentos de “terror ricotero” Asusta un poco verte así.

La politóloga y ensayista María Florencia Freijo, que tiene los posts protegidos, felicitó a la autora novel: “El odio que le están tirando a Oriana, los meados que quieren hacer de las letras un claustro para satisfacer su egos empobrecidos. Les cuento que tanto que saben de literatura, es un fenómeno de masas las mujeres jóvenes escribiendo este tipo de historias, tanto que se está extendiendo como un género propio. Bravo por Oriana y el camino que haga de aprendizaje y crecimiento. Bravo por todo lo que signifique sacar a la gente del celular un poco y ponerla a leer”.