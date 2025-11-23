La Noche de las Librerías llenó la avenida Corrientes de lectores en busca de autores y promociones

Un público entusiasta copaba por estas horas la 15° edición de la Noche de las Librerías, que tuvo su epicentro en una avenida Corrientes devenida peatonal y trajo como novedad la expansión de sus propuestas a numerosos barrios porteños, donde libreros, escritores y lectores de todas las edades disfrutaron de charlas con sus autores dilectos, juegos y lecturas que convocaron a familias enteras y de algunas ofertas dispuestas para la ocasión.

Promociones en la Noche de las Librerías Pilar Camacho

Desde el Obelisco hasta Callao, la avenida Corrientes sumó a las luces icónicas de sus teatros las ya clásicas mesas dispuestas en las veredas de sus tradicionales librerías. Usados, novedades y libros raros se entreveraban con propuestas gastronómicas e invitaciones lectoras de bares notables.

Escenarios colmados en las charlas de La noche de las librerías María Bessone

Fanáticos y curiosos, convocados desde las 18 hasta las 1 de la madrugada, recorrían la zona intervenida por seis escenarios temáticos donde se daban cita con best sellers y escritores famosos como Eduardo Sacheri, Florencia Canale o Darío Z; compartían su pasión por Maradona; el interés por la neurociencia y la actualidad periodística; y donde no faltaron ni la música ni el juego.

Festival de charlas para los maradonianos Pilar Camacho

“Esperamos todos los años esta noche con alegría porque los precios pueden llegar a cuadruplicarse”, cuenta a LA NACION el librero Santiago, de la emblemática librería de saldos Lucas, apostando a un lado de los pasillos abarrotados de compradores desde temprano.

Una fórmula que no se replica matemáticamente. “Mantenemos el nivel de facturación, pero el volumen de ventas disminuyó”, dice a este diario Alejandro Mora, de la librería Hernández, que destaca en su vidriera una gran maqueta de la novela que más tarde presentará Sacheri en la avenida. “La última vende muy bien, pero lo curioso es que vende mejor la anterior Demasiado lejos, que también es sobre Malvinas”, destaca.

Audiolibros en La noche de las librerías Pilar Camacho

En una noche fresca, y acompañados con el recuerdo de las 100 mil personas que el año pasado recorrieron la noche librera que hace década y media organiza el gobierno porteño, libreros de los alrededores ofrecían sus oportunidades en gazebos instalados a un lado del boulevard que divide a la avenida.

Las ofertas comenzaban en “un libro por mil pesos o tres por dos mil” y llegaban a un 10 por ciento de descuento para quien pagara en efectivo. El techo supera los cien mil pesos en locales como Cúspide y Zivals, aunque el precio promedio de los libros que más se venden “va de los 25 a los 45 mil pesos”, indicó Mora.

Homenaje a Beatriz Sarlo, con Patricia Kolesnicov y Olga Viglieca Pilar Camacho

Las actividades arrancaron con una charla sobre aquella lectura que nos enamoró por primera vez y que convirtió a cada uno en el lector que es. “Hoy apoyamos y celebramos a todas las librerías de la ciudad”, dijo la editora Gaby Comte, porque “un libro no es del autor solamente” y “el último de la cadena antes de llegar al lector es el librero”.

Comte le dedicó el encuentro -compartido por Esther Cross, Andreína Adelstein y Adriana Fernández sobre el escenario El Aleph, a “dos Danieles, que hicieron mucho por la cultura”, Samolovich y Dviniski, responsable de El Diario de Poesía, uno, y de la publicación de Mafalda, el otro. “La poesía es el corazón de la lectura -explicó- y tal vez para muchos argentinos la primera lectura que los enamoró fue la de Mafalda.”

Entrevista a Martín Sivak, con Patricio Zunini Pilar Camacho

En ese mismo escenario fue homenajeada más tarde la periodista, escritora y ensayista Beatriz Sarlo, una de las intelectuales más destacadas de la Argentina, a poco menos de un año de su muerte.

“Maradona desde adentro” fue uno de los escenarios más encendidos de la noche. El ex preparador físico del 10, Fernando Signorini, y el periodista deportivo Daniel Arcucci, autor de “Jamás me voy a olvidar”, deleitaron a los feligreses de la misa maradoniana con anécdotas variopintas y, donde no faltó un Diego Armando, neuquino, de muy pocos años presente con su papá, Mauro, a quien un retrato del Diego le protegía el antebrazo.

Darío Sztajnszrajber copó la Noche de las Librerías María Bessone

Si el primer beso se da con la cabeza inclinada hacia la derecha o si el amor depende más de la cultura que de la biología son algunas de las cuestiones con las que el público se río y fascinó en la charla “La magia de la neurociencia”, que mantuvieron Fabricio Ballarini, coautor junto a Juan E, Bonnin, “No sos vos, soy yo: qué nos enseña la neurociencia sobre el amor y el desamor”, y el físico, divulgador e investigador del Conicet Andrés Rieznik en el escenario El entenado.

El afecto, la ternura y la pasión tuvieron un capítulo aparte y contundente. El romance clásico copó la escena de “El amor brujo” en Corrientes y Uruguay, que tuvo a Florencia Canale como imán de un bloque de lectoras voraces.

Este circuito tuvo ecos de sur a norte de la ciudad, con los más chicos entre concentrados y alborotados en los talleres (títeres, esculturas con papel, sombreros…) del Patio de infancias y familias que cerraba el paseo central a la altura de Callao; y un prime time inigualable de la mano de Isol, creadora del gran Petit, con un concierto bajo las estrellas en la librería Niño, en Villa Ortúzar.

Las propuestas fueron variadas y bienvenidas. Si en San Telmo la cosa iba por los cómics y el terror condensado en La Carbonera; el “Good used books” que entronaba Waltrus contra los “usados y coleccionables” del vecino Club Burton una cuadra más allá; o el “traés uno, te llevás otro” del café Ifigenia; subiendo por la ciudad lo que se respiraba era una especie de kermese literaria grande y celebratoria.

Algunos de las actividades más convocantes al término de esta edición eran la presentación de Martín Sivak de su libro “La llorería”, otro trabajo, a su manera, sobre amor, tan presente en esta edición; y la anunciada entrevista a Eduardo Sacheri.