La muerte de Carlos Alonso: el mundo del arte despide a “un artista descomunal”

La noticia del fallecimiento, del pintor y dibujante Carlos Alonso, uno de los grandes maestros del arte argentino, este lunes, Día del Artista Plástico, en su casa de la localidad cordobesa de Unquillo, viene a recordar que los genios también mueren. El legado artístico de Alonso se conjuga con su compromiso ético y su lucha por los derechos humanos. El exilio tras el golpe de Estado de 1976, del que retornó en 1981, y la desaparición de su hija Paloma, en 1977, signaron la obra del creador de la emblemática serie Manos anónimas.

A lo largo de los años, Alonso “tradujo” en imágenes obras clave de la literatura universal, como el Quijote y La Divina Comedia; también ilustró El matadero, de Esteban Echeverría; el “poema nacional” Martín Fierro, de José Hernández, y la novela El juguete rabioso, de Roberto Arlt.

Carlos Alonso ilustró "El matadero", de Esteban Echeverría, para una edición del Centro Editor de América Latina

Desde temprano, artistas y personalidades del ámbito de la cultura como Tute, Daniel Santoro, Fito Páez, Pablo Bernasconi, REP, Fernanda García Lao, Sergio Wolf, Daniel Molina y Felipe Pigna, entre muchos otros, expresaron su pesar por la muerte de Alonso. Las más importantes instituciones culturales del país, como el Museo Nacional de Bellas Artes y su Asociación de Amigos, el MNBA de Neuquén, el Centro Cultural Recoleta, la Colección Amalita, el Fondo Nacional de las Artes, el Museo Emilio Caraffa, arteba, el Museo Pettorutti, la Agencia Córdoba Cultura, el Palacio Ferreyra, el Museo Genaro Pérez y la cámara de galerías de arte contemporáneo Meridiano, despidieron al artista nacido en Mendoza en 1929.

Los gobernadores de las provincias de Mendoza y Córdoba (las “patrias chicas” de nacimiento y adopción, respectivamente, de Alonso), Martín Llaryora y Alfredo Cornejo, dieron sus condolencias a los familiares y amigos del pintor, al igual que el secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, y la presidenta del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, Florencia Saintout.

Chau Maestrisimo!

Hoy nos dejó Carlos Alonso, uno de los más grandes artistas argentinos de todos los tiempos.

Un gran abrazo de amor a su familia y amistades

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“Estoy con una tristeza muy grande y no puedo creer que Carlos ya no esté con nosotros –dice la artista Renata Schussheim–. Tuvo una vida fructífera, pintando hasta último momento. Recibí una foto de él hace dos semanas en la que estaba pintando un cuadro hermoso. Aparte, se fue en el Día de la Primavera, y eso tiene un simbolismo para mí. Hay que recordarlo siempre, ese taller de la calle Esmeralda, con el olor a pintura maravilloso. Haberlo conocido en el momento en que más yo podía aprender de él, en la juventud, al principio de mi carrera, fue fundamental, por todo lo que me enseñó y todo lo que aprendí. Era un artista absolutamente maravilloso”.

carlos alonso, bestial, rest in pace pic.twitter.com/5g2jvpA1zN — Luciano Lamberti (@_Lamberti) September 21, 2026

“Con Alonso se va el último de la generación de maestros junto a Antonio Berni, maestros de los que todos nosotros aprendimos –lo despide el artista Daniel Santoro–. Inventó un mundo formal, una manera de ver la anatomía que, junto a su imaginario y su ética política, dejó una marca imborrable en las artes plásticas latinoamericanas”.

“Su pintura daba cuenta de la dualidad que entendía en lo humano –señala el curador e investigador Roberto Amigo–. Representó la crueldad y la violencia; y, a la par, sintió vivas a las grandes pinturas, el arte como último refugio de la humanidad. Cada obra suya es una reflexión sobre el arte, el hacer pictórico y las herramientas del oficio, de una cualidad del arte argentino de tensar lo universal con lo particular local. Ocupa el lugar que deseaba: ser un eslabón de esa cadena vital de una comunidad de artistas sin temporalidad precisa con la que convivía, de Rembrandt a van Gogh, de Monet a Spilimbergo, sin dejar de dar cuenta de la realidad de nuestro tiempo”.

“Artista de extraordinaria calidad pictórica que fundó un imaginario único de las violencias en nuestro país –lo define la investigadora y ensayista Andrea Giunta–. Usó complejas construcciones alegóricas en las que fundió la literatura, las referencias a su maestro, Spilimbergo, y la historia argentina. Hizo de la política una base documental, elocuente, directa, y fue capaz, al mismo tiempo, de diluir el mensaje literal en la materia, haciendo de circunstancias y temas locales un eco de referencias transfronterizas. Estamos en un cambio de época, en un giro tecnológico y político cuya dimensión no podemos aún vislumbrar. En un sentido metafórico, un meteorito se ha estrellado contra la tierra. La obra de Alonso es el testimonio de un mundo que quienes tenemos mas de sesenta año vivimos. No sé si nos brinda claves para entender lo que viene, pero es, sin duda, una compleja elaboración sobre lo que fue. Muchos artistas y escritores de esa época están desapareciendo. De Beatriz Sarlo a Graciela Taquini y ahora Carlos Alonso entre muchos más. Alonso se ubica entre los más extraordinarios pintores argentinos. Y su pintura obrará como un magnifico plano pictórico en el que las jóvenes generaciones encontrarán las claves de la segunda mitad del siglo XX en la Argentina hasta el presente”.

“Vivía entre nosotros, en nuestro pueblo, en Unquillo, y aunque no lo viéramos mucho, sabíamos que estaba ahí –dice la escritora María Teresa Andruetto–. Es un artista descomunal. He visto muchas muestras suyas y actualmente hay una en el Palacio Ferreyra, en la ciudad de Córdoba. Hace poco vimos una muy hermosa en el Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo, el MACU, que tanto él como otros grandes artistas que hay en la zona contribuyeron a formar, donando obras suyas para subasta, para construir ese museo que es una joya para un pueblo de la provincia de Córdoba. Era un artista tan comprometido en su obra con su época, con su sociedad. Eso que a veces se quiere borrar, como si el arte fuera algo que estuviera separado de la vida de la gente. Él nos muestra que no es así. Nos lo muestra con un nivel de arte de lo más alto y a la vez de lo más comprometido. Como Griselda Gambaro, como Jorge Zuhair Jury, artistas que miraron mucho a nuestro pueblo y al tiempo que les tocó vivir. Necesitamos mucho de esos artistas”.

“Carlos Alonso fue un artista enorme que eligió Unquillo tras regresar de su exilio y pocos años después de la trágica desaparición de su hija Paloma, tragedia personal que marcó casi toda su obra –observa la artista Dolores Cáceres–. Junto a otro artista inmenso como Antonio Seguí en su eterno retorno a Saldán, gravitaron de manera inevitable en toda mi generación y en el arte de Córdoba. Ellos nos marcaron no solo por su obra inmensa sino también por su proximidad, su presencia cercana al imaginar que nuestras noches y la precisión de la luz de las mañanas de otoño eran las mismas. Su ausencia será un extrañamiento profundo. Su dolor fue siempre compartido por todos quienes conocimos su obra. Era imposible quedar afuera de los temas que abordó y con los que enfrentó a la dictadura, denunció la pobreza y e hizo visible la violencia de una época negra de nuestra historia. Fue un artista político que deja una obra conmovedora y con la calidad de uno de los mejores pintores argentinos”.

“En 1986, cuando regresé del exterior conocí a Carlos en Unquillo, y me instalé con mi mujer y mis dos primeros hijos –cuenta el pintor y escultor Boyo Quintana–. Trabajé muchos años en su taller como impresor de su obra gráfica, aguafuertes y xilografías. Su capacidad de trabajo era impresionante, contagiaba ganas de estar cerca suyo produciendo y reflexionando sobre el grabado que tanto lo apasionaba. Al entrar al taller comenzaba a dibujar una chapa tras otra, sin parar; cuando alguien lo interrumpía y lo llamaba por teléfono, tenía un lápiz y un papel a mano para seguir dibujando mientras hablaba. También lo vi pintar paisajes con todo su cuerpo, como bailando detrás del caballete. Para mí Carlos es eso, no solo un enorme talento; también las ganas, el impulso y la necesidad de crear”.

Mis condolencias para sus familiares, seres queridos y la comunidad por el fallecimiento de Carlos Alonso, el gran pintor argentino de enorme talento y compromiso social. pic.twitter.com/znoWAEXRHj — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) September 21, 2026

“Una pérdida muy grande la de Carlos –sostiene el gerente general de la editorial Eudeba, Luis Quevedo–. Solo podría subrayar sin olvidar sus méritos como artista plástico su labor como ilustrador de libros en los años 60. No siempre un gran pintor es un gran ilustrador, pero Carlos supo dar a sus dibujos una carnadura poética que completaba maravillosamente los textos, como por ejemplo su trabajo en La guerra al malón, Don Quijote de la Mancha o el Martín Fierro”.

"Tarde de sol en Olivos" (1999), de Carlos Alonso, integra la colección de Amalia Amoedo Gentileza Colección Ama Amoedo

“Lamento profundamente la partida de Carlos Alonso, un artista fundamental del arte argentino -dice la artista y coleccionista Amalia Amoedo-. Su obra, de una enorme sensibilidad y potencia, deja una huella imborrable en nuestra historia. Tuve el privilegio de conocerlo, visitarlo en su taller y acercarme a su trabajo como coleccionista. Siempre admiré su compromiso profundo con el arte y su mirada aguda sobre nuestro tiempo”.

El secretario de Cultura Leonardo Cifelli expresó en redes: “Con profundo pesar, despedimos a Carlos Alonso, uno de los grandes artistas argentinos, quien con una mirada única y una obra siempre comprometida con la realidad y con su tiempo, dejó una huella enorme en nuestra cultura. En 2018 recibió el Premio Nacional a la Trayectoria Artística del Salón Nacional de Artes Visuales, un reconocimiento a una vida dedicada al arte. Mis condolencias a su familia y seres queridos”.

Quiero expresar mis condolencias a la familia, amigos y a toda la comunidad artística, que hoy despide a uno de los grandes maestros del arte argentino: Carlos Alonso.



Mendocino de nacimiento, hizo de #Córdoba su hogar. Radicado en #Unquillo desde 1981, tras regresar del exilio… pic.twitter.com/lciS5nvUht — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) September 21, 2026

“Córdoba tiene el privilegio de resguardar, como patrimonio cultural, una parte fundamental de su legado artístico que en la actualidad se expone en el Museo Superior de Bellas Artes Evita-Palacio Ferreyra –destacó el gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora–. Alonso nos deja una obra de enorme potencia creativa y profunda expresión simbólica, política, humana y social, que seguirá interpelando, conmoviendo y trascendiendo fronteras”. El exgobernador Juan Schiaretti también despidió al genial artista.

Y el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, posteó: “Hoy despedimos a Carlos Alonso, un gran artista mendocino que dejó una huella enorme en el arte argentino. Nacido en Tunuyán, llevó a Mendoza y a nuestra cultura a través de una obra única. Mis condolencias a su familia y a toda la comunidad artística. Su obra queda para siempre”.